Mientras sigue rodando en Buenos Aires la serie de Disney (Star+), rodeado de seguridad, Robert De Niro, cuyo cachet es, mínimo, de 7 cifras, no debe saber que en Córdoba alguien consiguió registrar la marca “De Niro” para ropa y calzado. La compañía logró tener su icónico apellido sin su autorización y sin pagar un peso-dólar. Es curioso ya que según el artículo 30 h) de la Ley de Marcas, no pueden ser registrados los nombres o seudónimos de las personas sin la autorización escrita de los involucrados. Muchos lo intentaron (registrar De Niro) y las solicitudes fueron rechazadas por el INPI. Sin embargo se aceptó la de Córdoba “De Niro” en la clase 25 y sin ser rechazada en base a ese artículo de la ley. La Argentina no para de darle sorpresas al actor de 78 años, ganador del Oscar.

***

El lunes próximo en Don Torcuato Adrián Suar se reúne con todo el elenco de “ATAV 2”, para estar cerca y charlar con ellos, los autores, Lily Ann Martin y Claudio Lacelli, y darles ánimo para el inicio de las grabaciones. Las mismas van a comenzar el lunes 16, una semana más tarde, una vez que los decorados, el vestuario que diseña Teresa Núñez y los maquillajes (habrá juegos de tiempo) estén listos. Pero lo importante son las locaciones que se están armando en Baires, emblemáticas de los ‘80. Suar es muy de acompañar las ficciones.

* * *

Tal como anticipamos, ayer Lali Espósito llegó a Buenos Aires y fue directo a los estudios de Martínez para hacer las fotos y la promoción de “La Voz” ya que el lunes 9 comienza a grabar con los demás jurados. Ya están Ricardo Montaner, Mau y Ricky y la Sole, además de su conductor Marley, quien también se la juega en los Martín Fierro donde compite, entre otros, con Santiago del Moro, el hombre estrella del 2021. Decíamos que van con las audiciones ciegas (180 en total), y es muy importante el vestuario que lucirá Lali, quien impuso las camperas en su anterior edición, y esta vez con nuevo look. Hasta el pelo cambió. Va por ahí.

* * *

Tras el ingreso a “El hotel de los famosos” de Emily Lucius (que habíamos anticipado), los participantes que continúan en pugna se alborotaron. Dos que están en la mira son Martín Salwe, a quien Silvina Luna ya le dio el “chau, adiós”, y Locho, señalado por todos, aun los que ya no están grabando. Diremos que Silvina cobró muy bien su estadía en Cañuelas por parte de la productora Boxfish (la que mejor paga hoy), más cerca del millón y medio de pesos que otros. Y quienes la siguen jugando, incluido el sexo, que es parte de la estrategia, son Alex Caniggia y Melody. Vivillos, saben que las quejas por sus gemidos los deja permanecer en el “hotel”.

* * *

Los detalles que dejan los famosos invitados a la gala del Martín Fierro en el Hilton van a dar que hablar por un par de días. Confi rmado que Adrián Suar no será parte de la fi esta, mientras Marcelo Tinelli aún no dio el ok, y ya se sabe que Donato De Santis no se mueve de Italia por nada. Otro nominado, Darío Barassi, va a estar en Nueva York, pero lo van a tentar con “verdes” para que se haga presente. Faltan los invitados de la tira de Polka, nominados como Leticia Bredice, Agustina Cherri y Lali González, de la “1-5/18”. Se vienen favoritos para el “oro” (boca de urna), con dos de los tanques del año pasado: “MasterChef Celebrity” y “La Voz Argentina” que arrasó en el rating. Se va armando el rompecabezas de una televisión que necesita la fi esta del Martín Fierro.

* * *

Ayer se realizó la conferencia de prensa de Sergio “Maravilla” Martínez para presentar la película “Búfalo” en la que va a interpretar a su amigo también boxeador Alejandro “Búfalo” Ortiz. Van a dirigirla Nicanor Loreti y Pablo Buca en la ciudad de Bolívar, donde está la locación más importante y desde allí se moverán a otras localidades cercanas. Se están realizando los castings, para actores y actrices con o sin experiencia, y la productora es Funciona y Kuenta.

* * *

La salida obligada de la serie “Nada” de Katja Alemann, quien no llegó a conocer a De Niro, obligó a la producción -DupratCohn- a actuar rápido y así lograron a Silvia Kutika al toque. Obvio que manda en todo el presupuesto de Star Plus, cuyos fondos la mayoría son para De Niro. La actriz, esposa de Luis Luque, está feliz de la vida, y espera las escenas que tendrá que grabar en estos días, incluido el cameo de Guillermo Francella. Por lo demás, Kutika sigue con la obra de teatro en La Plaza “El cuarto de Verónica” junto a Fabio Aste, Fernanda Provenzano y Adrián Lázare, con quienes saldrá de gira en breve. Es obvio que se trata de una gran oportunidad para la Kutika, y se la merece.

* * *

Una gran jefa de prensa, Anita Tomaselli, fue la encargada de que todo saliera perfecto en la reinauguración del teatro Regina (el martes). Justo arriba funciona la Casa del Teatro que preside Linda Peretz. No podía faltar la madrina del lugar, Mirtha Legrand, quien se ganó una ovación a sus 95 años apoyando a los actores. El show de Nacha cantando sus canciones, impecable, en tanto Flor de la V y Carlos Rottemberg dieron el presente. Bajo la conducción de Teté Coustarot, estuvieron también en el evento José María Muscari, y Aníbal Pachano, entre otros. Fue una velada única e inolvidable en la que la madrina del teatro, la Chiqui, descubrió minutos antes del show de apertura una placa homenaje. Una buena.

* * *

Curiosidades del rating: en el prime time del martes Telefé, 10.8 puntos de promedio; El Trece, 9.6; Canal 9, 3.0; América, 2.2; Net TV, 0.5, y TV Pública, 0.4. Los cinco programas más vistos: “Fugitiva”, 12.2; “El primero de nosotros”, 11.8; “Los 8 escalones”, 11.1; “Zuleyha”, 10.4, y “El hotel de los famosos”, 10.2. Los ciclos de espectáculos “Sociosà”, 5.1; “Bendita”, 4.8; “Flor de equipo”, 4.5; “LAM”, 2.9; “Intrusos” y “A la tarde”, 2.7. De los informativos centrales, el de mayor audiencia “Telefé noticias”, 9.4, superando a su competencia directa “Telenoche” en 2.3 puntos. En el fi nal “NET (No es tan tarde)”, 4.2, perdió con “En síntesis”, 6.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.