A pesar de que lo dan por hecho para el lunes 27 de abril, esta sección asegura que no está confirmada la fecha del regreso del “ Bailando 2020”. Sí que hay varios concursantes que comenzaron a ensayar vía Skype, como mencionamos ayer. Entre ellos, Alex Caniggia, confinado con su novia Macarena en Hudson tras violar la cuarentena. El mellizo, incorregible, bailará con Soledad Bayona, y el coach que los maneja es Esteban Toppi en este primer ritmo, disco. Todavía no queda muy clara la metodología que se va a usar, delicada además porque los concursantes -hombres y mujeres- no contarán con maquilladores, peinadores ni ningún contacto cercano. Y tampoco habrá público en las tribunas. A los participantes les entregarán un kit para que se arreglen solos.

***

Sin novia ni hijo, el comediante Roberto Moldavsky se la banca en su cuarentena y no pierde el humor, tal como lo demostró ayer con Lizy Tagliani. Aprende a arreglárselas solito y solo, aunque utiliza el delivery para la comida, y las redes para divertirse. Hasta hace poco, usaba Facebook e Instagram tipo 22 y 23 horas, para transmitir números, monólogos en vivo. Y disfruta (bueno, es relativo) de la libertad de no tener horarios para nada. Algo es algo.

***

En los seis canales abiertos se está trabajando a pleno para el programa del domingo “Unidos por la Argentina”, a beneficio de la Cruz Roja. A pedido de la primera dama Fabiola Yáñez y con el apoyo del gobierno están con las convocatorias. Conocidos los conductores de cada canal, en Telefé, con Marley y Verónica Lozano a la cabeza, la producción está buscando la confirmación de los cantantes vía Skype. Diremos que Lito Vitale tocará el Himno Nacional con invitados que lo cantarán; además, Michael Bublé -por razones obvias, su mujer Luisana es argentina-, Abel Pintos, Lali Espósito, Luciano Pereyra, Ulises Bueno, Soledad, en tanto esperan que Residente, invitado por el presidente Alberto Fernández, esté. Y falta la confirmación del Indio Solari. En El Trece también participarán médicos, el ministro de Salud, Ginés, periodistas como Nelson Castro y figuras de todos los canales. Arranca el domingo a las 18.

***

Contento, aunque es una manera de decir en estos tiempos, Juan Minujín porque la película de sus hijas, “Las buenas intenciones”, obtuvo 14 nominaciones a los Premios Cóndor. Por lo demás, el actor aprovecha la cuarentena para seguir con sus mapas Atlantis, muy útiles para los chicos en edad escolar, y en su casa de Coghlan los perfecciona ya que se venden online. Está muy al tanto de cómo se encuentra su padre, un matemático muy importante que vive en Nueva York. Buen actor, y excelente persona.

***

El conductor de “Hay que ver”, José María Listorti, no podía creer al escuchar a su hijo Franco decirle “extraño el colegio”. Como es de imaginar, salvo él, quien sigue con la radio y la televisión, su mujer y los dos chicos, Franco y Bruno, están confinados desde que volvieron de Miami, tipo 10 de marzo. Así que buscan la forma de llevar las horas: hacen gimnasia, abdominales incluidos, se ocupa de grabar videos graciosos como la imitación de Rodolfo Barili y sus furcios que festejaron todos en las redes. Y lo más curioso es que la comida se la confía a un chino del barrio de Villa Devoto que les prepara el delivery, se los deja afuera y pagan con tarjeta. Es un problema menos cuando son cuatro en la casa, y se tiene que ocupar de los mayores. Listorti está muy ubicado en la actual situación y se maneja prudente en los medios.

***

Un abuelo, Arturo Puig, que extraña a sus nietitos rusos, Nicolai y Elizabetta, hijos de su hija Ximena. El actor-director antes de arrancar con la cuarentena se la pasó consultando con especialistas para saber si se podía llevar a los chicos a su casa de Belgrano, que es grande y tiene jardín. Le dijeron que no, de manera que junto con su mujer Selva Alemán se quedan adentro. Obvio que los dos son parte del grupo de riesgo, y se conectan con los chiquitos vía Skype. Los extraña fuerte porque Arturo se encariñó enseguida con los “rusitos”.

***

Vuelve este domingo el duelo “La peña de Morfi” versus “Almorzando con Juana”, que ya el domingo pasado lo dio ganador a Rozín en el mano a mano ahí nomás, por 4 décimas. Han programado un plato fuerte con Diego Torres, en “uno-unouno” también vía Skype, la modalidad del momento, la española Rosana y Camilo y su señora Evaluna Montaner. Estará en la coconducción Jesica Cirio, en una salida restringida al trabajo y de ahí a la casa. Del otro lado, Viale está armando su mesa: grabará los dos programas el sábado y tiene que confirmar invitados. Cosa que está muy complicada.

***

Muchos actores/actrices están viviendo de los ahorros de la temporada veraniega -los que les fue bien, como Fátima Florez-, y otros se han quedado sin ingresos, ya que las repeticiones en la web o en las plataformas no están aún reglamentadas. Esto para las figuras que no están contratadas por los canales, que sí tienen qué cobrar -algunos en dos partes-. Sí, les pagan por repetición en pantalla, como es el caso de “Graduados” en Telefé, que cobrarán a través de Sagai. Esa es la razón que inquieta a varios/varias al ser convocados para que hagan Skype en distintos programas, entrevistas o entretenimientos, pero no les pagan el mínimo. Tienen razón, ya que les lleva esfuerzo producirse y demás. Lo hacen por el público más que por las emisoras.

***

Curiosidades del rating: lo más visto de marzo fue la emisión de “Telefé noticias” del 25/3 con 11.7 puntos de promedio, y en El Trece, “Bienvenidos a bordo”, 8.8, en tanto el pico más alto lo obtuvo “La peña de Morfi” con el presidente Alberto Fernández, rozando los 18 puntos. Los diez programas más vistos del último día del mes fueron “Telefé noticias”, 9.0; “El noticiero de la gente”, 8.7; “ Bienvenidos a bordo”, 8.4; “Huérfanas”, 8.1; “El muro infernal”, 7.4; “Telenoche”, 7.4; “Cortá por Lozano”, 7.1; “Historias de corazón”, 6.9; “Noticiero Trece”, 6.8, y “Pasapalabra”, 6.6. En América, la mayor audiencia “Intratables”, 4.0; en Canal 9, “Telenueve al mediodía”, 5.1; TV Pública, “Cine argentino” (“100 veces no debo”), 2.2, y en Net TV, “La promesa”, 0.8. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.