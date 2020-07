Todo preparado para esta noche con el “Cantando por un sueño” en vivo para El Trece, producido LaFlia con altísimos estándares sanitarios. En el jurado, Nacha Guevara se movilizará en remise desde su casa en Laguna del Sol, antes de Nordelta, igual que Pepito Cibrián, quien vive en Pilar, en tanto que Moria y Karina la Princesita van a La Corte con auto personal. Será sin público, aunque van a poder tener grupos en Zoom alentando a los participantes. Abrirán con Carmen Barbieri en homenaje a Sergio Denis, Lolita Latorre, Dan Breitman y Facu Mazzei con Agustina Agazzani. Mañana abriría Miguel Ángel Rodríguez junto con Lula Rosenthal. Van en lugar de “ATAV” -se fue con 4 puntos- a las 22.30 y enfrentan a “Educando a Nina”.

***

Tal como anticipamos, Viacom no autoriza los presenciales en Telefé, razón por la cual el magazine de Flor Peña, previsto para septiembre -no creen que llegue-, se realizará en Kuarzo. Es donde se graba “PH (Podemos hablar)”, que aún no tiene fecha de regreso, y el sitio en que también se está armando el reality que irá los domingos en Telefé. Están eligiendo por el lado de “Cámaras en acción”, e iría en el horario de medianoche, en reemplazo de “Pluto TV”, que terminará tras los 4 especiales. Al levantarse “Jesús, el adelanto”, y no poder seguir alargando “Por el mundo. En casa”, va este reality en el prime time.

***

En función de poder organizar su realización, Disney puso fecha para “Santa Evita”, que será en marzo del 2021. La decisión tiene que ver con arreglar con sus protagonistas, Darío Grandinetti (Perón) y Natalia Oreiro (Evita), Ernesto Alterio, Diego Velázquez y Francesc Orella, dirigidos por Gabriel García y Alejandro Maci. Se trata de los 8 capítulos escritos por Marcela Guerty y supervisados por García, basados en la novela de Tomás Eloy Martínez. Esta co-producción con la productora de Salma Hayek es la más ambiciosa de las que venían en la lista. Creen que marzo se darán las condiciones para grabar.

***

Tal como fuera primicia de esta sección del martes pasado, Corte y confección” se despide el 21 de agosto. Antes de eso, irán en el horario de 14.30 a 16, que el lunes de ese mes saliendo al aire a las el reality “100 argentinos dicen”, con Darío Barassi, producido por Boxfish. A las 17.30 y luego a las 19, en tándem, “El gran premio de la cocina” y “Mamushka”, que conduce Mariana Fabbiani. Esperan fortalecer la tarde con lo nuevo y a la espera del magazine con Soledad Silveyra, Andrea Frigerio y Teté Coustarot, aunque hasta el momento nadie tiene nada firmado. negociaciones irán dando semana que viene.

***

Muchos y muchas antes de romper la cuarentena para tener sexo eligen pagar los 1.000 de “Sex: una experiencia privada” y arreglárselas ejerciendo de mirones por Zoom, WhatsApp o Twitter privado. Prohibida para menores de 18, resulta una maratón de tres días que incluye performance triple X para adultos. Este viernes arrancan los de siempre, Milita Bora, Adabel Guerrero, Gloria Carrá y Diego Ramos, quien es el más elegido, y se suma una astróloga. Hay localidades desde $500 en Alternativa Teatral (cobra menos por el uso de la plataforma).

***

Contenta Julieta Díaz porque la TV Pública emitió anoche la película “Juan y Eva” que realizó junto a Osmar Núñez, dirigidos por Paula de Luque. La actriz adora ese filme, en el que asume el papel de Evita, y suele verlo seguido. Por otra parte, tiene motivos para estar bien, además, porque se confirmó la continuidad de “Pequeña Victoria” en co-producción con Amazon y en formato serie en el 2021. Ayer, domingo, dialogó con Jorge Lafauci tranquila, porque su hija Helena estaba con su papá, Brent (ex esposo).

***

Al extremo se cuida Ana María Picchio, respetando la cuarentena en todo sentido, y comparte por teléfono o videollamadas sus sensaciones y sentimientos. Una de las primeras en la lista de amigas es Evangelina Salazar (se conocen de toda la vida), que coincide con la Picchio en quedarse en casa. La actriz de “Vis a vis” y “El marginal 3” vive en un dúplex de Barrio Norte, y el cuarto lo tiene arriba; está pensando en que alguien le baje la cama e instalarse en planta baja, donde estará más cómoda y calentita. Ya avisó a sus nietos, en especial a Juanita, futura actriz, que vean por Netflix su trabajo en “Vis a vis. El oasis”, que comienza el 30 de este mes. Talento grosso.

***

Se están activando los proyectos audiovisuales, y el próximo sería el que protagonizan Carla Peterson y Benjamín Vicuña, ya contratados por Fox-Buena Vista-Disney. La dupla cobra su cachet, que paga la multinacional, ya que es la manera de sostener la exclusividad de los talentos. estos meses les fueron mandando los diez libros escritos para la serie. La idea es arrancar en el próximo octubre, pero están cautelosos antes de terminar de armar el elenco completo.

***

El viernes próximo a las 20.30 Campi se sube al streaming con Plateanet, que le cobra el 30% del valor de la entrada, a $400. Como sabe Campi, Denise y los cuatro chicos conviven en una suerte de comedia diaria donde se dividen las tareas del hogar los tiempos de trabajo y estudio. pasados varios Campi sin ingresos, toda la familia se puso a ayudarlo para el show, esto significa que se ocuparán de las luces, los cambios de vestuario y la ambientación en cada sitio. A Denise se la ve mejor y mucho más relajada en “Hay que ver”. Es una familia muy querida.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del sábado Juana Viale, 7.8 puntos de promedio; “Avenida Brasil”, 7.5; “Secretos verdaderos”, 1.6; “Vivo para vos”, 1.5, e “Intratables especial”, 1.3. Segundo en el día “Elif”, 7.6; “Cine 13”, 4.3; “Implacables”, 2.4; “Junta médica”, 1.3; “La liga de la ciencia”, 0.3, y “La viuda negra”, 2.0. Antes, “Los Simpson”, 5.8; “El Zorro”, 5.0; “El chavo”,1.7; “Pasión”, 1.5; “Lo mejor de cómo todo”, 0.6, y “Otra trama”, 0.2. En el final “PH (repetición de Puntos encuentro)”, “Especial auténticos”, 3.6, “Aguante el cine”, 1.2. El duelo “El gran bartender”, 3.8 versus “Los expertos”, 2.1. Los resultados generales Telefé, El Trece, 5.0; 9, 1.7; América, 1.5; Pública, 0.6, y Net TV, 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.