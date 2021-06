Tras presentar los menús de tres pasos, donde se vio la calidad del trabajo de Gastón Dalmau, para muchos superior con una carrera impecable durante todo el “ MasterChef Celebrity 2”, hoy es la noche de definición frente a Georgina Barbarossa. Habrá que ver qué evalúa el jurado de Martitegui, Donato y Betular para entregar la corona. Gastón tiene mucha hinchada, entre ellos el Loco Montenegro, Candela Vetrano, Claudia Fontán, María O’Donnell y Sol Pérez. En los minutos previos a la degustación se verá un resumen breve de lo que fue la competencia, y ahí sí, el ganador/a del certamen gastronómico que se lleva 1.200.000 pesos.

***

Al toque del final de “MasterChef Celebrity” arranca “La Voz”, la apuesta fuerte de Telefé con Marley al frente y el jurado coach conformado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, más los invitados especiales Miranda! y Nahuel Pennisi. este primer programa se oirán las voces de siete participantes de todas las edades, por supuesto tocando la fibra emotiva de la audiencia. Se empieza con las audiciones ciegas en esta primera etapa, con mucha acción, y Lali lo verá desde España (depende el horario si está despierta o levantada) y el clan Montaner desde Miami, más tranquis. Todos hacen apuestas por los números de rating.

***

La gran atracción de “ShowMatch. La Academia”, más allá de que todo el elenco elegido es interesante, sin duda es Cachete Sierra y su pareja, sumado a la perrita Marta, que arrasan. Es favorito, igual que en el “Cantando” (que ablandó el corazón de Nacha) de algunas estrellas como Solita Silveyra. Ya con el final del reality de Telefé, Marcelo Tinelli confía en que la audiencia va a crecer. Se supone -sujeto a tiempo y espacio- que sigue con disco, Julieta Nair Calvo, Rocío Marengo y Barbie Franco, entre otros, además de Cachete que habrá que ver qué dice de Sofía “Jujuy” Jiménez. Ahí hubo roces.

***

Sigue la labor en la tira de Pol-ka “La 1/5/18” que protagonizan Agustina Cherri, cuya hermana interpreta Malena Sánchez, Esteban Lamothe como Renzo el cura villero, la actriz paraguaya Lali González como Rita, y la gran Leticia Brédice, cuyo trabajo, como siempre, va a dar que hablar. vez le toca cerca el mundo de la gente que vive en barrios carenciados e hizo una investigación bien profunda, no con la típica mirada de la clase media “desde el remís”. Por suerte para la actriz, ayer le llegó el turno para su vacuna (primera dosis), y salió bien temprano para dársela. Y es que hay que ponérsela, sin dudas.

***

El próximo lunes se empieza a grabar “El encargado”, con Guillermo Francella, dirigido por Gastón Duprat y Mariano Cohn, irá a la nueva plataforma de Disney, Star Plus. Confi rmada la participación especial de Luis Brandoni, Gabriel “Puma” Goity, Gastón Cocchiarale, Sánchez, Azul Fernández, Belén Chabán, Yoyi Francella, y varias participaciones especiales como la de Darío Barassi, Nicolás Vázquez y Mike Amigorena. Cabe señalar que el proyecto con Beto Brandoni de una serie propia con Duprat y Cohn pasó al 2022. Y es que la dupla tiene antes que estrenar en España y aquí la película “Competencia ofi cial”, con Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez. Exitosos.

***

La espera por la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 tiene bastante precavida a Graciela Alfano, a quien la invitan de todos lados pero elige quedarse adentro. Y lo bien que hace. Estaba a punto de arreglar para conducir un programa en cable, pero les dijo que hasta que no esté vacunada completa no lo hará. No es la única. Carmen Barbieri, Solita Silveyra, Betiana Blum, Selva Alemán la siguen, en tanto Antonio Gasalla sí lo logró porque tenía AstraZeneca.

***

Muy contento quedó el gran Pepe Soriano, quien a sus 91 años se mantiene activo y no para. Tenía sus dudas en grabar la tercera temporada de “jardín de bronce”, de HBO para Warner Media, pero al recibir la visita del director Hernán Goldfrid, que fue a verlo hasta su casa, quedó chocho. No sólo le llevó el guion dijo con quiénes iba a interactuar, entre ellos Juan Leyrado, sino que le sugirió, frente al frío actual, grabar sus escenas cuando afloje el invierno. Y se lo pagan muy bien. Generoso Warner Media.

***

Bien, se viene el sábado de “PH (Podemos hablar)” que se graba esta tarde en Kuarzo con Andy Kusnetzoff y hasta el momento de escribir La Pavada tenían confirmados a Solita Silveyra, María Becerra, Toti Pasman y están ahí. Quien ya grabó con elenco completo es Iván de Pineda su “Pasapalabra famosos” (que le deja gran piso de rating). Van contra el “rosco” Flor Otero y Germán Tripel, e invitados Patricia Sosa (no hablará de Valeria Lynch), Cecilia Dopazo, China Ansa y Spadafora. Dos uno.

***

Juega este domingo en “Trato hecho” Soledad Pastorutti, con su gran amiga Lizy Tagliani y el negociador del programa Roberto Moldavsy. Esta vez será una participante que va por el pozo grande de dos millones de pesos (no dólares). Es en la previa de la salida del domingo de “La Voz”. Diremos que Lizy participó del video de la Sole junto a Alejandro Marley, Jesica Cirio, Cande Molfese, la artista peruana Eva Ayllón, el músico Luis Jara y el actor y cantante mexicano Jaime Camil. ¿Lo mandarán al aire?

***

Curiosidades del rating: el martes lo ganó Telefé, 11.2 puntos promedio; El Trece, 6.4; América, 2.7; Canal 9, 2.6; TV Pública, 1.1, y Net TV, 0.4. Imbatible “MasterChef Celebrity”, 21.2; “Bienvenidos a bordo”, 4.2; “El marginal”, 1.7; “Intratables”, 1.4; “Fuego amigo”, 0.6, y “Editando tele”, 0.2. En sexto lugar quedaron “ShowMatch” y “Fuerza de mujer”, 9.9, en tanto “Telefé noticias”, 11.7, le sacó 3,1 puntos a “Telenoche”, 8.8, y en esa franja “Los Mammones”, 3.5. Detalles para tener en cuenta, la caída de “El club de las divorciadas”, 3.9 puntos; el triunfo de “100 argentinos dicen”, 7.1, por poco, pero venció a “Cortá por Lozano”, y se consolida “Pasapalabra”, 10.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.