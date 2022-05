Andy Kusnetzoff no empezó con el éxito que creían. Si bien en las otras temporadas que hizo le fue muy bien, este año no está teniendo los mismo resultados en cuanto al rating y eso comenzó a preocupar a la producción. Asimismo, este año no tiene competencia alguna ya que el programa de Mirtha Legrand todavía no empezó.

A pesar de eso, según informó La Pavada de Diario Crónica, ya se conocieron los famosos que estarán en "PH (Podemos Hablar)" el próximo sábado y serán Juanse, Andrea Rincón, Sergio "Maravilla" Martínez, Mónica Guitierrez y Rocío Gómez Wlosko.

.

El sábado 30 de abril sacó 6,1 puntos de rating y una película emitida por El Trece logró superarlo. Habrá que ver cómo continúa esto y si el conductor o la producción comienzan a hacer modificaciones en la dinámica del formato y así atraen a un nuevo público.

Asimismo, todos se mostraron sorprendidos ya que el programa debut de "PH (Podemos Hablar)"fue muy bueno y logró un gran número de televidentes. Sin embargo, esto fue cambiando a lo largo que pasaban los episodios, a pesar de los grandes invitados que está teniendo.

Los últimos invitados de "PH (Podemos Hablar)".

Por el momento, el conductor del formato no manifestó su preocupación, pero de seguro está siguiendo de cerca las mediciones de rating. Se sabe que él es muy dedicado en su trabajo y estará buscando la forma de solucionar esto.