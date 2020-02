Ya están grabando los próximos comensales de “Divina comida” que participan en la próxima semana, en busca del mejor anfitrión. Los productores están sujetos al dinero que disponen para pagar los cachets (complicados), de ahí que mezclen figuras caras y no tan caras en el programa. Así, va a presidir Mariana Genesio, le siguen Santiago Artemis (el diseñador que tuvo su cuarto de hora en Netflix), José Chatruc, Barbie Vélez y Tamara Pettinato. A Telefé le resuelve varias horas de programación, de lunes a viernes y el sábado el resumen.

***

Recién en 15 días tendrán definidos con exactitud los destinos de “Por el mundo”, conducido por Marley y Mirko, que saldrá en abril. Como informamos, el coronavirus cambió bastante sus planes. Diremos que la primera invitada a viajar es Susana Giménez, y en la lista sigue Florencia Peña. Están eligiendo las ciudades de Estados Unidos, Europa y Oceanía. Es lógico que se haya descartado Oriente en esta nueva temporada del reality que les funciona muy bien. Marley y Mirko, dos trotamundos.

***