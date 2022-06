Mirtha Legrand lleva varios años alejada de la televisión, a pesar de su efímero regreso en 2021 a su clásico ciclo. El contrato llegó a su final a fin de año, por lo que se esperaba que haya negociaciones para extender el vínculo de su productora con el canal, aunque el tiempo sigue pasando.

Tras varios meses de negociaciones, todavía no llegaron a un acuerdo. Según lo que mencionó La Pavada de Diario Crónica, el regreso de Mirtha Legrand a El Trece se va alejando según pasan los meses. No hubo cercanía entre Nacho Viale y Pablo Codevilla, a pesar que la estrella más legendaria de la televisión no solo tiene excelente vínculo con Adrián Suar, sino que se quieren mucho.

.

Juana Viale tampoco se preocupa en volver con el programa de su abuela los domingos, y la productora StoryLab busca otros números que no son los que están en las cuentas de El Trece. El plan es que la hija de Marcela Tinayre permanezca en la noche del sábado mientras que la conductora se quede con los domingos.

Lo cierto es que pasa el tiempo y todavía no hay firma. Mirtha Legrand podría buscar otra señal para regresar a la televisión a raíz de la falta de un acuerdo con El Trece.