Todavía no hay una definición certera sobre el futuro de la obra “Casados con hijos”, en el Gran Rex, con producción de Telefé, RGB y Guillermo Francella como protagonista y director. Lo seguro es que no será en junio, julio ni agosto, pero se está pensando en varias opciones. Una de ellas es que, si Michael Bublé viene en octubre (si todo pasó, claro) a brindar un recital, los meses de trabajo podrían ser octubre, noviembre y diciembre con el elenco completo. Esa es una de las opciones, por eso decimos que no está suspendido en forma definitiva el espectáculo.

***

Más allá de la cuarentena que Marcelo Tinelli está cumpliendo en Esquel, diremos que siguen trabajando de cara al primer programa del “Bailando 2020”, sea la fecha que fuere, aunque trabajen para el lunes 27. Como es obvio, van a sumar contenidos para el larga duración, ya que con el baile solo no alcanza, y harán humor, para lo cual convocaron a Martín Bossi (un amigo de la casa), Campi, Pachu, Sebastián Almada y Fredy Villarreal (¿se animará a imitar al ex presidente Macri?), entre otros. Aquí, Chato Prada y Fede Hoppe tienen largas charlas con Tinelli -obvio es que respetando el protocolo de seguridad-, para ir dándole forma al programa que están buscando. No hay que olvidar que no es el de siempre, viene con muchos cambios.

***

La pasa bien Roberto Moldavsky llevando humor durante la cuarentena (que atraviesa sin su pareja) vía Skype a todos y todas. El humorista estaba en plena fi lmación de “Nosotres” -la película de Sabrina Farji donde comparte protagonismo con Jorgelina Aruzzi, Celina Font y Campi, entre otros-, cuando se paró todo. Al parecer podrían retomar la fi lmación en la primera quincena de junio. Y, por lo demás, espera la defi nición de Telefé por la sitcom “La bove”, cuyo piloto grabó con Aruzzi y Betiana Blum, pero también está en compás de espera. En cuanto al teatro, tenía programadas giras por el mundo e iba a volver al Nuevo Apolo, pero todo quedó con vistas a un futuro más prometedor para el mundo.

***

La decisión de terminar con “Pasapalabra” no fue del conductor Iván de Pineda, ya que estaba dispuesto a continuar el programa en El Trece, con los recaudos que ya venían llevando adelante. Pero Iván es contratado de Turner, que tiene los derechos del formato, y en estos tiempos prefi eren abstenerse de correr riesgos. Así están la mayoría de las multinacionales, que eligen guardarse hasta que cambie la situación. Recordemos que, tal como informamos esta semana, el programa mantendrá su espacio emitiendo desde el 13 de abril envíos repetidos. Será “Lo mejor de Pasapalabra” desde este lunes. Y hay que cuidarlo, es lo más visto de la tarde.

***

Muy preocupado por lo que está sucediendo en Francia, donde tiene amigos y familiares, el chef Christophe Krywonis va pasando la cuarentena sin moverse de su casa. Aprovecha para crear nuevas recetas con su sello y planifi ca seguir invirtiendo en Argentina. Asegura que, cuando se pueda realizar, va a abrir su restó a todo trapo. El hombre, que bajó tantos kilos, festejó su cumple número 55 en forma virtual y a través de su canal de YouTube, donde también da clases virtuales de cocina. El tipo no se pierde una; mejor así, ya que el ánimo lo acompaña.

***

Por el momento y hasta nuevo aviso, no se va a fl exibilizar nada de nada en las empresas de Viacom. Seguirán en Telefé con los invitados vía Skype, no presenciales, y no se va a grabar ninguno de los proyectos que tenían. De hecho, anticipamos que el lunes 20, tras el fi nal el viernes 17 de “El muro infernal”, irán con el especial “30 años juntos”. Se emitirá los primeros capítulos de programas exitosos de fi cción o entretenimiento (puede ser por ejemplo “Jugate conmigo”), que surgirán de cara a los votos en las redes del público y su memoria afectiva con Telefé. Momento especial.

***

En el caso de El Trece, tal como dijimos, Adrián Suar siguió a través de la webcam trabajando con los autores de “Separadas”, Esteban Del Campo y Josefi na Licitra, para adaptar los guiones a la actualidad; lo mismo, con la productora Paula Granica y con las actrices protagonistas. En ese sentido, estarían listos para poder comenzar a grabar, pero, si bien están hablando con la Asociación Argentina de Actores, además de llegar a ese acuerdo tienen que obedecer los parámetros generales del gobierno. Eso sí, los protocolos y todos los recaudos de distanciamiento en las grabaciones están contemplados.

***

Frustrado el plan de volver con Flavio Mendoza a Capital Federal con la obra “Un estreno y un velorio”, Georgina Barbarossa, quien vive en un piso en el centro de la ciudad, se cuida muchísimo y no sale. Comparte el aislamiento con su mamá, de 92 años, y su sobrina Lucía, quien estudia teatro, y se dividen las tareas del hogar. Georgina ha recuperado las tareas domésticas, y también a los amigos y amigas a los que, por trabajo, estuvo sin hablarles, y así vive sus horas en cuarentena. Su sobrina es la que puede moverse en la calle y hacer las compras, por la edad. Y lo hace bien.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del martes “ Telefé noticias”, 9.3 puntos de promedio; “Telenoche”, 6.9; “Bendita”, 4.2; “Polémica en el bar”, 3.0; “TV Pública Noticias”, 0.7, y “Cuestión de peso”, 0.3. Segundo en el día “El muro infernal”, 8.4; “Bienvenidos a bordo”, 5.8; “Intratables”, 2.9; “Mejor de noche”, 2.5; “Cine argentino”, 1.5, y “Las muñecas de la mafi a”, 0.9. En América dio el batacazo “Animales sueltos”, 3.9, duplicando a “Nada personal”, 1.7, y debajo de la tira turca “¿Y tú quién eres?”, 6.8. En los magazines sigue liderando “Cortá x Lozano”, 7.6, seguido por “Crónicas de la tarde”, 3.9; “Hay que ver”, 2.7, y “Fantino a la tarde”, 2.4. Telefé ganó el día por ventaja de 2.2 sobre El Trece. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar IBope Media.

***

Sigue trabajando en “Mamushka” la producción de Mandarina, cuando aún no han terminado la escenografía en virtud de que, por la cuarentena, hay insumos que están faltando. Eso sí, podrían grabar con Mariana Fabbiani, porque ya adaptaron el formato a estos tiempos, reduciendo el número de participantes y sin público. Con toda la suerte, verán si en la última semana del mes de abril pueden ponerla en marcha. Van por ahí.