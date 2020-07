Este domingo es la gran final de “Bake off. El gran pastelero”, en que se definirá, tras el escándalo desatado, quién se lleva los $600.000 y el kit de cocina. Ya con Samanta descalificada, la gran incógnita es si el premio caerá en manos de Damián o el jurado -Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar-, terminado el concurso, decide otra cosa. Podrá seguirse tras la emisión de Telefé por el Instagram de la emisora con la conducción de Lizardo Ponce. También los está buscando a los tres jueces la producción de Marley para que aporten, aunque sea por Zoom, alguna pista, ya que “Por el mundo. En casa” le hace la previa al que fue el programa más visto de junio. Y van a estar con Jimena Barón.

***

Luego de mucho tiempo, Susana llamó desde Punta del Este a Antonio Gasalla. Fue una larga y emotiva conversación hablando de la vida, del trabajo, de cómo están pasando la cuarentena, y quedaron muy emocionados cuando cortaron. Tantos años de estar juntos en televisión no se olvidan fácil. La diva le confió que está muy dolorida con la rehabilitación y todavía le queda un tiempo largo de seguir con eso todos los días. Se preocupó por el genial actor, pero él le dijo que se sentía bien, y que lo está cuidando la señora de siempre, que consiguió renovar el permiso. Dos grandes que se respetan y admiran.

***

Le fue muy bien a Peter Lanzani con las clases magistrales online que van por la web de Actuarte Estudio y cuya próxima aparición será el 8 de julio. Las entradas cotizan en pesos, desde 1.500 a 750, y en dólares (20) para el mercado internacional. El actor agotó localidades en su primer trabajo y esa es la razón por la que repite. Todo por streaming, mientras continúa la cuarentena en soledad y ya sin la larga barba que lo hacía asemejarse a un filósofo. Por lo demás, espera poder volver pronto a grabar “El Reino” con Netflix y producción de K&S.

***

La cuarentena se va cobrando víctimas no sólo en salud, sino en economía. Entre los afectados está la televisión abierta, que ha visto mermados sus ingresos ante la caída de los anunciantes. Esto hace que si el rating no acompaña, la suerte de los programas no sea la mejor. De hecho, en “Corte y confección”, el límite que les ha puesto El Trece es no bajar de los 5 puntos de promedio. De ahí que sumaran a Flor de la V y Flavio Mendoza, en tanto Fabián Paz, quien fuera socio de Guillermina Valdés, queda por ahora afuera y en suspenso. Y que además agreguen el tema baile; en síntesis, buscarle la vuelta para que no decaiga. Los productores a cargo la pelean.

***

Mientras espera para ir a los castings en España de “Elite”, Charlotte Caniggia arregló con Carolina “Pampita” Ardohain para ser panelista de “Pampita online”, obvio es, por un cachet mayor al que le habían ofertado. Sucede que se bajó Rocío Guirao Díaz, y así Charlotte entra y puede hacer negocio. En tanto, sigue viviendo con su novio Robert en el departamento del Faena, que es del matrimonio Caniggia-Nannis, ya que todavía están casados por ley. Se ve seguido con su papá Claudio Paul, pero no con su mamá, quien también está en Buenos Aires.

***

Hay preocupación con el tema de los programas con presenciales, sobre todo cuando los invitados están en edad de riesgo. Tal el caso de César “Banana” Pueyrredón, quien a los 68 había arreglado participar de “La peña de Morfi” vía remoto el domingo próximo. Su representante horas antes les avisó que tenía un compromiso con Juana Viale para estar en la mesa del domingo. Y claro, son competencia y además había preferido el remoto para no correr riesgo de contagio. En esta situación está la responsabilidad individual y los permisos deberían ser más restrictivos. No es una urgencia.

***

Hasta el domingo a la medianoche durará la cuarta edición de “Sex Virtual”, esta vez mezclando filosofía y sexo. Como ya dijimos se disfruta por WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter y Zoom, privados más caros divididos en vip y comunes. Esta vez, además de Gloria Carrá, Diego Ramos, Noelia Marzol, Adabel Guerrero, Felipe Colombo, “Cachete” que muestra el cachete, Milita Bora, Señorita Bimbo, entre otros, se suma la atracción de Darío Sztajnszrajber. O sea, un poco de cuerpo por Internet y un poco de bocho y preguntas que iluminan. La próxima cita sería el 17 de julio. Diremos que en lo económico les rinde.

***

Como parte del lanzamiento de la plataforma de Viacom Pluto TV, que es gratis y tiene todo tipo de contenidos, se va a comenzar a promocionar a través de Telefé. Si llegan, será este domingo, que a la medianoche emitirían películas premiadas y famosas por la emisora abierta. Es buena idea y en estas circunstancias se va a ver mucho.

***

Se va armando la lista de concursantes para el “ Cantando”, que irá en reemplazo de “ATAV”. La mayoría de los artistas está sin trabajo, razón por la cual ya dieron el sí Carmen Barbieri y Miguel Ángel Rodríguez, que quedó varado al pararse el proyecto teatral “La fuerza del cariño”. También llamaron a Georgina Barbarossa para el “Cantando”, a quien habían ya convocado para el “Bailando” y lo había rechazado. Está cerca, no cerrado, veremos el dinero que ofrecen que, según dicen, es cachet de tiempos de pobreza franciscana. Y por supuesto, Iliana Calabró.

***

Curiosidades del rating: el primer día de julio los tres programas más vistos de cada canal. En Telefé, “Jesús”, 11.8; “¿Y tú quien eres?”, 11.8, y “Alas rotas”, 10.3. Por el lado del Trece, “Bienvenidos a bordo”, 8.4; “El gran premio de la cocina”, 6.9, y “Noticiero Trece”, 6.6; de Canal 9, “Bendita”, 5.2; “Telenueve central”, 4.0, y “Telenueve al mediodía”, 4.3. Acerca de la TV Pública, “En terapia”, 1.1; “Somos Argentina”, 0.9, y “Doce casas”, 0.8. Por último, Net TV, “La viuda negra”, 1.1; “El cartel”, 0.8, y “Editando tele”, 0.7. El día lo ganó Telefé, 9.4; El Trece, 6.2; Canal 9, 3.0; América, 2.7; Net TV, 0.5, y TV Pública, 0.4. La suma de los cables pagos, noticias, deportes y otros, fue 24.5, contra 22.0 de los seis canales abiertos. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.