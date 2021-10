Apenas estalló el escándalo que involucraba a la China Suárez como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi muchas miradas apuntaron a Pampita por los antecedentes. La jurado de "ShowMatch: La Academia" se separó de Benjamín Vicuña luego de encontrarlos juntos durante una grabación de una película.

Está claro que la conductora se encuentra en un agradable momento luego del nacimiento de Ana, su primera hija junto a Roberto García Moritán. Por eso mismo, prefirió mantenerse al margen de todo el escándalo que le resultaba cercano por las similitudes con su pasado al finalizar su relación con Vicuña.

.

Según lo informado por La Pavada de Diario Crónica, Pampita no mantuvo el mismo perfil en su círculo íntimo. Algunas personas cercanas a ella indicaron que ella intentó acercarse en distintas oportunidades a la ahora ex pareja del padre de sus hijos. Sin embargo, la modelo sentía que no había la misma intención por parte de la China Suárez, algo que no caía del todo bien.

Suárez le acercó un regalo a la conductora de "Pampita Online" en una ceremonia llevada adelante en mayo, cuando todavía estaba junto al chileno. Dicho evento familiar se hizo a raíz de que Blanca, la hija que tenían en común y falleció en 2012, hubiese cumplido 15 años.

Se estima que la separación de la actriz con Vicuña no aportó demasiado a las buenas intenciones por tener una amistad entre ambas. En especial porque el escándalo ocurrido en París no la deja en un buen lugar a la madre de Rufina, Magnolia y Amancio.