Cuidadosa y cumpliendo con todas las medidas de higiene y seguridad, Susana no ha salido de su mansión de Barrio Parque en todo el fi n de semana. Tampoco recibió a amigos, con conciencia de que la pandemia en Capital suma más del cincuenta por ciento de los infectados y no hay que moverse, salvo lo necesario. La diva se “inventó” un aislamiento voluntario, por supuesto con su gente de confi anza y litros de alcohol en gel. Se la pasó viendo series, películas que le recomendaron (Darín y Flor Bas) y jugando con su tablet los juegos más conocidos. Tranquila, pero atenta. Hace requetebién.

***

Increíble el espíritu de Rodolfo el “Tano”Ranni: a sus 82 años ayer se estaba volviendo de Mar del Plata donde está haciendo en el Provincial (de jueves a domingo) “Burlesque”. El varieté que dirige Osvaldo Laport, y en el que trabajan su mujer, Viviana Sáez, y su hija Jazmín, además de Fabián Gianola, todavía no decretó su final, pero están en eso ante los acontecimientos. Ranni se quedará en su casa de Ingeniero Maschwitz, esperando novedades. Se supone que, como todo el mundo de la industria, ahora es el minuto a minuto, pero no del rating.

***

La situación por el coronavirus en la industria del entretenimiento (en rigor, en todas) se va complicando en el día a día. En Polka tienen difi cultades en las grabaciones de “Separadas”, ya que la Asociación de Actores se pronunció muy claramente sobre “las escenas de proximidad corporal”, con lo cual grabar es difi cultoso, sin besos, por supuesto, y sin contacto. Se están replanteando también en Telefé, al darse cuenta de que “PH (Podemos hablar)” hay que seguirlo, pero con menos invitados y mayor distancia entre ellos. Todo estará sujeto a prueba y error en esta etapa, a la que denominan “innovar”, que sería seguir en vivo con ideas que acompañen el momento que se vive.

***

Habíamos informado que en Telemundo le habían dado a Soledad Fandiño una semana para que viniera a Buenos Aires para estar con su hijo en el inicio de clases. La actriz llegó de Miami, donde estaba grabando la remake de “100 días para enamorarse”, y, obvio es, cayó en cuarentena. De hecho, se está quedando con Milo en su departamento y hablan por Skype con su ex pareja y papá del niño, René Pérez, conocido como Residente. El punto ahora es que no sabe si puede volver a Miami a terminar su personaje (y la tira) por el tema de vuelos cancelados. Espera y es paciente.

***

Tal y como informamos, Paula Chaves, quien espera su tercer hijo (una nena) para junio, se abstuvo de ir al programa de Andy K, con razón, por prudencia. Su marido, Pedro Alfonso, por su parte, tiene suspendida la gira de “Atrapados en el museo”, en principio hasta el 17 de abril, pero suponen que va a ser más tiempo. Es así como la familia feliz se queda adentro de su casa y con la ayuda necesaria para contener a Olivia (6) y a Baltazar (3). La verdad es que Pedro juntó bastante dinero con la temporada en Carlos Paz y puede estar tranquilo.

***

Mientras cumple con la cuarentena tras su viaje a Nueva York, Laura Fernández (más conocida como “Laurita”, de 29), aprovecha para desmentir la crisis con Nicolás Cabré. Quienes aseguran saberlo todo cuentan que separados se llevan mejor que juntos. ¡Mirá! En tanto, habrá que ver si Telefé sigue adelante con su intención de convertirla en la conductora de “El último pasajero”, programa que iría los domingos y cuya idea es grabarlo para que salga fines de abril. Todo está tan raro que no se pueden hacer predicciones. Eso sí, la gira de “Despedida de soltero” con Cabré “ya fue”.

***

Son 85 las personas que hacen la comedia musical “Kinky Boots”, que protagonizan Martín Bossi, Fernando Dente y Sofi Morandi, dirigidos por Ricky Pashkus. Como es de público conocimiento, suspendieron las funciones en el teatro Astral, en principio hasta el 31 de marzo, pero podría extenderse. Es un elenco numeroso, pero se están cuidando entre ellos. Bossi sale solo lo necesario de su casa en la provincia, lo mismo su director, y los bailarines se mantienen comunicados por WhatsApp. Hay que darse cariño y fuerza.

***

Uno de los mayores éxitos de la emisora Telecinco (España) es el reality “Supervivientes”, que en esta edición tiene a la nieta de Rocío Jurado, Rocío Flores, la hermana de Mauro Icardi, Ivana, y ha pasado por ahí hasta Isabel Pantoja, aun a su edad de riesgo. El punto es que, en virtud del coronavirus, el lugar aislado en que se realiza, Honduras, no tiene ningún caso del virus, razón por la cual los productores se han quedado ahí y no regresan a España. En la cadena televisiva la discusión pasa por si contarles o no el desastre que está viviendo el mundo. Muchos optan por dejarlos así, sin saber. Aunque no siempre la ignorancia es el mejor negocio...

***

El coronavirus ha alcanzado en España una enorme magnitud. Mariano Cohn y Gastón Duprat suspendieron la fi lmación de “Competencia ofi cial” y regresaron a nuestro país, y aún están en cuarentena, igual que uno de sus protagonistas, Oscar Martínez. Dejaron el rodaje con Penélope Cruz y Antonio Banderas, sin fecha cierta de regreso al trabajo. Están con todas las precauciones que la pandemia exige.

***

Cumple la cuarentena el Chino Darín, quien fue a buscar a su novia, Úrsula Corberó, a quien no veía desde hacía seis meses, y como es de imaginar, se quedaron juntos en cuarentena. El Chino estaba grabando la serie de Netfl ix “El Reino”, que dirige Marcelo Piñeyro, y en los guiones acomodaron su personaje durante su ausencia. El gigante Netfl ix también espera instrucciones sobre si se seguirá o no trabajando, en virtud de los cambios que se están dando en el mundo. El Chino aprovecha la cuarentena para ayudar a tomar conciencia sobre el enemigo que enfrentamos y del que no vamos a zafar. Más vale aceptarlo y buscar protegerse.

***

Curiosidades del rating: el domingo “Bake Off. El Gran pastelero” fue lo más visto, con 8.6, puntos de promedio; “El mundo del espectáculo ( Londres bajo fuego)”, 6.4; “Intratables”, 2.7;”Festival País”, 1.2; “Todo puede pasar”, 0.9, y “Periodismo puro”, 0.2. El duelo fue entre “La peña de Morfi ”, 5.4, y Mirtha, 5.3; seguidos por “Cine del domingo”, 5.0; “Cine shampoo”, 3.5; “Mauro, la pura verdad”, 3.3; “Cocineros argentinos”, 1.2; “El Chavo”, 1.2, y “Lo mejor de Pampita”, 0.7. Segundo en el día “El precio justo”, 6.6, “Cine shampoo”, 4.1, “Infama (especial coronavirus)”, 3.1, “Implacables”, 1.9, y “El patrón del mal”, 0.3. La jornada se la llevó Telefé, 5.8, El Trece, 4.2, América, 2.5, “Tv Pública”, 1.2, Canal 9, 1.1, y “Net TV”, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.