Y está la fecha de transmisión de los Martín Fierro, el premio más importante y popular de la televisión, por Telefé, conducido por Marley como siempre. Será sólo de la programación de tele abierta el 15 de mayo en el Hilton de Puerto Madero con la mesa 1 reservada a Susana, seguida de Mirtha, Marcelo TInelli, y las figuras del canal que hospeda, entre ellos la dupla de “Telefé noticias”. Uno de los temas que se hablaron en el cumpleaños del productor Fede Levrino, a cargo del evento, fue los MF con Guillermo Pendino, CEO de Telefé, y Marley, quien también es amigo. Esta vez no habrá entrega de diplomas presencial, sino virtual. Hay mucha expectativa.

* * *

En hotel de la avenida Corrientes, en paralelo con el Multiteatro Comafi , se reunió el elenco completo de “Closer”. Gonzalo Valenzuela, papá de los dos nenes de Juanita Viale, Juan Gil Navarro, Sofía Gala y Carolina Peleritti con la directora Corina Fiorillo. La producción es de Ariel Diwan, y ocuparán la sala que libera “Díganlo con mímica”, que encabezan Andrea Politti y Carlos Belloso. Hay que decirlo, los turistas del hotel no tenían idea, pero muchos locales sí miraban a las actrices y actores y comentaban, quiénes tomaban café y quiénes un gin tonic (no es exacta la referencia). El prejuicio sigue a full.

* * *

a semana próxima comienzan las pasadas generales de “Las irresponsables” en el teatro Astros, que está a cargo de Andrea Stivel, siendo de las pocas mujeres que dirigen la programación teatral. Un elenco que dará que hablar con Julieta Díaz, Paola Krum, Gloria Carrá, dirigidas por Javier Daulte, quien dicho sea de paso es responsable de la versión catalana. Ya se realizaron las fotos con Alejandra López, mientras todas las refacciones y la ambientación las dirige Andrea, su hijo Sasha Guinzburg, y la ayuda de Ana Sanz. Están evaluando estrenar en la segunda quincena de abril.

* * *

Una amiga de esta sección salió a pasear su perro por la calle Arenales, frente a un famoso laboratorio de análisis, y ve un auto sin patentes, mal estacionado y en doble fi la. Se acerca al vehículo, mira que hay un montón de papeles como si se tratara de un funcionario público. Pero no. No era un funcionario, ni un médico con libre estacionamiento, ni un auto con permiso, era Guillermo Coppola. El canoso y maduro contador de anécdotas sobre el gran Diego Maradona no sería muy respetuoso de las reglas que están para el más simple de los mortales. Dirá que no, pero sí.

* * *

Curiosidades del rating: los programas más vistos de cada canal el domingo. “Los Simpson”, 7.2 puntos de promedio; “Cine 13”, 7.0; “Implacables”, 2.4; “Secretos verdaderos”, 2.0; “Acto en reconocimiento”, 1.2, y “Lo mejor de como todo”, 0.2. El debate del “Hotel”, 5.9, detrás de “Pasapalabra”, 6.3; “Cine América”, 1.5; “Knock out”, 0.7, y “Documental”, 0.5. Después de la medianoche “Más ruta por favor”, 3.1; “Resto del mundo” (Madrid, Fede Bal), 3.0; “Chicas guapas”, 0.8; “Comer para creer” y “Documentales”, 0.6. El primer día de abril lo ganó Telefé, 6.5; El Trece, 4.7; América, 1.6; Canal 9, 1.2; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.1. Los datos corresponden a la encuestad