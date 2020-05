Recluida en su piso de Avenida del Libertador, Mirtha Legrand confiesa a sus íntimos que está feliz, chocha con la conducción de su nieta Juana Viale en el programa (el clásico de la estrella). Ya mejor de ánimo por la pérdida de su amada Goldy, se distrae viéndola y la llama con sus críticas, pero le augura un gran éxito como conductora. Juana siempre fue muy querida por la diva, hasta el punto de que le regaló su casa en Beccar, donde la actriz-conductora tiene su huerta orgánica y organizada su vida con sus tres hijos, Ámbar, Silvestre y Alí. En tanto, sus amigos juran que nunca la vieron tan enamorada; de hecho, siendo soltera para la ley, Juana podría dar el sí con su novio, el arquitecto Agustín Goldenhorn, a quien todavía Mirtha no le dio el OK. El hombre la acompaña a todos lados, inclusive cuando graba los dos programas, la lleva y la trae. Hay amor en cuarentena y éxito laboral. Una buena.

Fue la propia Lali Espósito la que confirmó la primicia de esta sección, que estaba esperando un vuelo de repatriación para volver a España. Allá ya están rodando vez- en Canarias la serie de Netflix “Sky Rojo” y la esperan. La cantante-actriz, quien pasa estos días de encierro con su novio, Santiago Mocorena, viajará sola, ya que el chico tiene que estar al tanto de las cosechas en el campo de su familia, en Santa Fe, y en la provincia. Curioso que los abuelos de “Santi” sean vecinos de Susana en Barrio Parque. El mundo es un pañuelo.

Se vienen cambios en Telefé, que seguirá lunes, martes, jueves y viernes en el prime time con “Educando a Nina”, mientras planifica con cuidado el ingreso de “Floricienta”. El programa de Cris Morena que protagonizó Florencia Bertotti fue un éxito que se dio en El Trece, pero los derechos son de la creadora, de ahí que vuelva, aún sin fecha y, probablemente, de lunes a viernes a la mañana. Y, tal como anticipamos, tras el lío de Verónica Lozano con su colega Wiñasky, esta tarde, vía Skype, tendrá a Facundo Arana.

La repercusión de los videos de “Casados con hijos” en la boletería del Gran Rex hizo que, ya como plan, se graben dos o tres de esos sketchs por mes. Ahora será el turno de Guillermo Francella (Pepe Argento) con Marcelo de Bellis (Dardo Fuseneco), y seguirán turnándose para subir a las redes. También Luisana y Darío Lopilato (Paola y Coqui Argento) tendrán su participación especial. Por lo demás, diremos que habrá tres funciones diarias en el caso de que en enero de 2021 todavía se mantengan las restricciones de aforo. Todos, muy entusiasmados, Luisana más relajada, ya que en Canadá están en una fase de cierta mejoría con el coronavirus.

Están a pleno trabajando en el protocolo los productores del “Bailando 2020”, cuya fecha de salida se va corriendo a medida que se extiende la cuarentena. De ahí que hayan comenzado y suspendido los ensayos de los participantes en virtud de que les falta la confirmación. Al parecer, confían en que el 15 de junio puedan salir por El Trece, y una de las que comenzó a ensayar es Miriam Lanzoni, entusiasmada con participar, y lo hace en su casa de la calle Jorge Newbery, que suele compartir, después de varios escándalos, con su novio, Christian. Se ve que pasó la tormenta.

Confirmada la salida de Jorge Lanata el domingo próximo a las 22 en El Trece con “Periodismo para todos” que se hará sin público y con distanciamiento, siguiendo el protocolo sanitario. Se sabe cuándo empieza pero no su duración, de manera que competirá media hora con Marley y Mirko en “Por el mundo. En casa”, y luego con “Bake Off. El gran pastelero”, que tiene las semifinales de los concursantes cerca y la gran final. En el caso de Marley, apostaban por Wanda Nara, pero la mediática, se sabe, no es nada fácil. Como es de imaginar, la producción busca un o una “número uno” para enfrentar a Lanata en cuarentena.

Pasa la cuarentena en su departamento alquilado de Palermo Flor Vigna, quien el sábado se juntó por Instagram con sus colegas Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas para ir promocionando la vuelta de “Una semana nada más”. Es la primera obra que reprogramó su gira para septiembre -en Rosario- y que ya tenía entradas vendidas. El punto es que tienen que saber si será sin restricciones en la sala o sólo podrán usar el 40% de esta. Si es así, para respetar la ubicación (fi la y asiento) verán si tienen que agregar funciones. Es un tema importante con el público.

Tal como dijo esta sección, no bien se consolidó el triunfo del actual gobierno, el director Juan José Campanella se fue a vivir a Miami con su mujer, Cecilia, y sus hijos Federico y Guadalupe. De hecho, en Capital Federal, por la cuarentena, están paralizadas las obras de su sala “Politeama”, que había arrancado con un crédito del Banco Ciudad. En tanto, haciendo honor al contrato con Viacom, dio detalles de las dos ficciones que dirigirá, “Outlaw” (sobre el personaje real que inspiró “El Zorro”) y “Los enviados”, que será la primera en realizarse en cuanto México dé vía libre a los rodajes. Y le queda más cerca de Miami.

Tramita un crédito en el banco Flavio Mendoza, quien, tal como declaró, está sin fondos sufi cientes para cubrir las deudas existentes del verano 2020. Al menos, su secretario se comunicó con las actrices para informarles de los trámites y esperando que la semana próxima le acrediten los fondos. De ser así, Flavio se comprometió a pagar lo que les debe; son dos actrices adultas mayores, sobre todo, Betiana Blum. Necesita esa plata.

Curiosidades del rating: el sábado lo ganó Telefé, 5.5 puntos de promedio, El Trece, 3.8; América, 2.0; Canal 9, 1.7; TV Pública, 0.6, y Net TV, 0.5. La extensión de la cuarentena en conferencia de prensa tuvo un total en cable de noticias, 16.9; Telefé, 4.7; América, 3.3; Canal 9, 2.6; TV Pública, 2.0, y Net TV, 1.8, lo que demuestra el interés que despertó. Luego “PH Podemos hablar)”, obtuvo 9.2, primer puesto, en tanto Juana Viale, 4.4. La repetición de “Casados con hijos”, 4.8, y lo máximo que tuvo El Trece, “El mundo del espectáculo”, 4.6. El larga duración de “Los Simpson”, 4.6, fue ganador en todas sus horas, y el especial de “Secretos verdaderos”, 2.0; “Vivo para vos”, 0.9, y “Festival País”, 0.6. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.