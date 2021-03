Los 20 años del estreno de “Rebelde way”, la superexitosa serie juvenil de Cris Morena, tendrán un festejo de lujo: se viene una “nueva generación”. En 2022 se verá por Netflix “Rebelde” -así se titulaba la versión mexicana del original argentino-, cuya producción comienza esta semana en la Ciudad de México. El Elite Way School volverá a abrir sus puertas, ahora con Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio. Producida por Woo Films y Propagate, está basada en la propiedad intelectual de Cris Morena Group y Dori Media Group, adaptada posteriormente por Televisa.

***

¿Hay boda? La pregunta corrió como reguero de pólvora en las redacciones y páginas web. Lo cierto es que la mudanza de Elba Marcovecchio, una abogada que trabaja en el estudio jurídico de Fernando Burlando, a CABA generó miles de especulaciones acerca de la relación que mantiene con Jorge Lanata. Los tortolitos, obvio, salieron a desmentir la versión; sin embargo, cuando el río suena... agua trae, dicen. El noviazgo comenzó hace casi seis meses y el periodista lo blanqueó cuando la letrada acompañó al conductor a una entrevista en “Verdad consecuencia”, un ciclo televisivo. Aquí siempre decimos: qué lindo que la gente se quiera.

****

El sábado todos los canales tiraron artillería pesada para competir fuerte, si bien ayer se lanzaron nuevos programas tanto en cable como en las señales abiertas. “Santo sábado”, ahora conducido por Nicole Neumann junto con Guillermo “el Pelado” López, fue lo más visto de América TV con un promedio de 2.2 puntos de rating. La rubia, escorpiana y segura de sus decisiones, no dudó en renunciar al Trece, donde se desempeñaba como panelista de “Nosotros a la mañana”. También aseguró que tiene otras propuestas profesionales que está analizando, además de las campañas publicitarias para gráfi ca y en las redes sociales que están tan de moda y aportan dinerillos extras que en estos tiempos complejos ayudan, y mucho.

****

La periodista Mariana Brey lució una espectacular fi gura para promocionar una maquinita que mejora la piel. Los usuarios que la siguen en apenas unos segundos la bombardearon en las redes sociales con cantidad de likes. Además, elogiaron su cola y cintura ya que tiene un bebé pequeño. Recordemos que a fi nes del año pasado, “la angelita” contó que su madre se cayó y se golpeó muy fuerte, por lo que debió ser internada. También superó el Covid-19 a principios de enero 2021 y a pesar de tener síntomas no la pasó tan mal, pero su preocupación pasó por la salud de su pareja, Pablo Melillo, quien estuvo muy grave durante varios días. Todo pasa y la familia disfruta a pleno el presente con salud y trabajo.

***

El cumpleaños de Bautista, los 13 años del hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña, todavía tiene repercusiones ya que, a través de Instagram Stories, la China publicó una imagen de él sosteniendo en brazos en la pileta a su hermanita Magnolia y escribió. “Feliz cumpleaños al hermano mayor más bueno y paciente. Mi pisciano favorito”, escribió junto a un corazón rojo la actriz, que también es mamá con Benjamín del pequeño Amancio. Todo indicaría que la familia ensamblada atraviesa un excelente momento. ¡Por fi n!

***

Cruzando los dedos están los productores, técnicos y actores teatrales para que la pandemia afl oje y permita que las salas permanezcan abiertas. En ese sentido llega una apuesta casi segura: “Toc toc”, la comedia récord del teatro argentino, vuele el 12 de marzo al Multitabarís. Sus seis personajes que padecen trastornos obsesivos compulsivos y se conocerán en la sala de espera de un afamado psiquiatra estarán interpretados esta décima temporada por Ernesto Claudio, Patricia Echegoyen, Miguel Ángel Rodríguez, Malena Figó, Natacha Córdoba, Diego Freigedo y Gabriela Grinblat bajo la dirección Lía Jelín. Mucha “merde” para todos.

***

Comenzó el mes de la mujer, y entre los muchos eventos y homenajes alusivos, cabe destacar el ciclo de música y teatro gratuito, a la gorra y con protocolos, que contará con la conducción de Cecilia “Caramelito” Carrizo. La cita es en Tadrón Teatro (Niceto Vega y Armenia), los fi nes de semana del 6-7 y 13-14 de marzo. Habrá canto, clown, poemas, teatro y distintas performances artísticas para todos los “abstinentes” de shows en vivo. Paciencia, que de a poco se reactiva la actividad cultural en Buenos Aires.

***

Tras la salida de dos peso pesados, Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, de A24, la gerenta de programación Liliana Parodi debió hacer importantes movidas para no quedar atrás en la cruda competencia televisiva diaria. La ejecutiva está muy satisfecha con lo logrado: repatriar a Viviana Canosa -que debutó con “Viviana con vos” de 18 a 20 de lunes a viernes- y dos referentes periodísticos importantes como son Luis Novaresio -sale de 20 a 22 con “Dicho esto”-, y la ex “Animales sueltos” Romina Manguel, que debutó con “RM”, ciclo de entrevistas, de domingos a jueves a las 22. Veremos cómo resultan estas apuestas ya que todos los canales están poniéndoles “pila”. *** Se recupera Karina Gao, la cocinera de “Flor de equipo”, luego de salir de coma farmacológico y de dar negativo de Covid-19. Internada en el Sanatorio Otamendi y a la espera del alta para regresar a su hogar con su familia, la chef atraviesa la semana 28 de gestación de su tercer hijo. En sus redes sociales, Gao contó que cuando estuvo en coma inducido tuvo sueños raros y no sintió dolor. Además, reveló que su ánimo cambia constantemente debido las complicaciones que tuvo su salud. Cabe recordar que Karina contrajo coronavirus hace un mes y aunque no era paciente de riesgo, su cuadro se agravó y debieron intubarla. ¡Fuerzas!

***

Mariano Dalla Libera, ex futbolista argentino, fue el primer eliminado de “MasterChef Celebrity 2”. El rating en esta primera gala de eliminación acompañó ya que marcó 17.2 puntos y en su primera semana de emisión logró buenos números de audiencia a pesar de que en un primer momento se creía que no iba a lograr el éxito de su primera entrega, que tuvo a grandes fi guras de la farándula argentina. En cuanto a la decisión de Federico Bal de dar un paso al costado en el reality, se debe a que, en aquel momento de la grabación, su madre Carmen Barbieri había sido inducida a coma farmacológico y su cuadro empeoraba. El actor prefi rió acompañarla y atravesar ese doloroso momento fuera de la competencia.

***

Chino Darín y Úrsula Corberó disfrutan de unas merecidas vacaciones en Buenos Aires antes de volver a España y continuar con sus compromisos laborales. La pareja, que lleva cinco años de relación, disfruta de las calles porteñas y de salidas nocturnas por el barrio de Palermo. Si bien ella es una actriz reconocida en España por su papel de Tokio en “La casa de papel”, en la Argentina suele pasar inadvertida con looks casuales y barbijo. El amor de los tortolitos va viento en popa. ¡Por buen camino!