Hay cierta preocupación por la soledad con la que elige vivir Antonio Gasalla, ahora sólo acompañado por la señora que lo cuida, y sin su hermano ni sus sobrinos cerca. El genial actor suele olvidarse de pagar las cuentas, como las del celular o el impuestazo de ABL de los dos pisos que tiene en Uriburu, uno de los cuales está a la venta. Claro que cada vez que llama la inmobiliaria, que no son muchos los interesados en estos tiempos, Gasalla no responde de buena onda. Así fue que lo que se había anunciado del posible streaming quedó en la nada. No está mal de salud física, lo que es bien importante, pero quiere quedarse solo, y eso no es bueno.

* * *

En estos días se empieza a grabar un piloto de programa de entretenimientos que va a juntar a Karina la Princesita, Pedro Alfonso y el Bicho Gómez. Con producción de LaFlia, lo harán en los estudios de La Corte con idea de que sea de una hora, y verán la frecuencia con la emisora que es América. Se supone que será para un horario de fin de semana. Y agregaremos que se confirma lo que anticipamos acerca de Jey Mammón, que ocupará el horario de Luis Novaresio -”Animales sueltos”- de lunes a viernes en enero del 2021. Jey quería tener a su lado a Karina Jelinek o a Charlotte Caniggia.

* * *

El viernes se retomarán las grabaciones de “Pequeña Victoria 2” suspendidas porque uno de los actores de reparto dio positivo en el Covid y tuvieron que aislarse. La secuela -transcurre cinco años después de la primera temporada- tiene a Julieta Díaz, Natalie Pérez, Mariana Genesio, Facundo Arana, Alan Sabbagh y una participación especial de Juan Leyrado y otra de Nico Francella. Está dirigida y guionada por Juan Taratuto, coproducción de Viacom con Amazon y Daniel Burman. Se estaba grabando en distintas locaciones, con cuidado, pero la pandemia no perdona. Lo consignamos sin dar el nombre, para tomar conciencia de que esto sigue.

* * *

Ayer en los estudios de Viacom en Martínez, Marley hizo las fotos de prensa y promoción de “Minuto para ganar”, que irá de lunes a viernes a partir de la segunda semana de enero 2021, en la previa de “MasterChef Celebrity”. El conductor, no bien llegó de Villa La Angostura, se hisopó al igual que todo su equipo, y dio negativo, cosa que suele hacer cada vez que viaja. Esta Navidad la pasará en Pinamar con su familia, invitó y les pagó a todos (que no suman diez) para estar juntos y con el divino de Mirko. Invitó para el año nuevo a Lizy Tagliani, que no puede porque no tiene con quién dejar a sus perritos, y se quedará en su casa con su novio Leo. Por lo demás, este domingo “Por el mundo” desde Tucumán y Santiago del Estero.

* * *

Arrancaron con el ritmo libre en el “Cantando 2020”, cuyos favoritos son Cachete Sierra, Ángela Leiva, Rodrigo Tapari, y por supuesto Gladys la Bomba Tucumana. De cara al jurado, la más elegida es Karina la Princesita, a quien el público vota en cada encuesta que hacen en “La previa del Cantando”. No van a salir al aire por El Trece la Nochebuena (24) y el Año Nuevo (31), en tanto las semifi nales van a darse la semana del 11 de enero para llegar a la gran fi nal el viernes 15, que es la despedida del programa. Hoja de ruta.

* * *

En El Trece estudian la programación, con la hoja de presupuesto al lado, sabiendo que en el verano la publicidad cae. De ahí que no van con un programa de entretenimientos, una vez que fi nalice el reality de LaFlia, sino con una tira mexicana, “Te doy la vida”, en el prime time junto con “Bienvenidos a bordo”. Todos sabemos que una lata es mucho más económica y peleará con Marley. Por la tarde mantendrán “100 argentinos dicen” y “Mamushka” con cambios, siempre conducida por Mariana Fabbiani, y “El gran premio de la cocina” con Carina Zampini, en principio confi rmada en Boxfi sh, la productora, hasta marzo incluido del 2021. Y esperan la llegada de “Corte y confección famosos”, que se hará en Don Torcuato.

* * *

En el anteúltimo programa de “La Peña de Morfi ” este domingo, Gerardo Rozín, quien está tratando de arreglar con Telefé para volver la primera quincena de marzo del 2021, irá en vivo con Jesica Cirio. Tendrá la visita vía Zoom de Lucía y Joaquín Galán, Pimpinela, los legendarios intérpretes que hablarán de este año y de las galas que tuvieron que suspender (como todos). En el estudio, súper esterilizado por el protocolo sanitario, estará, además de los cocineros, Alejandro del Prado con el reportaje cara a cara con el conductor.

* * *

En la previa de las fi estas, el 20 de este mes, fi naliza Darío Grandinetti su trabajo protagónico en la película que fi lma junto a la brasileña Débora Falabella (“Avenida Brasil”). El actor, que pasó parte del año en España, donde lo agarró la cuarentena y estaba terminando de grabar la serie “Hierro”, volvió y enseguida le salió este trabajo, aunque con cláusula de confi dencialidad. Es probable que se quede en Capital a pasar una de las dos fi estas y la otra sea en Rosario con su madre. Es uno de los pocos que tiene presencia y fuerza en España.

* * *

Sin apresurarse está viviendo sus primeros días de confi rmación del embarazo Belén Francese, con su novio el empresario Fabián Lencinas. Una buena forma de terminar este 2020, en que tanto ella como su pareja tuvieron que atravesar el Covid. La ocurrente fi gura del espectáculo había confesado varias veces sus ganas de ser madre, y al parecer estaría en eso. Por el momento, todo tranquilo y sin prisas.

* * *

Curiosidades del rating: Telefé ganó el martes con 9.1 puntos de promedio y superó al Trece en 2.3, mientras Canal 9, 2.4; América, 2.3; Net TV, 0.4 y TV Pública, 0.3. Sigue ardiendo “MasterChef Celebrity”, 18.0; “Cantando 2020”, 7.8; “Animales sueltos”, 1.9; “Nada personal”, 1.4; “El patrón del mal”, 0.5, y “Peter Capusotto”, 0.2. En competencia, “Cortá por Lozano”, 6.6; “100 argentinos dicen”, 5.6; “Mamushka”, 5.0; “Intrusos” y “Fantino a la tarde”, 2.6; “Hay que ver”, 1.5, y “Cocineros argentinos”, 0.8. Al mediodía, “LAM”, 5.3; “Flor de equipo”, 5.1, “Telenueve al mediodía”, 3.3; “Informados de todo”, 1.5, y “Seguimos educando”, 0.1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.