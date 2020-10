Tranquilo tras el negativo del test de coronavirus, Diego Armando Maradona sigue con su vida y su obra. No se ha manifestado ni a favor ni en contra de su ex, Claudia, pero diremos que se confirma la continuidad de su serie en Amazon. Pese a las informaciones en contrario, y ahora que se está comenzando a retomar las grabaciones, hay varios actores y actrices, desde Julieta Cardinali hasta Juan Palomino, Leo Sbaraglia (ahora en España) y Nazareno Casero, que están cobrando su sueldo por contrato. O sea que, cuando se pueda viajar y armar aquí la locación, que ya están en eso, enero febrero 2021, todos tienen que estar disponibles. Dicho esto, lo de Claudia Villafañe y su juicio va por otro carril. No modifica nada.

***

Ya se ve venir la competencia en el “MasterChef Celebrity” entre Vicky Xipolitakis, obsesiva con el tema del alcohol en gel, los barbijos y la distancia, dice, por su bebé, y Rocío Marengo, quien viene más canchera por haber estado en el reality de Chile. El punto es que Rocío, la ex de Marley, tuvo que mudarse de la casa que compartía con Eduardo Fort (hermano de Ricardo) en un barrio privado e irse a su departamento en Belgrano. Su pareja está en edad de riesgo, de manera que para cuidarlo vive cada uno por su lado. Y es que la Marengo pasa muchas horas en los estudios de la calle Lima. Con Vicky se miran velando armas.

***

Charlotte Caniggia, quien dio positivo de coronavirus, se amigó con su mamá, Mariana Nannis, a quien está apoyando ahora por el lío con su papá, Claudio Paul. “Char” por más que se veía con en el Pájaro en el Faena, a la novia de este, Sofía, casi ni le hablaba. Por lo demás, diremos que prepara el streaming “Una noche con las chicas” el 1º de noviembre. Antes del suyo, irá su mellizo, Alex, con su show “Escuela de pijudos”, cuya fecha es el 25 de octubre. Alex siempre estuvo del lado de su madre en la pelea. No la abandonó jamás. De hecho, siempre se hablan.

***

Tal como venimos informando, el lunes 9 de noviembre comenzaría a grabarse la serie de Disney “Los protectores”, que protagonizan Adrián Suar, Andrés Parra, Gustavo Bermúdez y, en participación especial, Jorgelina Aruzzi, con textos de Marcos Carnevale y Suar, y dirección de Carnevale, al mismo tiempo que ya la productora Kapow, con algunas directivas artísticas de gente de Pol-ka (los capos), está trabajando en la preproducción. Esto es, completar el elenco de los jóvenes, que además de actores tienen que ser futbolistas. Y lo más importante: el presupuesto aparte para tener el protocolo sanitario a pleno y los hisopados, al menos dos semanales a cada intérprete.

***

El mes próximo se vence el contrato que fi rmaron Julián Weich y Carolina Papaleo con Canal 9, en la productora de Víctor Santamaría. Lo arreglaron mayo para el programa “Vivo para vos”, que va sábados y domingos en el prime time. Al parecer ya estarían renovando para seguir en el 2021. Les va bien de rating y este domingo van a tener a Julieta Zylberberg, actriz y cantante (le puso la voz a “Post mortem”, de Nacho Viale), Luisa Albinoni y Adrián Barilari. El sábado los visita, vía Zoom, Juanchi Baleirón, entre otros. Una dupla que funciona.

***

El streaming llegó para quedarse. Y lo van usar desde los cantantes y los mediáticos hasta los artistas como Mauricio Dayub, quien está pensando en realizarlo. Ya lo hizo Georgina Barbarossa, quien sorprendió al productor del Picadero, Sebastián Blutrach, por la venta de entradas que logró. Ahora es el turno de Gerardo Rozín, quien el sábado próximo se larga a las 22 con “Las canciones más lindas del mundo” junto con la banda Dos Más Uno. Es la banda residente del programa de Rozín-Cirio, “La peña de Morfi ”, que, dicho sea de paso, el domingo va a recibir a Luciano Pereira y a Ariel Ardit, por ahora.

***

Todavía a la espera de que Nación apruebe la apertura de las salas teatrales con aforo limitado, estuvieron por el gobierno de la ciudad Diego Santilli y Enrique Avogadro en el teatro Broadway. Ahí se encontraron con el productor Alberto Raimondo y Flavio Mendoza, quien ya está ensayando con Carmen Barbieri, Raúl Lavié, Georgina Barbarossa y Nico Scarpino para reestrenar “Un estreno o un velorio” a fi n de octubre, con el aforo autorizado de sólo un 30% de la sala. Claro que nadie te fi rma que vaya a estar funcionando el teatro en noviembre. Ojalá.

***

Mañana en el prime time de Telefé, en el que no estará “MasterChef”, se verá a las 21.15 el último capítulo de “Jesús”, a las 22.30 la tira turca “Fuerza de mujer”, midiéndose con la competencia “Cantando 2020”, y a su término, “Educando a Nina”.

***

Confi rmado Nazareno Móttola positivo de coronavirus, se van a retrasar las grabaciones de “Hotel América”, con productora de Martín Caramela, que está tratando de cerrar con América. Ya tienen grabado el piloto con Miguel Ángel Rodríguez, su hijo Imanol, Álvaro Navia, Silvina Escudero y textos de Diego Alarcón. Y tenían programado grabar el segundo programa el miércoles 14, que por ahora no se podrá realizar. El actor está aislado y por suerte la lleva bien.

***

Curiosidades del rating: el martes lo ganó Telefé, 9.6 puntos de promedio, seguido por El Trece, 7.1; Canal 9, 2.3; América, 2.2; Net TV, 0.7, y la TV Pública, 0.5. Los tres programas más vistos de cada canal, en Telefé, “MasterChef Celebrity”, 15.9, “Jesús”, 14.2, y “Fuerza de mujer”, 12.4; en El Trece, “Bienvenidos a bordo”, 11.2, “Telenoche”, 8.6, y “El Gran Premio de la cocina”, 8.2; luego Canal 9, “Tele 9 al mediodía”, 3.4, “Tele 9 Central”, 3.1, y “Bendita”, 2.9; sigue América con “Intrusos”, 2.8, “Fantino a la tarde”, 2.5, e “Intratables”, 2.2; luego la TV Pública, “Cocineros argentinos” y “En terapia”,1.9, y “TV Pública Noticias”, 0.6; y por último, en Net TV, “Editando tele”, 1.0, “Como todo”, 0.9, y “Tiro de gracia”, 0.8. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.