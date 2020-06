No baja el nivel de preocupación en El Trece por los números de audiencia, ya que nunca perdió con la competencia tantos horarios. Ahora parece que “Mamushka”, que conduce Mariana Fabbiani, está arrancando mejor, tras los cambios que incluyen famosos y el juego con una sola “ mamushka”. El sábado la conductora estaba grabando en los estudios de la calle Lima, con máxima protección, además del barbijo permanente, y el equipo que la acompaña con los trajes anticontagio. Esta semana van convocando a Jimena Capristo, Flopi Tesouro, Fredy Villarreal, Cinthia Fernández y Andrea Taboada, entre otros.

***

La fecha de salida del “Bailando 2020” se va corriendo acorde con los tiempos que impone la pandemia que vivimos. Ya tuvieron que cambiar varias veces y ahora ya no se da por seguro julio, sino tal vez la primera quincena de agosto. En la productora LaFlia siguen trabajando en la opción del programa de humor. Martín Bossi trabaja a full con la imitación del presidente Alberto Fernández, en tanto que Fátima Flores, confinada con su marido Norberto, quien es de alto riesgo, hará a las dos divas de la televisión, Mirtha y Susana.

***

El hisopado que le realizaron -el primero le dio negativo, pero Jesica Cirio mantiene su aislamiento en la segunda residencia, ubicada en Las Cañitas, junto con su hija Chloé. Su marido Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, sigue en cuidado extremo y aislado como corresponde. Hubo mucha preocupación entre los integrantes de “La peña de Morfi ”, al darles el OK para salir ayer, más teniendo en cuenta que Gerardo Rozín es persona del grupo de riesgo. Al parecer, los protocolos indicaban que no había peligro y Telefé apoyó la salida. Por otra parte, el compromiso de Jesica Cirio para salir por Skype esta tarde de feriado en “Cortá por Lozano”, junto con su chiquita, Chloé, hasta el momento sigue en pie. Vale decir que el programa va en vivo, no grabado.

***

Se están trabajando en los acuerdos entre la productora Pol-ka -mayoría accionaria del Grupo Clarín- y los actores/ actrices de “Separadas” y “El Tigre Verón”. Entre ellos, están pensando la propuesta ofrecida Celeste Cid, Agustina Cherri, Gimena Accardi, Julieta Zylberberg, Marcela Kloosterboer, Mónica Antonópulos, Julio Chávez, Marco Antonio Caponi, Sofía Gala y Diego Cremonesi. Mejoraron la inicial cambiando la fi gura de deuda -la de los contratos no cumplidoscomo “indemnización” a pagarse en tres cuotas (la última en agosto), y haciéndose cargo de los aportes para la Asociación Argentina de Actores. Lo dijimos, Suar y Lucio Pagliaro, codo a codo, la están sacando adelante.

***

Si hay algo que la ayuda a Lizy Tagliani a tener ánimo y fuerza es su novio portero y rugbier, Leo Alturria. Y 86 días después de absoluta soledad sentimental y sexual, en su programa “El precio justo” se dará el ansiado reencuentro. Al ser feriado, lo grabaron el fi n de semana con todos los protocolos existentes, pero aseguran que las miradas de Lizy y Leo fueron muy emotivas. Le hacía falta a la conductora, tras el cierre de su peluquería en Recoleta By Lizy Tagliani Estilistas, cuyo 50% les había dejado a sus cuatro empleados. La soledad, el encierro y el tema económico, como a todos, tuvieron su efecto en Lizy. Pero Leo le alegró el alma y el corazón.

***

Cuidan en extremo la distancia social y las instalaciones con alcohol en la productora Kuarzo, que trabaja con la dotación mínima de productores y equipo. Así, se refl otó el programa “El último pasajero”, que se grabaría en Estudio Mayor con la conducción del Chino Leunis y Laurita Fernández, y que iría para la pantalla de Telefé. Según pudimos informarnos, sería el primer programa nuevo que se emitirá en esa emisora, y seguirá esperando su momento Santiago del Moro con “Trato hecho”, en virtud de que en las actuales condiciones se hace muy complicado grabarlo.

***

Respeta la cuarentena Karina Mazzoco con su marido, Omar El Bacha, y su hijo Malek, siempre protegida por su religión budista. Cumple grabando dos veces por semana el programa en A24 acerca de turismo y acaba de sumar otro. Se trata de “Distrito Vanguardia” en el canal UCL (Un Canal Latinoamericano), que va de lunes a viernes a las 19, dedicado al arte, el diseño y la gastronomía. La acompañan especialistas que darán toda clase de tutoriales para largarse con un emprendimiento propio. Obvio, va grabado.

***

En España hacen cálculos para ver cuándo se comienza la segunda temporada de la serie “ Merlí: sapere audi”, que se postergó por el Covid 19 y ahora se habla de fi nales de 2020. Está protagonizada por Carlos Cuevas y con un elenco de jóvenes entre los que se encuentra la argentina Azul Fernández, que fue co-protagonista de la tira “Campanas en la noche”. Obvio es que esperarán un tiempo, porque se rueda en Barcelona, una de las ciudades con mayor peligro de contagio.

***

Frente a la incertidumbre sobre la apertura de los teatros, a la espera del protocolo que llevaron al gobierno los empresarios teatrales, hay quienes están inventando otras salidas. El streaming es una, pero no deja mucho dinero, y en la plataforma Teatrix se paga de cara a la cantidad de visualizaciones que haya tenido, salvo las estrellas, que llevan buena plata. El caso es que a Pablo Rago le ofrecen hacer la obra “Maté a un tipo”, con el director y actor Marcelo Cosentino, en alguna provincia sin casos. Algo chico que les permita salir del AMBA, pasar 14 días en un hotel aislados y luego hacer las funciones. Por ahora, el ex Pablito está generando algún ingreso cuando lo convocan para interpretar a Mariano Moreno en entrevistas. Y no es mucho.

***

Curiosidades del rating: el sábado Telefé obtuvo 6.1 puntos de promedio, 0.5 décimas más que El Trece; América y Canal 9 empataron en 1.5 y TV Pública y Net TV, ambos, 0.4. Los diez programas más vistos son “PH (Podemos hablar)”, 8.7; el especial de “Susana y risas”, 6.9; luego Juana Viale, Avenida Brasil y “Cine 13”, con 6.6; “Cine 13”, 5.7; “Cine 13”, 5.5; “El Zorro” y “Los Simpson”, 5.0, y “El Tigre Verón”, 2.5. Los dos ciclos de mejor audiencia en Canal 9 “Implacables”, 2.3, y “Vivo para vos”, 1.8; en América, “Pasión” y “América Noticias”, 1.6, y la TV Pública con “Festival País”, 0.6. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.