La repercusión que genera “MasterChef Celebrity” también significa grandes controversias y la que más preocupa a Telefé y a la productora del ciclo, Boxfish, es la filtración de nombres de los eliminados. Es que mientras se emitían los primeros capítulos ya grabados, en las redes apareció la identidad del primero en irse, dato que se corroboró el domingo. Desde varias cuentas ya se menciona al segundo y tercer excluidos, por lo que la producción intenta descubrir si algún participante o miembro del staff violó el acuerdo de confidencialidad.

***

Y hablando del exitoso reality de cocina, otra cosa que preocupa a la producción es la virulencia con que ahora los familiares de los participantes disparan contra el programa, haciendo de todo algo personal. Pasó con los hijos de Roberto Moldavsky, que, enfurecidos con las duras devoluciones del jurado Martitegui, llegaron a comparar en sus redes sociales al chef con un conocido candidato político relacionado con el nazismo. Es decir, los dos jóvenes Moldavsky vinculan la religión judía de su familia con lo que consideran animosidad en el programa contra su padre. ¿No será mucho?

***

Siguen juntos y enamorados Carolina “Pampita” Ardohain y su marido, Roberto García Moritán. De hecho, no han superado la etapa de “noviazgo” y romanticismo; el hombre, enamorado, la pasa a buscar todos los días por Estudio Mayor (Kuarzo) cuando ella termina de grabar “Pampita online”. García Moritán está más animado con la apertura de los restaurantes y ambos están evaluando seguirla en Punta del Este. Arrancaron con los trámites, que llevan tiempo y dinero. Igual, Benjamín Vicuña, el ex de la modelo, se tiene que quedar a grabar con Carla Peterson y la China Suárez, de modo que podría cuidar a los chicos un tiempo.

***

El éxito de” MasterChef Celebrity” invade todo Telefé porque los ayuda a sumar rating en los demás programas. Este domingo con Gerardo Rozín va a estar Patricia Sosa, la amiga de Iliana, y quien compite con su marido, Oscar Mediavilla, en el “Cantando”, todas las noches. Pidió que no le pregunten por Valeria (esa noche hace su streaming, con cambio de plataforma), ya que no hay arreglo posible por ahora. En cuanto al reality, van calentando con la segunda gala de eliminación, donde parece que son los hombres los que vienen rezagados. Y sigue la polémica por Vicky.

***

Como para sacarse el estrés de los últimos días a raíz de su confl icto con la marca de ropa interior que lo desvinculó luego sus declaraciones “libertinas” a una conocida revista, Christian Sancho decidió relajarse el fi n de semana y fue a comer una buena parrillada a un conocido y ameno restaurante situado en cercanías del Delta, específi camente sobre el dique Luján, en Benavídez. Contento de haberse sacado el tema de encima, el actor y modelo se divirtió junto con tres amigos, todos cumpliendo los protocolos sanitarios inclusive al compartir la mesa.

***

Durante la cuarentena todo vale para subsistir. Y en el caso de los actores, que se vieron sin ingresos desde que se prohibieron los espectáculos teatrales y la grabación de tiras y fi lmes, es extremo. Pero, acostumbrado a pensar en proyectos personales, el hijo de Alejandra Darín, Fausto Benn, actor que se lució en “Argentina, tierra de amor y venganza” se unió con un amigo y puso una verdulería en Villa Urquiza que él mismo atiende. Su madre, orgullosa, pasó a visitarlo en el día de la inauguración.

***

En algunos artistas, el dilatado aislamiento generó ideas. En plena pandemia, las productoras Litttle Bull e Hymalaya realizaron un nuevo modelo de fi cción puertas adentro: “lockdown fi ction” (fi cción de encierro). Protagonizada por Cecilia Peckaitis y dirigida por Leo Damario, con guion de Nora Mazzitelli, la serie “Victoria, psicóloga vengadora” narra los casos de una psicóloga que desarrolla una particular y extrema terapia de parejas. Y contaron con fi guras invitadas que suman interés, como Benjamin Vicuña, Natalie Pérez, Carlos Belloso, Emilia Attias, Rafael Spregelburd, Alberto Ajaka, Inés Estévez, Favio Posca, Muriel Santana, Delfi na Chávez y Flor Torrente. Una buena idea que pronto veremos en una plataforma online.

***

Indignado y con razón está Javier Calamaro, ya que le usurparon un campo, una fracción de tierras con títulos posesorios ubicada en pleno corazón de las sierras cordobesas, próximo al cerro Uritorco, en Capilla del Monte. El cantante, al estar radicado en Buenos Aires, le otorgó un poder a una “copropietaria” llamada Yanina Arias Toya, quien vive a unos 100 kilómetros de las hectáreas del confl icto, donde planeaban un desarrollo con chacras. Pero, según denuncia el músico, el cuidador, llamado Jorge Barrera, resultó “una pesadilla”. Ocupó el lugar y lo habría amenazado. Ojalá que pronto actúe la Justicia para subsanar este muy mal momento.

***

Como nunca en toda su carrera, en los últimos tiempos el nombre de Coti Sorokin se mediatizó. Hace unos meses, por la polémica con Diego Torres, cuando Coti se enojó con su colega por no darle el crédito correspondiente por la composición del famoso tema “Color esperanza”. Pero ahora debe lidiar con el escándalo de su divorcio de Valeria Larrarte, después de veinticinco años de amor. Tanto es así que realizó un “autoconcierto” el lunes en La Plata, pero decidió no dar notas para difundirlo, a fi n de no pasar un mal momento si le preguntaban al respecto. Bajando el perfi l.

***

Hablando de shows, el 1º de noviembre llegará un inesperado y hasta podría decirse que desconcertante espectáculo vía streaming de Charlotte Caniggia, que sigue los pasos de su hermano Alex, quien realizó el anuncio de “Escuela de pij..” hace una semana. Los hermanos quieren aprovechar la repercusión generada por el “Cantando 2020”, aunque el concepto y el contenido que presentarán son inciertos, quizás porque quienes producen el espectáculo apuestan a conseguir audiencia que compre tíckets entre la legión de fans de los Caniggia, también sin saber muy bien qué harán en los vivos.

***

Curiosidades del rating: el partido del martes entre las selecciones de fútbol de Bolivia y Argentina en la TV Pública (hay que sumarle el cable) marcó 11.8 puntos de promedio y afectó a varios programas: “Mamushka”, 3.6, “El Gran Premio de la cocina”, 5.9, “Todas las tardes” y “Fantino a la tarde”, 1.1, y “América noticias”, 1.0. Lo curioso es que quedó segundo detrás de “MastercChef Celebrity”, 14.6; “Cantando 2020”, 7.6; Eliminatorias, 4.3; “Animales sueltos”, 1.4, y “Nada personal”, 1.3. El día lo ganó Telefé, 8.6, seguido por El Trece, 6.2; la TV Pública, 4.8; Canal 9, 2.4; América, 1.5, y Net TV, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.