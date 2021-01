Va tomando forma la biopic de Fito Páez, que producirá Mandarina con enorme esfuerzo y elenco que aún se está evaluando. Lo más importante es buscar al actor que pueda interpretar al músico y cantante rosarino y a quienes fueron sus mujeres, al menos las más conocidas. Por el momento van con los acuerdos de los libros, los presupuestos y la confidencialidad para la plataforma que sería Netflix, con intención de emitirla en toda América latina. El director ya lo tendrán, con el ok de Fito que va a leer cada guion ya que se trata de una “biopic autorizada” como la de “Maradona. Sueño bendito”. Van por ahí.

***

Tal como fuimos anticipando, ayer se confi rmó que Georgina Barbarossa dio el ok para “MasterChef Celebrity 2”, al igual que los que dijimos: Gastón Dalmau, Candela Vetrano, Andrea Rincón, Flavia Palmiero y Sol Pérez. Faltan fi rmar algunos contratos, el de Claudia Fontán, que todavía no, y buscan más varones, ya que en el primero hubo muchas más mujeres. De hecho, en estas semifinales el único que queda es El Polaco, frente a Vicky, Belu, Claudia, la Pachano y Analía Franchín. Esta noche, frente al jurado de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis (quien vuelve de Italia el lunes), tienen que cumplir con el desafío de cocinar un lomo Wellington en hora y media. Aquí ya se va defi niendo quiénes pasarán, aunque está claro que no van a hacer el programa sólo con tres participantes. De a uno.

***

Firmaron la paz Fede Bal, quien dio negativo de Covid, y Cinthia Fernández, quien el martes volvió a los ensayos de “Mentiras inteligentes” e hizo su descargo frente a Marta González, Arnaldo André y la directora Valeria Ambrosio. Así, todavía no se reincorporó Bal, le van a dar dos días más para ser prudentes, y por supuesto, todos con mascarilla en los ensayos y distancia social. Esto significa que en la obra no habrá besos ni cercanías entre la pareja de ficción de Cinthia y Fede. Puede que por esta situación se atrase un poco el estreno y vaya al 16 de enero y no el 14. Irán viendo en el Lola Membrives donde, parece, la boletería se empezó a mover.

***

Esta noche va la gala número 24 del “Cantando”, el miércoles será la primera semifinal, el jueves la segunda y el viernes la defi nición y se sabrá quién se lleva la copa ganadora. Vuelven a la pista la favorita de Mirtha, Ángela Leiva, junto a Brian Lanzelotta, Miguel Ángel Rodríguez y Lula Rosenthal, que se animan con un tema de Frank Sinatra, y el otro favorito (más de las redes) Cachete Sierra con Inbal Comedi, y de compañía trae a Marta. Por lo demás, se sabe que por culpa del Covid Gladys la Bomba Tucumana no podrá competir en la fi nal si es que la dupla con su hijo Tyago, ahora junto a Lissa Vera, llega al último acto. Ellos dos compiten mañana con el hit de Antonio Ríos “Nunca me faltes”.

***

A pesar de los rumores que aseguran que Barby Franco se habría peleado con el abogado de Claudia Villafañe, Fernando Burlando, lo cierto es que la mediática manda fotos desde la casa de Barrio Parque que es propiedad del letrado, con lo cual no andarían tan mal. Diremos que es una de las participantes de “Bienvenidos a bordo”, que con el regreso de Guido Kaczka (quien será papá de otro varón) va tomando su rumbo habitual. Vuelve Hernán Drago, y en breve, al término de su luna de miel en México (canje importante con los hoteles cinco estrellas) con Fabián Cubero, Mica Viciconte. Y se irán sumando, siempre atentos al tema de los protocolos sanitarios.

***

Tal como anticipamos, Canal 9 busca cambios en el programa de LaFlia (Marcelo Tinelli) “Hay que ver”, y el viernes tendrán la primera reunión entre el equipo y la gente de la emisora para ponerse de acuerdo. La idea es cambiar los contenidos, de modo que estará uno de los conductores, José María Listorti, y el productor Gabriel Fernández, además de Prada y Hoppe, en el camino de las nuevas propuestas. Cabe decir que Denise está en Mar de las Pampas con los hijos, y que su marido Martín Campilongo viaja los fi nes de semana cuando se lo permite el trabajo en “Flor de equipo”. Van tranquilos ya que todos transitaron el Covid y están recuperados.

***

Está claro que las biopics están a la orden del día, y ya son varias, Maradona, Sandro, Luis Miguel, Monzón, Tevez (“Apache”), y en el extranjero fi guran las de Selena, Whitney Houston, Freddie Mercury, Elton John, entre otras. Lo interesante es que el productor, creador de la Rock&Pop, empresario, dirigente de Independiente en su momento y mánager Daniel Grinbank podría sumarse a la lista. Al parecer, la vida del esposo de Andrea Pietra, padre de Federico y Stephanie, habría inspirado a una multinacional que querría fi nanciar el rodaje de la historia. Se habla de Viacom, pero podría ser para la plataforma de esa compañía. Por ahora ahí va.

***

En Telefé van a reacomodar la grilla de programación con las salidas de las tiras turcas “ Elif”, que termina el 22 de este mes, y de “Alas rotas”, que se despide el 29. En esos horarios “sándwich” irá otra turca, esta vez “Zuleyha”, que tiene tres temporadas y ya se vio en México, Chile y Puerto Rico. También en la emisora de Viacom comenzaron con los castings online de “La voz argentina”, cuyo jurado aún no está confi rmado, pero va al segundo semestre del 2021, igual que “Bake off”. Previo a “La voz”, Marley y Lizy se despiden el domingo 17 desde Ushuaia en vivo y en directo de “Por el mundo en casa”. Todo en uno.

***

Curiosidades del rating: lo más visto de toda la programación de tele abierta, “MasterChef Celebrity”, 15.4 puntos; mientras en El Trece, lo máximo “Bienvenidos a bordo”, 8.3; en Canal 9, “Bendita”, 4.7; en América, “Intrusos”, 2.4; TV Pública, “Quedan los artistas”, 0.6, y en Net TV, “La ruta blanca”, 0.8. En competencia, “Cortá por Lozano”, 6.3; “100 argentinos dicen”, 5.6; “Intrusos”, 2.4; “Fantino a la tarde”, 2.3; “Fugitivos”, 0.5, y “Cocineros argentinos”, 0.4. Antes, “Flor de equipo”, 5.6; “LAM”, 4.7; “Moisés”, 4.4; “Telenueve al mediodía”, 4.1; “Informados de todo”, 1.3; “TV Pública noticias”, 0.2, y “Pampita online”, 0.1. La tira turca “Fuerza de mujer”, 11.0, se viene posicionando en el segundo lugar del día. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.