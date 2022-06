Agenda completa para Benjamín Vicuña, quien está grabando nueva serie para Star Plus, con varias escenas en Puerto Madero, sin olvidar los ensayos de “El método Groholm”. Se volvió muy amigo de Rafael Ferro durante las grabaciones de “El primero de nosotros” y pasan tiempo juntos. Más allá de que está “hasta las manos”, cuida su vínculo con Eli Sulichin, quien es muy espiritual y lo está llevando por ese camino al actor, cuyo carácter ya cambió bastante. Además, está organizando su agenda para poder llevar unos días a sus hijos “B” -Bautista, Benicio y Beltrán- a esquiar al cerro Catedral, así sea un fin de semana, obvio, con permiso de Pampita. Y espera el trágico final de “El primero de nosotros”, que por razones de programación (fútbol) pasó al próximo jueves jueves 30. Parece que Benjamín Vicuña está muy metido con Eli Sulichin.

***

Mañana comienzan a viajar a Punta del Este para instalarse en el Enjoy los técnicos y productores de “Piel de Judas”. Entre ellos, Alberto Negrín, responsable de la nueva escenografía adaptada al escenario del hotel y también la gente de vestuario. Salvo Susana, que tiene su vestuarista personal, Marcela, los demás actores y actrices dependen de Ximena Puig, quien quedó a cargo, igual que en la primera versión. Ximena es hija de Arturo y forma parte de la segunda puesta. Por su parte, Susana va a estar disponible -vive allá en La Mary- para dar el OK, mientras espera que después del finde lleguen Antonio Grimau, Julieta Nair Calvo y Diego Masajnik. Camino amarillo.

.

***

Lo veníamos diciendo, el cachet de la China Suarez, pasado a dólares, es la misma cifra que cobraba Carolina “Pampita” Ardohain en el “Bailando”. Hay que sacar el cálculo, no es una suma exagerada para la China, que en “Canta conmigo ahora” le va a hacer mucha fuerza. Teniendo en cuenta, además, los nuevos talentos del rap y el trap, que arrasan. Marcelo Tinelli está corriendo para grabar a mediados de julio los primeros programas e ir corrigiendo. De cualquier forma, hay que considerar que aún no firmó la China, no porque cobre una fortuna, sino porque el presupuesto que les dan es limitado. El Trece también paga el formato y las obras de ingeniería en los estudios de Don Torcuato. La lapicera la tiene Pagliaro.

***

Como anticipamos Mau y Ricky Montaner, quienes, igual que su papá, Ricardo, tienen un cachet “millo”, ya están en su casa alquilada por la producción en Nordelta. Ambos llegaron el miércoles con Stefi Roitman, embarazada, y con el perro Mao. Ayer grabaron con los coachs para “La Voz” y hoy van a estar en el show de Lali en el Luna Park. Al parecer, también va a estar con Lali -quien sacó un tema nuevo- La Sole, que festejó el tema en sus redes. Lali y La Sole tienen camarines pegados y son muy, muy compañeras y solidarias. Nada es forzado en el cariño y el respeto que se tienen. Ya Lali se queda haciendo los shows aquí, y luego arranca con la gira, va a estar en Mar del Plata el 15 de julio. Un momentazo el de Lali Espósito, la ama todo el mundo.

***

En Paramount Telefé se grabó en inglés un programa de “PH (Podemos hablar)” -conducido por Andy Kusnetzoff-, con la intención de exportar el formato al exterior. Cabe señalar que el conductor es socio en el formato, que está registrado también a su nombre, confirmando que es de los que saben proteger su marca. Se eligió a fi guras, que en principio eran cuatro y hoy son seis -entre ellas, Barbie Simmons-, para hacer el piloto, que ya está en evaluación. Por lo demás, este sábado Andy recibe en Estudio Mayor a Leo Montero, Josefina Pouso, Edith Hermida, Silvestre y Juana Repetto. El conductor sigue en radio Urbana, donde logró que no lo abandone su público.

***

Mientras hay enojo en Telefé con El Polaco porque el formato es parecido al de “Viajechef”, propiedad de Paramount, el cantante debuta con Martín Bossi mañana, en América, con “Un viaje inolvidable”. El ex de Karina La Princesita -quien dicho sea de paso es una de los co coachs de La Voz-, apuesta fuerte con el actor-imitador y cómico, al que están pidiendo de todos los envíos. Y es que Bossi cuida bastante su imagen, asesorado por su jefe de prensa de toda la vida, Alejandro Veroutis. Y todos creemos que también estará de visita en “Canta conmigo ahora”.

***

En la fría noche del miércoles, Dolores Fonzi festejó el fin del rodaje de su primer largo, “Blondi”, en un local de Palermo, sobre Gorriti. La acompañó su pareja, Santiago Mitre, y estuvieron Carla Peterson, Leo Sbaraglia, Cecilia Roth, Tommy Fonzi -feliz con la respuesta del público a “La verdad”-, Rita Cortese, “Toto” Rovito (nieto de Bárbara Mugica), Ornela D’Elia, más los técnicos y amigos de la consagrada actriz. Se quedaron bailando y divirtiéndose (que buena falta hace) hasta cerca de las 4 am. Una película que va a dar que hablar.

***

Hoy comenzó a rodar el director Alberto Lecchi la serie “Madame Requin” en una locación de Barracas sobre la calle Brandsen, con Flavia Palmiero en el protagónico y Luis Ventura interpretando a un sindicalista. El horario es al alba, a las 8 AM, y participan también Fabián Vena y Luciano Cáceres. Un elenco importante logró Lecchi, en el que están Leticia Brédice, Nico Riera -quien se había ido a probar suerte a Los Ángeles-, Sabrina Garciarena y Ana Celentano. Para el presidente de Aptra esta será su séptima participación en el cine argentino. Se lo ve muy entusiasmado.

***

Curiosidades del rating: los diez programas más vistos del miércoles, “La Voz Argentina”, 17.5 puntos de promedio; “Fugitiva”, 11.8, “Telefé Noticias”, 11.0; “Los 8 escalones” y “El primero de nosotros”, 10.7; “Zuleyha”, 10.1, “Hercai” y “El hotel de los famosos”, 10.0; “El noti de la gente”, 9.8; “Nuestro amor eterno”, 9.4; “Soñar contigo”, 9.0, y “Los 8 escalones”, 8.3. En América “LAM”, 2.8; Canal 9 tuvo a “Bendita”, 4.0; TV Pública, “Cocineros argentinos”, 1.0, y en Net TV, “El señor de los Cielos”, 0.8. Antes del mediodía, “Ariel en su salsa”, 7.2, vs. “Socios del espectáculo”, 5.4, y “A la tarde”, 2.1, vs. “Súper súper”, 1.6. El día lo ganó Telefé, 10.6, y El Trece, 7.7. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.