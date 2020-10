Todavía en veremos el magazine “Flor de equipo”, con Flor Peña al frente, que ya no sale el lunes próximo, que era la fecha prevista. El elenco armado -Campi, Jorgelina Aruzzi, Nancy Pazos, Paulo Kablan y Marcelo Polino-, aún en gateras. Así, este domingo vuelve con Marley a recordar los grandes momentos de “El show de la tarde” en el salón que de canje de Puerto Madero, donde van a emitir algunos sketches de aquellos años dorados, y tendrán al Bicho Gómez otra vez en el programa. Hoja de ruta.

***

El domingo se verá quién es el tercer eliminado/ eliminada de “MasterChef Celebrity”, en tanto que los dos que ya salieron, Nacho Sureda y el Mono de Kapanga, pese a que podrían ser tentados para otro programa (de la competencia), por contrato no pueden (también fi rman confi dencialidad). Esa es una de las razones por las cuales les pagan el mes entero, unos $300.000, a los que se van antes. Y a los que duran en el reality les hacen un cachet global por mes. Por otra parte, la salida de Germán Martitegui se va a sentir, aun con el reemplazo, cumpliendo con el cupo femenino, de Dolly Irigoyen. Cabe decir que ya tienen grabado cinco semanas. Ayer grabaron otra de eliminación.

***

Va mejorando Charlotte Caniggia, quien está terminando su coronavirus aislada en el Faena junto con su novio, Roberto. Se solidarizó con su mellizo, Alex, ante la renuncia de este al “Cantando 2020”, y tiene temor de que el jurado con quien Alex tuvo el cruce, Mediavilla, quien nunca le pidió disculpas al hijo de Nannis, se la agarre con ella. Tendría que volver la semana que viene con una canción a su gusto (elige ella), junto con su compañero Christian Sergio, pero no está segura del regreso. Y la producción tampoco fi rma que vuelve. .

***

Tal como vino informando esta sección, Griselda Siciliani no puede viajar a España porque no tiene pasaporte europeo, de manera que no podrá estar presente en el estreno de “Sentimental”, que fi lmó con Javier Cámara. Tendrá que esperar a que pase a Netfl ix para que la gente de muchos países pueda ver su trabajo. En tanto, sale poco, y en su casa se divide en el prime time entre su hermana Leticia, fi gura de “MasterChef”, y una íntima amiga, Flor Anca, que hace un gran dúo con Dan Breitman y brilla en el “Cantando 2020”. La chica es una de las favoritas de Karina La Princesita, quien ya se emocionó varias veces con sus interpretaciones. Le llueven mensajes a Flor. Gran revelación.

***

Es “El reino” la primera fi cción que se retoma en pandemia, y todos están muy contentos con la producción de K&S, que es espectacular, con fortunas invertidas en los protocolos sanitarios y en el cuidado de cada integrante de elenco y técnicos. Dirigidos por Marcelo Piñeyro, sus protagonistas -Nancy Dupláa, Joaquín Furriel, el Chino Darín, Diego Peretti, Mercedes Morán, Peter Lanzani y la semana próxima se suma Vera Spinetta, entre otrostrabajan para llegar en tiempo y forma para Netfl ix. De hecho, tienen que rodar en Salta y están pidiendo las autorizaciones; en cuanto las tengan, viajarán en el avión privado del dueño de la productora.

***

La tercera fi cción confi rmada para comenzar a rodarse es “Sesiones”, que dirige Ana Katz (autora junto con Daniel Katz y Alejandro Jovic) y protagonizan Carla Petersen, Benjamín Vicuña, la China Suárez, Julieta Cardinali y, en papel especial que acaba de fi rmar, Graciela Borges. Es también contenido para la plataforma de Disney con los servicios de Kapow. Arrancan el 16 de noviembre. Al menos ahora se empieza mover el trabajo de los intérpretes, aquí también, además de Uruguay.

***

Los planes de Jorge Lanata se mantienen intactos. En diciembre se va a Uruguay, tiene su casa en José Ignacio, no tendría problema en llegar y cumplir con el protocolo, ya que se quedaría diciembre y enero de 2021. En febrero se supone que con Mandarina arranca con los documentales, que, como es de imaginar, la cabeza y todo el material para emitir lo va a elegir Lanata. Aún no está fi rmado ni se han puesto de acuerdo en si son 10 o 12 capítulos.

***

Uruguay, más allá de que se ha convertido en refugio de argentinos con gran poder adquisitivo, logra que las productoras elijan ese país para grabar. Tal el caso de la próxima serie de Amazon, “Losi, el espía arrepentido”, que va a dirigir Sebastián Borensztein con libro de Myriam Lewin y Horacio Lutzky. La idea es comenzar a grabar en Montevideo el 25 de enero de 2021, y el protagonista sería Marco Antonio Caponi. Si se arregla todo, tema contratos y demás, Caponi tiene que viajar, hacerse el hisopado y pasar la cuarentena antes de que empiece el rodaje. El tema es su mujer Mónica Antonópulos, los dos chicos, y están viendo de viajar en familia.

***

El domingo llega a nuestro país el colombiano Andrés Parra, quien tiene residencia fi ja en Miami. El actor, famoso en el mundo por su trabajo como Pablo Escobar, viene para comenzar a ponerse en personaje para “Los protectores”, de la que es protagonista junto con Adrián Suar y Gustavo Bermúdez, con texto de Marcos Carnevale y Suar y la dirección de Carnevale. Los servicios de producción son de Kapow (más allá de la artística de Pol-ka) y comienzan las grabaciones el 9 de noviembre. Como dijimos, Jorgelina Aruzzi hace una participación especial. Lo bueno es que se están abriendo las grabaciones de fi cción. Esta es la segunda y a Disney.

***

Curiosidades del rating: la gran pegada de El Trece en el cambio de horario fue el reality “100 argentinos dicen”, con 7.6 puntos de promedio, que venció a “Cortá x Lozano”, 7.1; también subió “Mamushka”, 6.9, y “El Gran Premio de la cocina”, 8.8. Lo más visto del lunes, “MasterChef Celebrity”, 15.1, compitió con “Cantando 2020”, 9.3; “Animales sueltos”, 2.0; “La ley secreta”, 1.0; “Nada personal”, 0.9, y “Los sónicos”, 0.7. Antes, Guido sigue arriba con “Bienvenidos a bordo”, 11.8, que le ganó a “Fuerza de mujer”, 9.9, y a todos los demás programas en ese horario. El día se lo llevó Telefé, 9.2; El Trece, 8.4; Canal 9, 2.5; América, 2.4, TV Pública, 0.6; y “Net TV”, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.