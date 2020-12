La historia por la sucesión de Diego Armando Maradona tendrá varios capítulos y esto recién comienza. Cuando se inicie la sucesión y se publique el edicto, se verá que las marcas “Maradona”, “Diego Maradona”, “Diego Armando Maradona”, “El 10”, “La Mano de Dios”, “Diegol”, están a nombre de una compañía llamada Sattvica SA, con oficinas en el barrio de Puerto Madero, cuyo presidente es Matías Morla, y entrará en el paquete sucesorio. Si Maradona hubiera firmado un acuerdo con sus titulares, es posible que los herederos de Maradona (cuando el juicio de sucesión esté terminado) podrían reclamar las ganancias que hubiera obtenido Sattvica SA por eventuales licencias a partir de la fecha de la muerte de Maradona (porque ganancias hasta la muerte de Maradona posiblemente ya se las liquidaron al futbolista).

***

Confirmadas las grabaciones de “MasterChef Celebrity 2”, que comenzarían pasada la primera semana de enero. Están hablando con Carmen Barbieri, quien está confirmada porque tiene su temporada en Capital, por más que aún no firmó, la que ya mencionamos Andrea Rincón, y quieren a Gladys la Bomba Tucumana y podría ser Tyago. Por lo demás, esta noche van con el jurado original, y los concursantes, Fede Bal, Rocío Marengo, Vicky, El Polaco y Leticia Siciliani, tendrán que cumplir el desafío de hacer hamburguesas vegetarianas. Y por último, con tres eliminados que no se conocen (grabados), esta tarde se sumaría el cuarto en las cocinas de “MasterChef”. Están a pocas semanas de llegar a la final (no del aire).

***

Gracias a Netflix estalló a nivel global el éxito de “La valla”, con la gran Ángela Molina, a quien le darán el Premio Goya de honor este año, y nuestra Eleonora Wexler, que está fantástica en la serie. A la Wexler, que la llaman de todos lados, la quería tener Telefé en la ficción que hará a partir de abril del 2021, pero a Eleonora la necesitan seguro para la segunda temporada de “La valla”, aún sin fecha cierta, pero se calcula para marzoabril del 2021. Hay que considerar que en España ya habrá mucha gente vacunada contra el Covid en ese momento.

***

Hasta el próximo fin de semana gozará sus vacaciones en el campo Carina Zampini, quien está en el aire con “El gran premio de la cocina” porque dejó grabados los programas. Y la semana que viene se verá a Juan Marconi, quien se quedó a cargo, en tanto, el lunes vuelve Zampini con todo. Un año complicado de trabajo, pero la actrizconductora está conforme con los resultados en El Trece, donde Pablo Codevilla suele felicitarla y transmitirle que saludos del “number one” Lucio Pagliaro. ¡Mirá! ¡Una familia!

***

Uno de los éxitos de El Trece es “Bienvenidos a bordo” con Guido Kaczka, quien ya decidió tomarse unos días de vacaciones. Esa es la razón por la cual están grabando, se supone hasta el 20 de diciembre, programas adelantados. Todavía el conductor no dijo adónde se va con su mujer Florencia y sus hijos, por más que tiene una propiedad en Punta del Este. Lo cierto es que graba a un ritmo súper veloz con los famosos cerca, Hernán Drago, Rodrigo Vagoneta, Mica Viciconte, Floppy Tesouro y Roberto Peña. Queda claro que está confirmado en la programación 2021.

***

Tal como anticipamos, Fredy Villarreal arregló para hacer temporada en Carlos Paz en el teatro Del Lago. El actor, quien pasó muy malos ratos en este 2020 espantoso para todes, pero sobre todo para el actor que atravesó un Covid muy bravo. Así, alquiló ya su mansión en un country de zona norte con vista al lago por una verdadera fortuna, a una gente que no se anima a viajar, y quiere estar protegida. Fredy va a quedar en su country hasta que le toque el momento de irse a Carlos Paz. Necesita viajar a mediados de mes para alquilarse él un lugar donde pasar las fiestas, una de las cuales espera que sea con sus dos hijos Agustín y Jazmín.

***

Mientras su papá Adrián Suar, agradeciendo la invitación a sumarse a la tapa de los personajes del año, decide con toda lógica bajarse y guardar un perfil bajo, su hijo Tomás está en todas las conversaciones por sus idas y vueltas amorosas. Ya desmintió Maite Lanata estar en pareja con Toto y aseguró que se está viendo con otras personas. El actor, muy bueno por cierto, Toto, va a visitar el “consultorio” Verónica Lozano el jueves. En tanto el viernes será el turno de Juan Minujín con Vero en vivo.

***

Aunque nadie se atreva a decirlo porque es un tema personal, íntimo y familiar, un periodista y conductor hace más de un año que no habla ni visita a su madre, tal vez, influenciado por su mujer. ¿Qué habrá sucedido para tomar semejante decisión?

***

Ayer, poco después del mediodía, Fede Bal visitó el local de Ginebra, marca de Micaela Tinelli, ubicado en Palermo Soho. Con toda amabilidad habló con la vendedora que aconsejó un mono de verano regalarle a su novia Sofía. Y es que fue el cumpleaños y se lo debía. Además, este sábado tienen el casamiento de una amiga de Sofi en Pilar. Y la pareja quiere ir súper elegante. En cuanto al trabajo, Fede volverá a hacer la obra “Mentiras inteligentes” en Capital con nuevo elenco, que están cerrando para debutar en enero de 2021.

***

Curiosidades del rating: arrasó “MasterChef Celebrity” el domingo, 18.2 puntos de promedio; el fi nal de “PPT” (Lanata), 10.3; “Livin in América”, 1.9; “Aquí está el fútbol”, 0.8; “Festival País”, 0.4, y “Lo mejor de editando”, 0.2. Peleado el duelo, “La Peña de Morfi ” (de 11 a 16 AM), 4.7, versus Juana Viale, 5.1; “Secretos verdaderos” (repetición), 0.9, y “Cocineros argentinos”, 0.6. Por lo demás, Marley y Lizy en mundo”, 10.2; “Cine shampoo”, 5.3; “Antes de mañana”, 1.7; “Vivo para vos”, 1.4; “Corea del Centro”, 0.4. Noviembre se lo llevó Telefé ,9.0, con ventaja de 2.4 puntos sobre El Trece, 6.6; Canal 9 y América empataron en 2.0; TV Pública, 0.8; y Net TV, 0.4. Los once meses del 2020 se los adjudicó la empresa de Viacom. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.