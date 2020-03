Mientras atraviesan la cuarentena social obligatoria, Sebastián Ortega, al frente de la dirección artística de Underground-Telemundo, y su mano derecha, Pablo Culell, retrasaron las grabaciones de “El marginal 4” hasta, en principio, julio. Lo mismo sucede con la construcción de la nueva cárcel ubicada en Almagro, en una fábrica abandonada, suspendida hasta que se pueda. Creen que en julio estarán para grabar con el elenco que encabezan Juan Minujín, Nico Furtado, Claudio Rissi, Martina Gusmán, Gerardo Romano, el colombiano Daniel Pacheco, y se sumarían Rodolfo Ranni y actores/actrices que elegirán cuando se realicen los castings.

***

No saldrá de su casa Marley, obvio es que con Mirko, durante toda la cuarentena. De hecho tienen grabados los programas de “El muro infernal” hasta mediados de abril con invitados especiales, y mencionaremos a Sofía “Jujuy” Jiménez, Dan Breitman, Coki Ramírez, Alvaro Navia, el “fan” de Wanda Nara, Mariano de la Canal, Flor Otero y Tripa, Anamá Ferreira y Gonzalo Costa. Marley está descubriendo las bondades del “robot que cocina” por el que pagó una fortuna, siguiendo el consejo de su amiga Luisana Lopilato. Se las arregla solo (su madre y su hermano cada uno en su casa) para limpiar, cuidar de Mirko y su hogar. Bien.

***

Parejas de actores/ actrices que están separados y tienen hijos en común se las arreglan gracias a la excepción que dio el presidente Alberto Fernandez. Por caso Adrián Suar y Griselda Siciliani para compartir tiempo con Margarita, toman los recaudos de seguridad y se super cuidan y encima los ayuda que viven cerca. Lo mismo Joaquín Furriel y Paola Krum con Eloísa, y Luciano Cáceres con Gloria Carrá por Amelia. Respetan como corresponde todas las disposiciones vigentes y se ponen de acuerdo entre ellos. Está muy bien dar el ejemplo con la propia conducta.

***

El conductor-productor de “Bienvenidos a bordo”, Guido Kaczka, es otro de los responsables de hacerse cargo de la cuarentena a través de su programa, ayudando a entretener. Tal como veníamos informando, en Kuarzo se estaba grabando dos por día, de manera que tienen programas realizados hasta el 1 de abril. Y luego verán, la idea toma en cuenta que el televidente necesita estos formatos tan exitosos. Así, diremos que van a estar en la “pileta” Sol Perez, Fernanda Vives, Marcela Feudale, entre otros. En su mayoría se grabó sin público, o con poca gente y manteniendo la distancia de un metro y medio.

***

Hay que decir que los proyectos televisivos, teatrales y cinematográficos están suspendidos, pero seguirán. Vaya por ejemplo la miniserie “El reino”, que dirige Marcelo Piñeyro y protagonizan Nancy Dupláa Mercedes Morán, Peter Lanzani, Diego Peretti, el Chino Darín, entre otros, se va a retomar en cuanto se pueda. Les quedaba dos meses de grabaciones para cumplir con los capítulos, pero lo harán. Todo continuará, ya que la industria - y todosnecesita que las cosas sigan funcionando. Con fuerza.

***

Buena manera creativa de pasar el tiempo en su casa encontró Ángel Malher, quien está obsesionado por inventar una partitura para hacer un musical basado en la novela “El conde de Montecristo”. Está en Pîlar con su mujer Dolores, y están pensando en buscar un autor - escritor que adapte el libro. Por otra parte, junto a su socio y amigo, Leonardo Cifelli suspendieron los ensayos de “La fuerza del cariño” que estaba dirigiendo Corina Fiorillo con Soledad Silveyra, Mercedes Funes, Miguel Ángel Rodríguez y Fabio Di Tomaso. Todo el elenco en cuarentena y cuidándose para volver más adelante como unos valientes.

***

Con tiempo para buscar sus fotos más antiguas, repasar parte de su historia, está Luis Brandoni cumpliendo la cuarentena en su departamento de Retiro. El actor, quien cumple 80 años el próximo 18 de abril ( es de 1940), se dedica a su biblioteca, a limpiar y tirar lo que no va a usar y a seguir editando el libro sobre su vida que va a publicar Randon Mondadori. Se comunica con sus nietos por what sap, y con sus hijas por video llamada y por supuesto, no se mueve. Ya vendrán tiempos mejores, si Dios quiere.

***

Buena iniciativa del teatro Nacional Cervantes, a partir del director de contenidos el productor Sebastián Blutrach, ya que desde ayer se van subiendo contenidos a la web. Arrancaron con “Teoría King Kong”, la versión de la Silveyra, y seguirán con la de Mercedes Morán y la de Andrea Bonelli. También habilitarán al Auditorium de Mar del Plata y al teatro de Avellaneda, a pedido de Victoria Onetto. En tanto, mañana van a subir “Idénticos” del Teatro por la Identidad, en el que participan muchos actores, entre ellos, Mauricio Dayub, Marina Belatti, Melina Petriella, María José Gabin, Lorena Vega e Iair Said.

***

Estaban ensayando “Gorda” con Alberto Ajaka, Sofía Gala, Tomás Fonzi y Kari Hernández a pleno para debutar el 30 de abril. Pero, en cuanto estalló la pandemia, con generosidad y rapidez la asistente de producción de la obra, Magu Roust, armó con un grupo de jóvenes de entre 18 y 24 años, una brigada que se dedica a ayudar a las “abuelos y abuelas” necesitados de provisiones, medicamentos y todo lo que les garantice la subsistencia. Los jóvenes se ocupan de las zonas que van de Pilar a Palermo y Núñez, y ponen los teléfonos a disposición. Y cuando sea el momento de retomar los ensayos con los actores y el director Emiliano Dionisi para estrenar en el Metropolitan, lo harán. Está bueno mostrar la mejor cara del género humano. Aplauso para ellos y ellas!.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del sábado “PH (Podemos hablar)”, 11.3 puntos de promedio, compitió una hora con Juana Viale, 6.7, “El mundo del espectáculo”, 4.4, “Tele 9 especial coronavirus”, 2, “Intrusos (coronavirus)”, 1.7, “Festival País”, 1, y “El patrón del mal”, 0.4. Antes “Juntos podemos lograrlo”, 8.8, “Cine 13”, 6.8, “Implacables”, 2.6, “América especial Noticias”, 1.7, y “Las muñecas de la mafi a”, 0.2. Quedó quinto “Casados con hijos”, 5, “América noticias”, 2.8, y “Tu fabuloso fi nde”, 1.9. Resultados de las jornada Telefé, 6.5, El Trece, 5, Canal 9, 2.2, América, 2, TV Pública, 0.6, y Net Tv, 0.3. El total de los cables de noticias sumó 13.5, y el de la abierta, 16.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.