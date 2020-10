Tras la salida del primero de los concursantes de “ MasterChef Celebrity”, quien, dicho sea de paso, cobró el mes entero de cachet, están editando los programas de esta semana. Pasan muchas horas en Martínez y hay líos grossos, algunos que no muestra Flor Vigna en el Instagram de Telefé. Analía Franchín ya mostró el cuchillo de pelea contra Vicky, pero tampoco la llevan bien con Belu Lucius y Sofía Pachano, porque dicen, con razón, que son profesionales de la cocina. La influencer jura que no cocinaba en el restó y la “Pachana”, que le falta práctica. El más divertido parece ser el comediante Moldavsky: no es muy ducho en la cocina, pero sabe durar en el reality.

***

Más cómoda está Susana en La Mary desde que arregló con una empleada doméstica (recomendada de gente amiga) para que se quede sin retiro, y una nueva cocinera que parece funciona bien. La diva anda mucho mejor del brazo y le queda poco de rehabilitación, pero por el momento lejos está de querer volver a Buenos Aires. Sigue acompañada por su hermano Patricio y por un grupo de amigos que están viviendo allá. Aquí, Mecha y sus hijos, Lucía y Manuel, están terminando los trámites para poder viajar y visitarla cuando quieran. Lo dijimos, Uruguay está muy cerrado.

***

Le rindió bien a Guido Kaczka en “Bienvenidos a bordo” la visita de Rocío Oliva, quien se sintió muy cómoda, pero seguirá en la mesa de “Polémica en el bar” en América. Por el lado del conductor número uno de El Trece (en este año), va tener esta semana al marido de Araceli González, Fabián Mazzei, al director José María Muscari, a Rocío Robles, a Tamara Bella y a Hernán Drago, que está fi jo. El hombre se cargó el programa al hombro como conductor y productor y ya está planeando las grabaciones próximas para tomarse unos días en cuanto le permitan cruzar el “charco” e ir a estrenar su casa en Punta del Este. En cuando a su hijo mayor, Romeo (12, de su pareja con Flor Bertotti), arregló con su ex para que se quede el fi n de semana que viene con su mamá por el Día de la Madre. Lógico.

***

Más animada con la primavera Mirtha Legrand salió dos veces a ver a su dentista, el doctor Cecchi, en Recoleta (al que Susana no quiere ni ver), y una tercera a tomar el té a la casa de su hija Marcela. Para la diva de 93 años es un éxito, cuando no salía ni al balcón, ir como sumo cuidado desde su piso, con barbijo y máscara, hasta donde la espera su chofer, quien le abre la puerta del auto alemán y la lleva. Eso sí, no pierde la costumbre de hablar por WhatsApp durante la madrugada, y de enviarle sus comentarios a Juanita, que al parecer seguirá al frente del programa al menos este 20.0. Con respecto al regalo de la casa, lo habíamos contado hace años, sin detalles por cuestiones de seguridad; en el mismo momento le regaló a Nacho un departamento en Barrio Parque.

***

En Telefé quieren seguir fortaleciendo los horarios, en especial el de la mañana. Así, cuando sala el magazine “Flor de equipo”, con Flor Peña, Campi, Jorgelina Aruzzi y Paulo Kablan, entre otros, también va a emitirse la repetición de “Moisés y los 10 mandamientos”. Fue uno de los éxitos de la emisora de Viacom, que se supone irá cuando termine, dentro del “30 años juntos”, “Avenida Brasil” y en el horario al término del magazine de la Peña, que arranca a las 9.30 am. Saldrían en principio, el 26 de octubre. Como se sabe, saldrán de Kuarzo, no dentro de los estudios de Martínez. Ya se está vendiendo, y muy bien, la publicidad del programa.

***

Muy dolorida está pasando el covid Charlotte Caniggia, acompañada por su novio, Roberto, en el departamento familiar del Faena. Aislados los dos, “Char” recibió la llamada de su madre, Mariana, muy preocupada, pero, por supuesto, no la puede visitar, y su padre, Claudio Paul, sigue en México y es Charlotte quien tiene que llamarlo y contarle la situación. Por suerte, su peinador y maquillador personal fue hisopado y le dio negativo, igual que su representante, Fabián, y al couch del “Cantando 2020”, Pato Witis. Eso indica que no fue en La Corte donde se contagió con el virus.

***

Tal como veníamos anticipando, la productora de Diego Guebel, Boxfi sh, viene líder en el podio de este 20.0 con sus programas, los superexitosos “ MasterChef Celebrity”, “El Gran Premio de la cocina”, el reciente “100 argentinos dicen”, y ya está preparando uno nuevo para la TV Pública. Se trata de uno conducido por Robertito Funes, siempre en el rubro del entretenimiento. Iría en el horario vespertino, y ya están en tratativas con el canal siempre ofi cial.

***

Entre los homenajes de esta semana en el “Cantando 20.0” habrá uno polémico con el jurado. Esta noche abrirán con “Los elegidos”, el regreso de Carmen Barbieri a la pista, y arrancarán con los participantes en el nuevo desafío, harán a Rodrigo (Alex Caniggia), Charly (Laura Novoa y Patricio Arellano), Lady Gaga (Lola Latorre), Enrique Pinti “a los artistas” (Miguel Ángel Rodríguez), pero, el más atrevido es el de Dan Breitman, quien, tras haber zafado del duelo, eligió a Valeria Lynch. Ante la mirada inquisidora del jurado Oscar Mediavilla, quien, como todos sabemos, la bloqueó en el WhatsApp y no la quiere ni ver, el actor le pidió “Piedad”. Pero, claro, tendrá que ejercitar la paciencia budista, porque la Lynch sigue hablando por los cuatro costados contra su ex amiga Patricia Sosa, a la sazón, mujer de Mediavilla.

***

Curiosidades del rating: el domingo lo ganó Telefé, 6.7 puntos de promedio, El Trece, 5.2, Canal 9 y América, 1.8, la TV Pública, 0.6 y Net TV, 0.1. LO más visto fue “PH (Podemos hablar)”, 8.4, que compitió y venció en el mano a mano a Juana Viale, 8.1;”Santo sábado”, 2.5; “Vivo para vos” y “Aguante el cine”, 1.5, y “Lo mejor de editando tele”, 0.3. Segundo en el día, “Elif”, 7.5; “Cine 13”, 5.8; “Implacables”, 2.5; “El show de los escandalones”, 2.1 y “TV Pública noticias”, 0.9. Antes, el larga duración de “Los Simpson”, 6.1, ganador en todas sus horas, y “Pasión”, 1.7. Los únicos informativos “América noticias”, 2.0, y “TV Pública Noticias”, 0.9. En lo que va del mes de octubre Telefé lleva la delantera (por décimo mes), con 8.5, y El Trece, 6.8. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.