A pesar de haber vivido el Covid en carne propia, Ricardo Montaner, sus hijos Mau y Ricky y su hija política, Stefi Roitman, se cuidan a pleno en su casa de Nordelta. Como para dar una idea, festejó con un asado al aire libre las grabaciones de "La Voz" y el maduro cantante se ocupó de contratar al laboratorio que trabaja con la empresa Viacom en las grabaciones e hizo que cada invitado fuera hisopado antes de ingresar. Se les hicieron los tests rápidos, dieron negativo e ingresaron. Cada uno de los hisopados, entre $5.000 y $7.000.

Este domingo Paula Chaves seguirá al frente de "La Peña de Morfi", programa conducido y producido por Gerardo Rozín y acompañado por Jésica Cirio. En el larga duración tienen confirmados a Peteco y Homero (hijo de Peteco y la actriz Claudia Cárpena) Carabajal, Gladys la Bomba Tucumana y Amar Azul. A la producción, reducida en estos tiempos, le falta confirmar nuevos invitados. Compiten en directo con la mesa de Juanita Viale, quien el último domingo quedó novena en el día.

Tuvo que suspender su presentación de mañana en "PH (Podemos hablar)" Hernán "El Loco" Montenegro, luego de comprobar síntomas de Covid y de que el hisopado le diera positivo. Por suerte, aún no se grabó el programa en Kuarzo, de manera que en ese sentido todo está tranquilo. Siguen en carrera Sabrina Rojas, Mey Scápola y Gladys La Bomba Tucumana. Están a la búsqueda de otro de los concursantes de "MasterChef Celebrity" que no tenga que grabar en Martínez. En el reality hace bastante que no tiene contacto estrecho, igual son previsores.

Tal y como anticipó esta sección, en El Trece hay mucha expectativa con los cambios que se vienen a partir del lunes próximo. Quieren fortalecer la mañana -que dicho sea de paso la competencia entre "Flor de equipo" y "LAM" viene muy pareja- con la llegada de "Lo de Mariana". Y van a tocar la tarde, ya que le tienen fe a Laurita Fernández, a quien largan sola en la conducción, jugada difícil frente a "El Club de las Divorciadas". Estaría bueno decir que van acomodando la pantalla para la llegada de Marcelo Tinelli tras un año de ausencia. Al parecer, no llegarían junto con la tira de Pol-ka "La 1", o sea que le buscarán la vuelta. Están operando Adrián Suar y Pablo Codevilla. Planillas de rating y planilla de debe y haber en mangos.

Tras las restricciones tomadas por el gobierno nacional, se están poniendo de acuerdo algunos empresarios teatrales. En principio, "Dos locas de remate", con Soledad Silveyra y Verónica Llinás, en el Astral, pasará a hacer funciones a las 19. Y en mayo se le suma el musical que dirige Ricky Pashkus en la misma sala, "La fiesta de los chicos", con Fer Dente, Tomás Fonzi, Sergio Surraco y Tacho Riera, entre otros, irá en el horario posterior. Arranca el 23 de este mes, siempre con protocolo sanitario a pleno y, por supuesto, el aforo del 50%. Las salas teatrales seguirán abiertas. También Nico Vázquez, en El Nacional, con "Una semana nada más", que tiene vendidas las localidades para las funciones del fin de semana.

Este lunes llega "Lo de Mariana", el programa que conducirá Mariana Fabbiani en los mediodías de El Trece. Será un magazine de actualidad y entretenimiento en el que abrirá las puertas de "su" casa para recibir a grandes invitados. Estará acompañada por el reconocido cocinero Christophe Krywonis, quien enseñará infinidad de recetas, trucos y curiosidades gastronómicas. La actualidad estará a cargo del periodista Federico Seeber, quien desarrollará los principales temas de la Argentina, y la locución será de Martina Soto Pose.

Curiosidades del rating: el miércoles lo ganó Telefé, 9.5 puntos de promedio; El Trece, 6.6; Canal 9 y América, 2.4; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.4. Lo más visto, "MasterChef Celebrity", 16.5; "Te doy la vida", 7.1; "Intratables", 2.3; "Fuego amigo", 1.1; "Sobreviviendo a Escobar", 0.5, y Documentales TV Pública, 0.1. En El Trece los tres de mayor audiencia "Bienvenidos a bordo", 9.7; "Telenoche", 7.5, y "Te doy la vida", 7.1; por el lado de América, "Los Mammones", 3.3: "Intrusos", 3.1, y "Fantino a la tarde", 2.4. Canal 9 tuvo a "Bendita", 3.8; "Tele 9 al mediodía", 3.7, y "Tele 9 Central", 3.1. En Net TV "Editando tele", 1.0; "Pampita online", 0.6, y "Betty la fea", 0.6. Y TV Pública, "Quien sabe más de Argentina", 0.9. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.

Conductor que viajó recientemente a Miami tuvo que abonar 20 dólares por exceso de velocidad. Habría sido más; sin embargo, por haber pedido disculpas, se apiadaron y no le dolió tanto el bolsillo. Eso sí, el autazo alquilado era imponente. ¿Su nombre?: un enigma que por el momento vamos a dejar ahí, ya que el hombre en cuestión no tiene códigos cuando lee algo de él que no le gusta.