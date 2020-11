Tal como adelantamos el lunes, comienza el repechaje en el aire con los tres jurados, Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, y participan todos los eliminados que ya se vieron, más quien se vaya el domingo en la gala de eliminación. En tanto, hay mucha polémica con Claudia Villafañe, a quien algunos concursantes acusan de haber hecho dos veces el mismo plato (los ñoquis), y como que no estaría permitido. En cuanto a Leticia Siciliani, aseguran que está justificada su ausencia por un problema leve de salud. Por lo demás, ayer de hecho se grabó en las cocinas de Martínez el último programa del repechaje.

***

Contentos y sin ningún contagio desde que retomaron las grabaciones, están los actores y actrices de “El reino”, que produce K&S (Hugo Sigman) para Netfl ix. Dirigidos por Marcelo Piñeyro, estuvieron rodando en varias locaciones, entre ellas en Pampa Films y en el CCK, además del estudio acondicionado en la provincia de Buenos Aires. Ya están terminando sus participaciones Vera Spinetta y Vicky Almeida, ambas en la fi cción hijas del personaje de Mercedes Morán, y la fecha de fi nal es la previa de las fi estas (22 de diciembre). Tanto Joaquín Furriel como Peter Lanzani se tomarán unos días de vacaciones antes de arrancar con “El jardín de bronce” Furriel y con la película “1985” Lanzani. Por su lado, Peretti tiene que fi lmar en Uruguay junto a Natalia Oreiro. Por suerte se está abriendo mucho el trabajo.

***

Instalado en nuestro país, y habiendo cumplido la cuarentena, el colombiano Andrés Parra comenzó con las grabaciones para Disney con servicios de Kapow de “Los protectores”. El actor, quien después de “El patrón del mal” es una estrella en América latina, no se estaría sintiendo muy cómodo en las grabaciones. Al menos gente de producción lo escucha quejarse, y de hecho come solo, y no tiene amigos entre el elenco. No graba todos los días ya que por razones de protocolo sanitario se van turnando de cara a las escenas. Estos días arrancaron Adrián Suar y Laurita Fernández, y también Gustavo Bermúdez. Parra espera indicaciones del director Marcos Carnevale, pero no anda de muy buena onda. Tendrá que amigarse con la situación porque esta producción de Disney terminará a fi nales de febrero.

***

Hay ansiedad por tener libros y preproducción de “El marginal 4 y 5” listos antes de febrero del 2021. Tal como adelantamos, tanto Marcos Santana, de Telemundo, como Sebastián Ortega y Pablo Culell aquí, comenzarían con los castings nuevos en diciembre. Al presupuesto original le suman un 30% de protocolo sanitario, más el costo de la construcción de la cárcel. Hay muchos anotados para el casting como Alex Caniggia, Christian U y varios ex futbolistas. La idea es que se comience a grabar entre febrero y marzo del 2021, con los protagonistas Juan Minujín, Nico Furtado, Claudio Rissi y Martina Gusmán. A la serie ya la tienen vendida sin problemas.

***

El lunes próximo estaría volviendo a grabar “El gran premio de la cocina” Carina Zampini, quien se mantiene aislada en su casa de Haedo junto a su hijo Manuel. Por suerte, la conductora-actriz es asintomática, de modo que todos estos días los pasó sin fi ebre ni malestares. En cuanto a su heredero, el chico no se hisopó porque al ser conviviente se suponía positivo, y está aislado igual que su mamá. En la productora Boxfi sh la esperan con los brazos abiertos, y en El Trece igual, porque ha sido y es uno de los pilares del rating de este horrible 2020.

***

Se la está pasando bomba el Tucu López con su novia actual Jimena Barón, manteniendo ambos un perfi l bajo. Se los ve juntos en las cercanías del taller del muchacho carpintero, y habrá que ver si lo acompaña este sábado al Mandarín Park, donde hará “Sex”. Es un autocine con entradas que van desde la preferencial de $5.000 por auto, a la más barata de $3.000. A Jimena la quieren como invitada especial, pero la Barón quiere buen cachet. En tanto, además de Tucu estarán Gloria Carrá, Diego Ramos, Noelia Marzol, Felipe Colombo, Adabel Guerrero y el show de Miss Bolivia.

***

Mientras el productor Sebastián Blutrach confi rma el estreno de “Jauría” con Vanesa Gonzalez, Gastón Cocciaharale, Martín Slipak, entre otros, para enero del 2021, su sala, el teatro Picadero, se abre a los unipersonales “La suerte de la fea”, y sigue con el streaming. El próximo 28 es el turno de “Felices los felices”, tres cuentos de Jazmina Reza (“Monólogos de la vagina”, “Art”) que interpretarán Julieta Díaz, Cecilia Roth y Peto Menahem, y la dirección de Daniel Veronese. Las entradas van por Plateanet. Un plan muy recomendable.

***

Con el regreso a las salas teatrales, quedó fuera de planes “Carcajada salvaje”, que venía con mucho éxito en el MultiTabarís con Verónica Llinás y Diego Barassi. Al bajarse Barassi porque no le dan los tiempos con el programa del Trece, Llinás, quien vive lejos de Capital, desistió. Hace por redes como estuvo con la gran Graciela Borges en delirante diálogo. Ahora la convocaron para otra obra, “El reencuentro”, junto a Betiana Blum, para el mes de abril de 2021. Irían al Multiteatro, pero aún nada cerrado. Tomás Rottemberg es el productor.

***

Tras el estreno de “Un estreno y un velorio” en el Broadway, Flavio Mendoza tiene que resolver ahora qué hace con Carlos Paz, donde hace años que reina. Su socio en las Sierras quiere que lleve un espectáculo al teatro Luxor, los días lunes, martes y miércoles, que tiene descanso aquí, por supuesto con elenco diferente al de Capital Federal. Veremos si convence al productor Alberto Raimundo.

***

Curiosidades del rating: un lunes a la baja en los números, que ganó Telefé, 9.6 puntos de promedio; El Trece, 7.7; Canal 9, 2.4; América, 2.3; TV Pública, 0.6, y Net TV, 0.5. Los tres programas más vistos de cada canal: en Telefé, “ MasterChef Celebrity”, 16.4; “Fuerza de mujer”, 11.6, y “Alas rotas”, 10.6; El Trece tuvo “ Bienvenidos a bordo”, 11.1; “Cantando 2020”, 9.0, y “ Telenoche”, 8.6; seguimos por Canal 9: “Bendita”, 4.8; “Telenueve al mediodía”, 3.8, y “Telenueve central”, 2.8. Luego América: “Intrusos”, 2.8; “Fantino a la tarde”, 2.4, y “Polémica en el bar”, 2.3. La TV Pública con “Cocineros argentinos”, 1.4; “Desiguales”, 0.8, y “Quién sabe más de Argentina”, 0.6. Por último Net TV, “Editando tele”, 0.8; “Tiro de gracia”, 0.7, y “La ruta blanca”, 0.7. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.