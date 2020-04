El tema de la salida de Érica Rivas de la versión teatral de “Casados con hijos” parece que va a continuar por un tiempo. Y es que nunca se habría llevado bien con el protagonista y ahora director, desde la época en que grababan la sitcom en Telefé. Su representante es su actual pareja, con quien comparte la casa de Ingeniero Maschwitz (donde vivía con Rodrigo de la Serna) y el departamento grande en Congreso. Mientras la producción de la obra busca una actriz (no para el personaje de María Elena) que no es Jorgelina Aruzzi, ni Muriel Santa Ana, ni Mercedes Funes, la Rivas está pensando una próxima jugada.

***

Activa con los whatsapp a cualquier hora del día o de la noche, lo que habla de su buen estado de ánimo, Mirtha Legrand sigue a su nieta Juana Viale en cada programa del Trece. Todo parece indicar que la diva de la televisión, en esta salida forzada por el coronavirus, no volverá en los próximos meses y es probable que sus planes de regreso lleguen al 2021. Extraña sus reuniones con amigos, sus tés de cada domingo, y se la pasa, en bata (divinas todas) yendo del escritorio al living, y de ahí a la habitación. Siempre espléndida. Por su parte, a Juanita le está costando armar las mesas presenciales. Este sábado van confirmando a Débora Plager y María Luján Rey, y el domingo Nelson Castro, Santiago Bulat y Benito Fernández. Obvio es, faltan invitados. Y se siente la ausencia de la reina.

***

Las semifinales de “Bake off” están programadas para el mes de junio, cuando competirán por el premio importante de $600.000 para quien resulte el “Gran Pastelero Argentino 2020”. Este domingo se verá en Telefé el capítulo 8 (de 17), con siete reposteros aficionados en competición. Tanto Sonia como Samantha, Marcos, Agustina, Damián, Angelo y Agus tendrán que vérselas con una torta vertical y, además, saber cómo preparar una mousse con baño craquelado. El jurado, atento y exigente, sigue con Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar. E irán eliminando.

***

Tras pasar unos días con su papá Benjamín Vicuña en un country de zona norte, volvieron a vivir con Carolina “Pampita” Ardohain los tres chicos: Bautista, Beltrán y Benicio. Se instalaron en la casa de Barrio Parque donde también viven los hijos del marido de Pampita, Roberto García Moritán. Un poco los tuyos y los míos. La conductora y jurado del “Bailando” no quiere moverse de la casa para nada, de hecho no sale ni siquiera para las compras, y tampoco acepta salir por Skype en ningún programa. Sólo se comunica con su familia y sus amigas vía Zoom, pero sin maquillaje. Le tiene miedo -mucho- al virus y sobre todo protege a sus hijos.

***

Por fin la producción de “La peña de Morfi” logró arrancar del aislamiento de los medios a Abel Pintos. El cantante, ídolo popular, está recluido en su casa en un barrio cerrado de Pilar con su mujer Mora Calabrese -con quien esperan un bebé- y la hija de su pareja, y no da muchas notas. Esta vez Abel grabará el musical, presentará en vivo el video y va a charlar con Rozín vía Skype. Estuvieron meses detrás de Abel, y ahora les dio el sí. Veremos cómo se porta el rating.

***

Más allá del documental que realizó Sebastián Ortega, “L.A. Originals”, para Netflix, antes de la pandemia, Underground- Telemundo sigue también en stand by. No sólo viene demorada la grabación de “El marginal 4”, que como es de imaginar depende de la decisión del gobierno nacional para poder construir la cárcel -todavía no pudieron- y grabar con los actores. Tuvieron que interrumpir las “Bio. Vidas que marcaron la tuya” que estaban realizando para National Geographic justo cuando estaban con la de Sofía Vergara. Sólo tienen completa la de Andrés Calamaro. Lo que es importante remarcar es que aquí Telemundo CBS está pagando los sueldos. No es poca cosa.

***

Tal como sucede en estos tiempos, las estrellas se las tienen que arreglar solas, o como pueden. Esta noche en “30 años juntos” van a emitir el primer episodio de “Amor en custodia”. Así que Solita Silveyra se grabó contando detalles de la exitosa novela que protagonizara junto a Osvaldo Laport. Por ahora Telefé seguirá con el ciclo nostálgico, y el lunes próximo tienen programado “Casi ángeles”, una de las recordadas creaciones de Cris Morena que protagonizaron Lali Espósito y Peter Lanzani.

***

Aprovecha el tiempo de la cuarentena en su casa para poner al día toda su trayectoria -fotos-programasvideos- notas- Nora Cárpena, a quien ahora la acompaña una señora que la ayuda en las tareas domésticas. La actriz además repasa por videollamada sus lecciones de francés, habla con sus amigas, y le manda todos los días un mensaje a Fede Bal. Fueron compañeros en la obra “Mentiras inteligentes” y lo quiere mucho, de manera que quiere que sepa que ella lo tiene presente siempre. Y Fede le contesta también con cariño.

***

Sola en su semipiso ubicado en el microcentro pasa su cuarentena Esther Goris, quien ocupa sus horas limpiando -es fanática de la lavandinay cuidando las plantas que tiene en la terraza. Participa a veces de los videos eróticos que hacen con el elenco de “Sex” por Instagram, leyendo textos que inspiran el sexo virtual que muchos están practicando. Como es de imaginar, aguarda con ansiedad el momento en que se abra la cuarentena.

***

Curiosidades del rating: el miércoles se lo adjudicó Telefé, 7.5 puntos de promedio; El Trece, 5.7; Canal 9, 2.7; América, 2.3; TV Pública, 0.4, y Net TV, 0.3. Otra vez lo más visto, “Telefé noticias”, 9.6; “Telenoche”, 6.6; “ Bendita”, 4.8; “Polémica en el bar”, 1.9, y “TV Pública noticias”, 0.4. Quedó segundo en la jornada “¿Y tú quién eres?”, 9.5; “Corte y confección”, 4.6; “Confrontados”, 2.2; “Fantino a la tarde”, 2.0, y “Seguimos educando”, 0.3. La mayor audiencia en El Trece, “Bienvenidos a bordo”, 8.3, que le ganó a “Juntos podemos lograrlo”, 6.5; “Intratables”, 2.9; “Mejor de noche”, 2.1; “Cine argentino”, 0.8, y “La viuda negra”, 0.6. Sobre el final, “Las mil y una noches”, 5.2, venció al primer capítulo de “Los simuladores”, 4.7. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.