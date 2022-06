Avanza a paso firme el noviazgo de la China Suárez y Thomas Tobar, más conocido como Rusherking. Los tortolitos asistieron al recital de Danny Ocean en el teatro Vorterix y estuvieron a los besos delante de todos. Infidentes que nunca faltan aseguran que la actriz, que mantiene una conflictiva relación con su ex, Benjamín Vicuña, está radiante, luce un look más juvenil y se muestra de mejor humor desde que está con el joven de 22 años, oriundo de Santiago del Estero.

* * *

A toda máquina trabaja la producción de la versión 2022 de “La noche del domingo”. Como él mismo anticipó durante la ceremonia de los Martín Fierro, Mariano Iúdica tomará la posta de su amigo y mentor Gerardo Sofovich, que lo capitaneó por 25 años, y se animará a conducir el clásico programa ómnibus (dura 4 horas, todo un “remo”) en América. El debut será el domingo 26 de junio a las 20, horario competitivo, pero se tienen fe. Habrá humoristas, muchos juegos y, por supuesto, el legendario “corte de la manzana” a cargo del animador. Está producido por Kuarzo y Gustavo Sofovich.

.

* * *

En esta nueva temporada de “La Voz Argentina” Lali Espósito está muy picante, divertida y apasionada cuando algún participante la convence con su canción. Su performance en el ciclo que conduce Marley es tal que opaca a Soledad Pastorutti que por momentos parece que está “pintada” en el jurado. Y también llama la atención que el jurado, desde el inicio del ciclo, sigue con la misma “pilcha”. Pero el éxito no se cuestiona, les va fabuloso.

* * *

Dicen que le costó mucho tiempo tomar la decisión de olvidarse de las extensiones, pero finalmente sus amigas y su estilista la convencieron a Marcela Tauro para que luzca su cabello corto. La periodista de a poco se va habituando, aunque algunos días se la puede ver en “Intrusos” otra vez con su pelo largo. Lo cierto es que a su novio le gusta de las dos maneras y ella sigue enamoradísima de Martín Bisio, un rosarino que la entiende y la mima como nadie. ¡Qué lindo que la gente se quiera!

* * *

Se cumple un mes del desembarco de Flor Peña en América. Su debut generó polémica y fue muy criticado en las redes sociales. La conductora todavía sostiene que están ensañados con ella, pero esperarían mejores cifras. En el mes de mayo alcanzó un promedio de 2 puntos, un número que no cumplió con las expectativas.

* * *

Está claro que la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (ver página 22) está más consolidada de lo que muchos creían. Además de animarse a mostrar en redes sociales que están juntos -aunque “la” foto se hará rogar- el futbolista se hará cargo -suponemos- de las novedades en su vida sentimental hoy a las 23.45 ya que visitará a Germán Paoloski en una emisión especial de “NETT (No es tan tarde)”, por Telefé. Por supuesto que hablará de las expectativas de la Selección argentina para el Mundial, pero sabemos (esperamos) que se refiera al tema. El pueblo quiere saber.

* * *

La ex “Gran Hermano”, ex periodista y actual cantante Romina Malaspina reveló que si bien en algunas situaciones le parece correcto defender a la mujer, no tolera cuando una feminista “ataca a otra feminista por pensar distinto”. Alejada momentáneamente de la tele, se dedica mucho a la música y admite que se entera de las noticias por las redes sociales. En breve lanzará un nuevo tema y recorrerá boliches y programas de televisión.

* * *

Tras varios meses “guardado” por las autoridades de Telefé cuando lo contrataron mientras hacia su exitoso programa en América, Jey Mammón volvió a la tele como conductor de “La Peña de Morfi”, luego del fallecimiento de Gerardo Rozín, y hace escasas horas debutó con “El mundo de Jey”, su unipersonal y en esa noche tan especial lo acompañaron amigos que se hicieron presentes con la mejor onda. El show cuenta con música, bailes, anécdotas desopilantes, recuerdos más emotivos de su infancia y adolescencia hasta llegar a la actualidad con todo el humor, y todo indicaría que hará una muy buena temporada en el Multitabarís, de miércoles a domingo.

* * *

Es impresionante lo que genera Fito Páez, en pleno aniversario por los 30 años de su álbum más célebre, “El amor después del amor”. El rosarino agotó rápidamente (en sólo media hora) su show en el Movistar Arena del 29 de septiembre, por lo que hoy arranca la venta de una segunda fecha, el 30. Este tour lo llevará también por Córdoba, Estados Unidos, Venezuela, España, Uruguay y Chile. El cierre de año será en su ciudad natal, y ya tiene agendado todo 2023 repleto de shows. Un fenómeno.

* * *

Papá orgulloso es Marcelo Tinelli. Juanita, hija del conductor y de Paula Robles, comenzó su carrera como modelo y ya es elegida por importantes diseñadores nacionales para lucir sus atuendos en la Semana de la Alta Costura, que se realiza en el Teatro Colón. La joven de 19 años estudió danza muchos años y deseaba seguir los pasos de su madre, pero este último tiempo decidió dedicarse a la moda. Sus padres la acompañan y están felices de verla brillar en la pasarela. ¡Familia unida!

* * *

Curiosa dupla se formó esta semana en el rodaje de la película de Pablo Yotich “Venganza ciega”. El filme narra hasta dónde puede soportar una persona que la Justicia le dé la espalda y una de sus víctimas es interpretada por Mariana Diarco, quien decide tomar venganza por su propia cuenta. Y allí se encontró con Raúl Rizzo, que hace una participación especial en el filme a cargo de la productora Che Contenidos.

* * *

Curiosidades del rating: lo más visto del miércoles 8 de junio fue “La Voz Argentina”, 17.3; “Fugitiva”, 12.8; “Telefé Noticias”, 11.5; “Los 8 escalones del millón”, 10.7; “El hotel de los famosos”, 9.7; “Telenoche”, 7.5; “Bendita”, 5.0; “Telenueve central”, 4.8; “A la tarde”, 3.2; “LAM”, 3.2; “Intrusos”, 2.8; “Buenos días América - extra”, 2.5; “Cocineros argentinos”, 1.0. El día lo ganó Telefé con 9.8 puntos de promedio, mientras que el resto de los canales marcaron: El Trece, 7.4; El Nueve, 2.8; América, 2.6 y TV Pública, 0.6. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media