Ya en forma ofi cial se informó que Disney- Buena Vista pospuso hasta septiembre las grabaciones de su serie “Santa Evita”, que va a dirigir Alejandro Maci, supervisar Rodrigo García Bacha y protagonizar el trío Darío Grandinetti (Perón), Natalia Oreiro (Evita) y Ernesto Alterio (el coronel Moori Koenig). Con esa decisión, Darío Grandinetti, quien se encuentra en España, se quedará, ya que está -por esas cosas del destinocon sus tres hijos, Juan, Laura y María Eulalia (quien es española), y en compañía de su pareja, Pastora Vega. El tema de la pandemia lo encontró grabando “Hierro” (también suspendida), y decidió quedarse allá. Con el afecto y el cariño de sus seres más queridos.

***

Nunca pensó Susana en irse de la Argentina, de hecho, está en su mansión de Barrio Parque haciendo su vida en cuarentena desde hace una semana. La acompaña su fiel ama de casa, Deolinda, quien vive ahí y se ocupa de que no le falte nada. La diva trata de mantener su vida normal, esto es: leer mucho, ver series, estar en la computadora, jugar a los juegos y por momentos desconectar el celular para tener paz. La lleva como millones de argentinos con el hashtag “yo me quedo en casa”, y dando el ejemplo. Se mantiene informada sobre sus perros en Punta del Este, a los que ama, y no mucho más. Esa es la verdad.

***

El ídolo Abel Pintos en este momento prioriza su vida familiar junto a su mujer Carla, embarazada de tres meses y madre de una chiquita de 10, en su casa del barrio privado de Pilar. Lo han llamado de todos lados, y decidió no ir a la televisión ni salir por radio, y sólo hará algún vivo a través de sus redes sociales. Importante es decir que usará las redes en forma sorpresiva, desde su casa. Mantiene el alejamiento social, y apoya a su mujer, ya que tiene que lidiar con los problemas domésticos, sobre todo con la nena, que no puede salir.

***

Buena forma de pasar en compañía estos tiempos hogareños encontró Noelia Marzol. Se fue a la casa de su novio, el futbolista Ramiro Arias, en Benavídez, y se instaló tranquila, compartiendo actividades. Han comprado muchos juegos de mesa para pasar el rato y, de paso, divertirse con su pareja. Y, claro, también hacen otras cosas. La actriz-conductora está a la expectativa de saber si el domingo tendrá que ir a Canal 9 por el programa de Nico Occhiato, “Todo puede pasar”, que -ya lo dice su título- se definirá en el momento.

***

Bien Luisana Lopilato, quien ayer por streaming dio una conferencia de prensa con su marido, Michael Bublé, sobre lo que está sucediendo en el mundo. Cuidadosa como es, también se queda dentro de su casa en Vancouver con sus tres hijos. De más está señalar que al día de hoy es imposible predecir qué pasará con la versión teatral de “Casados con hijos”. En tanto, Telefé puso en lugar de la serie un servicio, “Juntos podemos lograrlo”, para informar a la gente, y obtuvo un número importante de rating, 4.5 puntos, versus “Nosotros a la mañana”, 3.1.

***

El dueño de la productora Mandarina, Mariano Chihade, con tres programas en el aire - “LAM”, “Crónicas de la tarde” y “Confrontados”-, estudia cómo mantener a flote en lo económico la empresa. De hecho, no está contando con la salida de “Mamushka”, que cuando se pueda conducirá su mujer, Mariana Fabbiani, de modo que van a ir rotando los panelistas, y algunos saldrán por Skype, como ya se está haciendo, para no dejar sin trabajo a nadie. En tanto, igual que Mariana, está en su casa con sus chiquitos guardando la cuarentena. Todos ponen lo suyo. Bien.

***

Cumple al pie de la letra las recomendaciones de la OMS Graciela Alfano, consciente de, que por más que está fantástica, tiene una edad de riesgo. Ya le avisó a Canal 9 que no participará del jurado de “Todo puede pasar”, y de ahí que retara a Aníbal Pachano, con quien tuvo varios enfrentamientos durante el “Bailando”, por su irresponsable actitud. La Alfano se cuida y hace muy bien.

***

A pesar de que lo habían promocionado, Susana no habló en el programa de ayer de “El precio justo”, de Lizy Tagliani. La diva adora a Lizy, pero eligió guardar silencio. Este domingo en el especial famosos de “El precio justo”, que se grabó con las distancias previstas y los recaudos de higiene, estarán Marian Farjat, Jimena Capristo, Gladys Florimonte, Pachu Peña, Grego Rossello, Sandra Smith, Maypi Delgado, Kate Rodríguez y Matías Santoiani. Este programa ya está realizado, por suerte; veremos qué va pasando. El punto en los canales es que la televisión hoy es un servicio vital por la cuarentena. Como es de imaginar, están viendo cómo lo resuelven.

***

Este sábado en “PH ( Podemos hablar)”, ya grabado en estudios, Andy Kusnetzoff tendrá los siguientes invitados: Edith Hermida, el doctor Alberto Cormillot, Débora Plager, Nico Occhiato y Nazarena Vélez. Al menos este sábado podrá verse en el aire, luego se verán los cambios. Como en “Morfi ”, cuyos números artísticos serán todos por streaming, nadie estará en el estudio. El programa, el único que le queda a la productora Corner, tendrá a Soledad, Luciano Pereyra y Vanesa Martín, conducido por Gerardo Rozín y Jesica Cirio. Quieren lograr que vayan con cámara al estudio de Malafama con equipo reducido. Va cambiar todo.

***

Este domingo en La Diez, donde, como en otras emisoras, limitan el vivo en los estudios, el programa “Todo por hacer” -que va a las 13- lo hará Jorge Lafauci desde su casa, y con Nora Briozzo en el piso. Lo mismo Teté Coustarot, quien está recluida en su departamento de Recoleta hace días, conducirá “Qué noche Teté” en el modohome.

***

Curiosidades del rating: el miércoles siguió subiendo el encendido tanto para Telefé, que ganó con 8.4 puntos de promedio, como para El Trece, 7.3 (0.3 y 0.8 décimas más que el miércoles pasado); Canal 9, 3.4; América, 3.0; TV Pública, 0.7, y Net TV, 0.5. Así, lo más visto: “Telefé noticias”, 10.6; “Telenoche”, 10.1; “Bendita”, 3.8; “Polémica en el bar”, 2.5; “Cuestión de peso”, 0.7, y “TV Pública noticias”, 0.6. Segundo en la jornada “Bienvenidos a bordo”, 10.3; “El muro infernal”, 8.8; “Intratables”, 4.7; “Mejor de noche”, 2.7; “El patrón del mal”, 1.1; “Cine argentino”, 0.3. La única ficción local, “Separadas”, 9.2; “Huérfanas”, 7.7; “Animales sueltos”, 2.9; “Nada personal”, 2.0, y “La viuda negra”, 1.0. Los magazines, liderados por “Cortá por Lozano”, 7.7; “Intrusos”, 3.4; “Hay que ver”, 3.3; “Confrontados” y “Todas las tardes”, 3.1, e “Incorrectas”, 1.7. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.