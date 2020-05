La repercusión del nuevo mediático, Roberto García Moritán -el marido de Carolina “Pampita” Ardohain-, luego de su paso por “PH (Podemos hablar)”, hace que las invitaciones le lluevan como maná del cielo. Claro que la que manda es Pampita, conocedora del negocio como nadie, y también lo quiere tener de invitado especial en su vuelta a “Pampita online”, en su primer programa en NetTV. Aún sin fecha para la vuelta, el matrimonio evalúa sus acciones, mientras siguen apoyando a la Fundación Asoci.Ar, en la que García Moritán participa. Esto, más allá de los dos restaurantes que maneja, con bastantes dificultades.

***

Con los ensayos del “Bailando 2020” suspendidos hasta nuevo aviso, Charlotte Caniggia pasa sus días y noches en el departamento del Faena con su novio, Roberto, y la perrita Be. El punto es que usan sus ahorros para los gastos, ya que su fuente de ingresos en boliches y programas es presencial, no virtual, y lo que hace en redes es casi gratuito, ligan algún canje y poco más. Las expensas del Faena llegan a más de $50.000 (aun sin los servicios), algo que no le hace problema a Claudio Paul, pero complica un poco a su hija. Claudio Paul ha mejorado su vínculo con la chica, e incluso pueden verse en uno de los departamentos junto con Sofía, la novia de ex futbolista. Char y Sofía no son amigas, pero hay tolerancia mutua.

***

La producción de “La peña de Morfi ”, que conducen Gerardo Rozín y Jesica Cirio, está a pleno con sus próximos invitados para el domingo. Como se sabe, si bien el programa es un larga duración de Telefé, compite siempre con Juana Viale y el resultado es diverso. Van a tener al gran Vicentico, cuyo nombre es Gabriel Fernández Capello, fundador de Los Fabulosos Cadillacs, marido de Valeria Bertuccelli y papá de Florián, músico como él, y Vicente, el más chico. Se va a ver el musical que grabó y el diálogo por Skype. Después del plato fuerte van Los Nocheros y el dúo colombiano urbano Cali y El Dandee.

***

Luego de la reunión que tuvieron Adrián Suar y Marcelo Tinelli con el jefe de gabinete Santiago Cafiero y el ministro de salud Ginés González García, entre otros, se está elaborando un protocolo que les permita retomar el trabajo en la industria audiovisual. Esto es para poder grabar fi cciones y salir con el “Bailando”, que tiene en su lista a varios actores. La idea es presentarla al Ministerio de Salud, a la espera de una respuesta. Toman como base algunos protocolos que ya están puestos en práctica en España, pero aquí el punto es que todos los estudios de grabación están en CABA y en provincia de Buenos Aires, las dos zonas más afectadas por el coronavirus. Tienen que encontrar un intersticio que pueda ayudar.

***

Hay entusiasmo moderado en El Trece con los cambios de horario de “Corte y confección” y “El Gran Premio de la cocina” a partir del 1º de junio. El programa que produce LaFlia y conduce Andrea Politti va a pasar a las 14.30, razón por la cual quieren agregarle atractivos, entre ellos el diseñador mormón Santiago Artemis, y seguirán Verónica de la Canal, Fabián Paz (socio de Guillermina Valdes) y quieren sumar alguno más. Es obvio que con el parate en la indumentaria de alta gama les sirve estar en pantalla en virtud de las ventas online. En cuanto al programa de Carina Zampini, que es el de mayor audiencia en las tardes y esperan que se mantenga, va a ir de 16.30 a 18.30. También le van a encontrar la vuelta para la promoción.

***

Tal como adelantamos, en Telefé van a seguir con el programa “Por el mundo. En casa” con Marley y Mirko, y este domingo van con Catherine Fulop intentando hablar con su hija Oriana y con el novio de esta, Paulo Dybala. En cuanto al domingo 31, en el que fi nalmente saldría Jorge Lanata con “PPT” luego de algunos cruces del periodista con el multimedio que lo contrata, la idea es conectarse (o grabarla) a Wanda Nara, siempre tan rendidora. Y, si no, se puede ir con Vicky Xipolitakis, también “ratinguera”. Al parecer, donde manda el rating, la cosa se mantiene.

***

Después de haberse reunido Suar y Tinelli con Santiago Cafi ero, ahora iría la comisión directiva de Aadet (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales) para hablar de la situación del teatro en Capital y en todo el país. Ya hay reuniones tendientes a elaborar el protocolo de seguridad sobre la forma de trabajar en la pandemia, del que ya tienen una idea. Se lo van a entregar en persona en virtud de que lo han visto y aceptado todos los socios de la entidad empresarial.

***

Asombrados se quedaron Carolina Papaleo y Julián Weich cuando después del reportaje a Andrea del Boca en su programa “Siempre con vos”, la actriz se dirigió a la cámara de su Skype y dijo, muy seria: “Te mando un beso a vos, a vos, vos sabés bien por qué”. Hubo apuestas para averiguar si se estaba refi riendo a su abogado, con quien la habían relacionado hace un tiempo, o a alguna persona en particular que está ahora en su vida. Del Boca siempre da que hablar.

***

Curiosidades del rating: el prime time del lunes Telefé, 10.0; El Trece, 6.1; Canal 9, 2.8; América, 2.4; TV Pública, 0.8, y Net TV, 0.4. Otra vez “Jesús” fue lo más visto con 11.9 puntos de promedio, “Bienvenidos a bordo”, 7.0, “Intratables”, 2.4; “Mejor de noche”, 1.9; “En terapia” (repetición), 1.5; “Cine argentino”, 0.7, y “La viuda negra”, 0.7. Las tiras turcas “¿Y tú quién eres?”, 10.8; “Huérfanas”, 9.3; “Elif”, 7.3, y “Las mil y una noches”, 3.7. La mayor audiencia en Canal 9, “Bendita”, 4.3; en América, “Intrusos”, 3.4; en la TV Pública, “En terapia”, 1.5, y en Net TV, “Editando tele”, 0.9. En tanto, “Cortá x Lozano”, 6.9, versus “Crónicas de la tarde”, 3.6; “Corte y confección”, 4.1; “Confrontados”, 2.5, y “Fantino a la tarde”, 2.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.

***

Esta noche en el horario de “30 años juntos” que viene ocupando la tira de Underground “Educando a Nina”, a las 23.15, se emitirá en Telefé el primero de los ocho episodios de “Los internacionales”, con Cecilia Roth y el colombiano Juan Pablo Shuk. De cualquier forma, “Nina” va a seguir por ahora en el aire, en principio jueves y viernes. También hoy, pero a la tarde, va la nueva tira turca “Alas rotas”, a las 17,45, enfrentando a las repeticiones de “Pasapalabra”, donde va a comenzar Fabbiani con “Mamushka”.