Tendremos visita de lujo en nuestro país con la llegada del actor estadounidense Richard Gere. El famoso actor fue visto esta semana en un evento privado, muy amable y sociable con los allí presentes. Según infidentes que nunca faltan, no sería la primera vez que Richard elige la Argentina para disfrutar de unas merecidas vacaciones y pasar desapercibido entre la gente con un look casual. De hecho, su destino favorito sería la Patagonia ya que en otras ocasiones se hospedó en un lujoso hotel en temporada baja.

* * *

Comienza una nueva temporada de "Por el mundo" con la conducción de Marley junto a su hijo Mirko, el próximo martes 9 de noviembre a las 23, por Telefé. El conductor y su primogénito de cuatro años recorrerán diversas ciudades de los países más turísticos junto a grandes figuras. Susana Giménez (amiga del presentador y madrina del pequeño) será la invitada estrella de la primera semana y visitarán los lugares emblemáticos de la ciudad de Miami, uno de los lugares preferidos de la diva.

* * *

Alejada de la pantalla chica se encuentra Maite Lanata. La joven actriz, que fue la revelación de "100 días para enamorarse" en 2018, se encuentra enfocada en las dos carreras universitarias: Licenciatura en Artes Dramáticas en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y Licenciatura en Comunicación en la Universidad de Buenos Aires (UBA). En sus tiempos libres, Maite se dedica a brindar seminarios de actuación a través de la plataforma Zoom y brindar sus conocimientos artísticos a otros jóvenes.

* * *

Ya dejó atrás el sabor amargo de su salida de "ShowMatch. La Academia". Karina la Princesita, si bien es memoriosa y su enojo quedará guardado en algún lugar, ya está en otra. La cantante tiene su agenda repleta de compromisos laborales, pero se hizo un lugar para estar presente el sábado 13 de noviembre en "All Together Now!", el famoso ciclo de lo mejor del musical que celebra la vuelta al teatro tras la pandemia mundial. El evento global tendrá diferentes fechas casi en simultáneo alrededor del mundo y en la Argentina Karina se unirá a grandes referentes del género: Alejandra Radano, Marisol Otero, Patricio Wittis, Natalia Cociuffo, Melania Lenoir, Daniel Vercelli, Alejandro Paker, entre otros. El evento cuenta con orquesta en vivo de 17 músicos dirigida por el maestro Damián Mahler.

* * *

En uno de los últimos programas del año de "PH - Podemos hablar", este sábado Andy Kusnetzoff tendrá un punto de encuentro bien variado. Estará Ana Rosenfeld, a pocos días de la muerte de su marido, por lo que seguramente habrá momentos dolorosos; el humorista y participante de "MasterChef Celebrity 3" José Luis Gioia, que anticipará el debut del lunes; la estrella de América Jey Mammón; la modelo y culturista internacional Ingrid Grudke y Patricio Giménez. El hermano de Susana hizo una visita relámpago a nuestro país dado que vive en Uruguay desde hace varios meses y allá precisamente está en las instancias finales de la versión local del reality culinario.

* * *

Feliz está Eleonora Wexler con que "Yo nena, yo princesa" se encuentre en la pantalla grande. La película está basada en la historia real de Luana, la niña trans argentina que fue la primera del mundo en obtener su documento de identidad acorde a su autopercepción de género. Los espectadores se conmueven al ver el filme y las buenas interpretaciones de su elenco. Eleonora interpreta a Gabriela Mansilla, madre de la pequeña, y Valentino, el hijo de Fabián Vena y Paula Morales, se pone en la piel de Luana. El niño de seis años es toda una revelación en la actuación y, sin dudas, sigue los pasos de sus padres.

* * *

Noelia Marzol combina a la perfección la maternidad y sus compromisos laborales. La bailarina se ocupa de su hijo Donatello, fruto de su amor con el futbolista Ramiro Arias, que acaba de cumplir cinco meses de vida, y también se luce en la pista de "La Academia". En teatro, sigue al frente de "Sex, viví tu experiencia", la jugada y exitosa apuesta de José María Muscari, en el Gorriti Art Center. Una artista organizada, que no les teme a las críticas en las redes sociales por mostrarse sexy siendo madre.

* * *

Curiosidades del rating: lo más visto del miércoles 3 de noviembre fue "Doctor Milagro", 14.4; "Bake off Argentina", 14.1; "Hercai", 9.7; "Los 8 escalones del millón", 9.6; "La 1-5/18", 9.2; "Telenoche", 9.2; "100 argentinos dicen", 8.1; "Telenueve al mediodía", 4.8; "Bendita", 4.3; "Telenueve central", 4.0; "Intrusos", 3.2; "A la tarde", 2.8; "América noticias", 2.5; "Cocineros argentinos", 1.2. El día lo ganó Telefé con 9.4 puntos, mientras que el resto de los canales marcaron de promedio: El Trece, 6.9; El Nueve, 3.1; América, 2.4; TV Pública, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.