Van a seguir compitiendo hasta mediados de enero del 2021 “ MasterChef Celebrity” y el “Cantando 2020”. Respecto del reality de cocina, del repechaje final entrarán dos (no diremos quiénes) y los que quedaron afuera en forma definitiva son cuatro intérpretes, y alguien dedicado a la música, en tanto para ingresar otra vez, un personaje que se hizo popular y una actriz. Más no se puede contar. Tal cual informamos, se viene el “ MasterChef Celebrity 2” con participantes -esperan- de categoría 1, con fecha de inicio de grabaciones en Boxfish febrero del 2021. Los cachets en los nuevos contratos van a subir un 30% y las estrellas harán mitad y mitad con Viacom y la productora.

***

El viernes ya comienza a grabar Andrea Politti “El gran premio de la cocina”, en el estudio de la calle Lima, cuyos programas saldrán al aire a partir del martes de la semana próxima, cuando fi nalicen los contenidos premium de Carina Zampini. La idea es que siga la Politti con Mauricio Asta y Christian Petersen, ya que está contratada para este reemplazo en el ciclo que produce Boxfi sh. La conductora espera además la oferta de LaFlia para volver al Trece con “Corte y confección famosos” en enero de 2021. Habrá que ver si irá vespertino como antes o lo meterán en el prime time junto al “Cantando 2020”. Por lo demás, la Zampini, quien está atravesando el Covid con su hijo, volverá cuando se sienta perfecta. Pero por supuesto la llamó a su colega Andrea Politti para decirle que estaba todo bien.

***

El éxito del documental “Carmel: ¿quién mató a María Marta?”, que molestó al marido de la asesinada, Carlos Carrascosa, quien pasó años en prisión y fue dos veces absuelto por el crimen, inspirará una fi cción con Turner (TNT) y la producción de Kapow. De hecho se trabaja de cerca con la familia García Belsunce, hermanos, amigos y familiares para tener testimonios diferentes. El elenco que tenían ya armado se mantiene, entre ellos, Laura Novoa, Jorge Marrale, María Leal, Carlos Portaluppi, Muriel Santa Ana, y les faltan dos protagonistas, uno es el actor que haría a Horacio García Belsunce y otro el que interpretaría a Nicolás Pachelo. Al parecer, podrían arrancar antes de lo previsto.

***

Tal como primiciara esta sección, Noelia Marzol estaría en la dulce espera, compartiendo con su pareja Ramiro, pero no quiere confi rmarlo, con razón, en virtud de que lleva apenas dos meses. Lógico. La actrizconductora, muy solicitada, volverá a la pantalla de Telefé de la mano de Marley cuando comiencen a grabar “Minuto para ganar”; se supone que será en diciembre. Y si Dios quiere seguirá trabajando con José María Muscari en “Sex Virtual”, que, dicho sea de paso, la función del 20 de este mes tiene como invitada especial a Flor de la V. Y mantiene su trabajo en Canal 9 con Nico Occhiato. Enamorada y feliz, sabe esperar el momento.

***

La posibilidad de viajar a las provincias hizo que Marley reformulara “Por el mundo” y partir del 22 de este mes arranca visitando Misiones, acompañado por Lizy Tagliani. De hecho la producción trabaja en la elección de las ocho provincias en total (contando Misiones) que cubrirán los 8 programas antes de lo nuevo. Diremos que este domingo en cambio estarán con Iliana Calabró, la eliminada de “ MasterChef Celebrity”, y tal vez adelante quién sigue en el corredor de salida esa noche después de Marley.

***

Todavía sin confi rmación, Arturo Puig tenía intenciones de regresar con “El vestidor” junto a Jorge Marrale y dirección de Corina Fiorillo. En rigor, todavía no tienen en claro sus productores los costos de los protocolos sanitarios ni las salas que estarían en condiciones. A Puig también lo convocaron para que vuelva a la dirección teatral con una comedia, “Desordenado”, que protagonizarían cuatro actores. Como es de imaginar, todo en estudio, pero se está activando.

***

Ayer se reabrió la sala de La Plaza para que se hagan los ensayos presenciales de “Después de nosotros”, la obra que protagonizan Julio Chávez, Alejandra Flechner, María Rosa Fugazot y Matías Recalt, dirigidos por Daniel Barone. Aún sin tener la fecha cierta de apertura, esta producción de Adrián Suar y Nacho Laviaguerre estaba en escena cuando comenzó la pandemia, de modo que quieren estar listos para el reestreno, siempre con el 30% de aforo. Tienen la ilusión de poder hacer la primera función el 18 de este mes. Una buena.

***

En Carlos Paz no hay nada claro respecto de la temporada 2021, y hay varias compañías que no estarían dispuestas a correr los riesgos de llevar elencos. Tal el caso de Dabope, que en los últimos diez años arrasó con las comedias que encabezó Peter Alfonso, que de producir en el teatro Del Lago sería algo chico. También a Flavio Mendoza, otro ícono de las sierras, le ofrecieron que fuera tres veces por semana al Luxor, no se sabe con qué obra (no sería “Stravaganza”), quizás algo del circo. Pero en general parece que este año tendrán al Flaco Pailós, al Negro Álvarez y espectáculos de la zona.

***

Tras el inicio de “Los protectores”, con Suar, Andrés Parra y Gustavo Bermúdez, se va sumando el elenco femenino: Jorgelina Aruzzi, Viviana Saccone, con una participación especial de Laurita Fernández (que todavía no se grabó), Adriana Salonia y quien es el protagonista joven, el talento futbolístico quieren llevar a la gloria es Lautaro Rodríguez. La producción de Disney arrancó este lunes con poco elenco, siguiendo un estricto protocolo, hisopados, catering sin contacto (o sea, cada uno lo toma), en una sola locación e intentarán mantener ese protocolo de adaptar cuando no sea al aire libre, en una locación acondicionada la mayoría de las escenas.

***

Curiosidades del rating: el martes, “ MasterChef Celebrity” , 19.3 puntos de promedio, fue lo más visto del día, y en esa franja “Cantando 2020”, 9.4; “Animales sueltos”, 2.4; “Nada personal”, 2.0; “ El patrón del mal”, 0.9, y “Peter Capusotto”, 0.8. Antes, “Fuerza de mujer”, 12.3; “Bienvenidos a bordo”, 11.9; “Intratables”, 2.7; “Mejor de noche”, 2.3; “Amores de historia”, 0.7, y “Tiro de gracia”, 0.6. Los informativos de las 19/20: “Telefé noticias”, 10.3; “Telenoche”, 8.6; “Telenueve central”, 2.6; “América noticias”, 1.6, y “TV Pública noticias”, 0.5. En tanto, “Flor de equipo” bajó a 6.8; “LAM”, 4.9, y “Pampita online”, 0.4. El día lo ganó Telefé, 10.7; El Trece, 7.7; Canal 9, 2.4; América, 2.3; TV Pública, 0.6, y Net TV, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.