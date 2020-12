Acaba de cerrarse en América el reemplazo para Alejandro Fantino en el programa “Fantino a la tarde”, que suele ser lo más visto de esta emisora. Fantino se tomará enero completo y parte de febrero para compartir con su novia Cony y su familia. En su lugar queda al mando Karina Mazzocco, que arranca en enero (primer día hábil), entusiasmada con ocupar ese espacio de 16 a 18. Acerca de los panelistas, tienen que definir cómo se dividen en las vacaciones y ahí se verá quiénes se quedan y quiénes no. Recordamos que están Luis Ventura, Marcela Tauro y Fernanda Carbonell, entre otros.

***

Hacen vida muy tranquila Luciano Castro y Sabrina Rojas en su casa de zona norte, festejando el final del año de Fausto, el hijo mayor. No tienen apuro en volver a trabajar porque la obra “Desnudos” es imposible hacerla en una sala teatral con aforo del 30% (son muchos los actores y actrices), y por otra parte tienen rentas y no hay problemas económicos. Además, hace días la Rojas se hizo un tatuaje que revolucionó la redes, cerca de la cola. En tanto, sigue su distancia con Ximena Capristo, a pesar de que la ex “Gran Hermano” estaría en una etapa más amable con Gustavo Conti, a quien le descubrió mensajes en su celular. Estuvieron bailando juntos en el programa de Guido Kaczka, y la gente les pedía que vuelvan. Papás de Félix, la pareja es dueña de la historia de amor más duradera de las surgidas al calor de las cámaras en un reality.

***

Una buena noticia para El Trece y para las fi cciones, ya que en febrero se retoman las grabaciones de “El Tigre Verón 2” que quedaron pendientes en plena cuarentena. La serie que encabezan Julio Chávez, Andrea Pietra y Luis Luque, más Sofía Gala, Nina Spinetta y elenco, la dirige Daniel Barone y le quedan pocos capítulos de los 8 originales con libros de Marcos Osorio Vidal y Germán Maggiori. De esta forma la pantalla que dirige Adrián Suar volverá a tener ficción, que se extraña mucho -lo muestran los números-. Habrá que ver Marco Antonio Caponi, quien tiene que arreglar sus fechas por la serie en Uruguay, “Iosi, el espía arrepentido”.

***

Tal como adelantamos, el miércoles 23 se graba en las cocinas de “MasterChef Celebrity” de Martínez la gran fi nal de esta primera temporada. Es probable que no puedan juntar a todos los participantes en el balcón, ya que, como dijimos, algunos tienen temporadas teatrales. En cuanto al jurado, Donato De Santis, su mujer Micaela y sus dos hijos tienen pasaje para irse a Italia, a pasar las fi estas con la “mamma” de 90 años que vive en una localidad cercana a Milán. Van a quedarse hasta que tenga que volver para grabar la segunda temporada, que será en la segunda quincena de enero del 2021. En cuanto a las semifi nales, falta poquito.

***

Mañana termina de grabar y adelantar programas de “Bienvenidos a bordo”, Guido Kaczka, de manera que su ausencia por vacaciones no se sienta en la pantalla. El conductor que tuvo un gran año, pese a que le tocó pasar el coronavirus, fue líder -y lo sigue siendo- tanto en televisión como en radio. Se toma unos días de descanso con su mujer Florencia y sus hijos, pero pocos, porque la primera semana de enero de 2021 ya está de nuevo a pleno. Por lo demás, no hay que olvidar que es coproductor de “Millennials 2” para Netfl ix y de Kuarzo en varios programas.

***

Está planificando sus vacaciones en Punta del Este Verónica Lozano con su marido Jorge “Corcho” Rodríguez, que tiene la chacra Yellow en José Ignacio, y se ve que también cuentan con el ok con residencia allá. Esa es la razón por la cual están adelantando programas para Telefé “Cortá por Lozano”, que se emitirá aun los días 24, 25 (Navidad) y el 31 y el 1º de enero. Este jueves ocupa el diván Osvaldo Laport, Viviana Sáez y la hija de ambos, también actriz, Jazmín. La producción está a la búsqueda, y cuesta en estos momentos.

***

Luego de su paso por “MasterChef Celebrity”, el Turco García se tomará largas vacaciones en el verano 2021 en Mar del Plata con su mujer Mariela, a quien dicho sea de paso la querían para la segunda “MasterChef”. El ex jugador de fútbol, a sus 57 años, quiere disfrutar de sus hijos (6) y nietos (7), algunos de los cuales se van a llevar a La Feliz. Gracias a la popularidad que le dio el reality, lo están convocando de todos lados, incluso para presencias y publicidades. Sin embargo, el Turco, muy familiero, está detrás de las carreras futbolísticas de Jony y de Jamil, que juega en Racing. La idea es disfrutar. ¡Lo bien que hace!. Además, ya pasó por el Covid.

***

Mientras Graciela Borges espera su participación especial en la fi cción de Ana Katz “Sesiones”, con Carla Peterson y Benjamín Vicuña, la estrella sigue con su programa en Radio Nacional “Una mujer”. Siempre atenta a la industria cinematográfi ca, en la madrugada de hoy entrevistó a la directora Paula Hernández por su película “Los sonámbulos” que nos va a representar en los premios Oscar. El ciclo radial lo conduce desde su casa en Pilar con su sello inconfundible: su voz.

***

Termina de arreglar su labor en la obra “Mentiras inteligentes” Marta González, quien hará pareja con Arnaldo André, y ambos serán los padres en la fi cción de Fede Bal. Producidos por Alberto Raimundo (el mismo de Flavio Mendoza), y dirigidos por Valeria Ambrosio, la idea es debutar en el Lola Membrives el 14 de enero del 2021. Falta una actriz joven, están en esa búsqueda. Diremos que Raimundo se queda con el manejo de esa enorme sala hasta mediados de abril del año que se avecina.

***

Curiosidades del rating: el domingo lo ganó Telefé, 8.0 puntos de promedio; El Trece, 4.9; Canal 9, 1.3; América, 1.0; TV Pública, 0.8, y Net TV, 0.2. Lo más visto, la gala de “MasterChef Celebrity”, 17.6; “El mundo del espectáculo”, 5.5; “Livin in América” y “Vivo para vos”, 1.3; “Aquí está el fútbol”, 0.5, y “Lo mejor de editando”, 0.3. Antes, “Por el mundo”, 9.8; “Cine shampoo”, 4.8; “El show de los escandalones”, 1.3; “Ser esencial”, 0.4, y “Corea del Centro”, 0.3. En el mano a mano entre “La Peña de Morfi ” y Juana Viale, se impuso Rozín, por más que el promedio fue de 4.9, frente a 5.8 de la nieta de Mirtha. La mayor audiencia en Canal 9, “Implacables”, 2.1, y en la TV Pública “La fi nal de TC”, 2.8. Tras la baja en el encendido del viernes y el sábado pasado, el domingo subió. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.