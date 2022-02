Cambió el panorama familiar y profesional para Paula Chaves, quien queda al frente de "Cortá por Lozano", como fue anunciado por esta sección, pero por al menos durante tres meses más. Está claro que responde a la situación de la conductora Verónica Lozano, quien salió bien de la operación en Estados Unidos y está muy acompañada en una rehabilitación que como mínimo será de tres meses. Si bien el programa es una producción de Guido Kaczka y socios en Kuarzo, lo emite Telefe y ambas conductoras (Chaves y Lozano) son contratadas por Paramount. Así, se ha fortalecido la producción e irán por notas exclusivas. El tema con Paula es lo familiar, con Pedro Alfonso todavía en Carlos Paz y los dos mayores ya en el cole. La más chiquita, Filipa, cuando Paula puede la lleva al canal. Es un tema complicado.

***

La noche del domingo encontramos a Esmeralda, la del apellido ilustre, junto a un amigo pidiendo sus localidades para ver "Perdidamente" en el Multiteatro. Llegó sobre la hora, en especial para saludar a su amiga Ana María Picchio, con quien supo compartir la obra "Incendios" dirigida por Sergio Renán. El elenco incluye a Julieta Ortega, Karina K, Leonor Benedetto y en lugar de Patricia Sosa, José María Muscari. La mediática heredera de un porcentaje del trono de empresa gráfica y financiera se mostró más que feliz con la pelea por su sillón en el directorio. Y no hizo la menor mención al escándalo con Pepito Cibrián, con quien todo terminó muy mal.

***

Hasta el martes 1º de marzo se quedará en Mar del Plata Luis Brandoni con las funciones, que van desde hoy hasta el lunes 28 incluido, de "El acompañamiento". El actor, ya leyenda en el espectáculo a sus 82 años, decidió con su amigo Carlos Rottemberg quedarse hasta el final de temporada en el teatro Bristol de La Feliz. Cuando vuelva se irá unos días de descanso y empezará una gira cuyas fechas y destinos aún no están cerrados. En cuanto a Star Plus, la serie "Nada" comenzaría en mayo, pero vale decir que cerrado con la figura del Oscar no está.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del domingo, la gala de "MasterChef Celebrity 3", 14.0 puntos de promedio; "El mundo del espectáculo", 4.9; "Festival País", 1.2; "Crimen y misterio", 0.9; "Mandá play", 0.8, y "El señor de los cielos", 0.2. Segundo en el día "Por el mundo", 9.6; "100 argentinos dicen", 5.4; "Vivo para vos", 2.7; "La noche de la V", 1.2, y "Lo mejor de editando", 0.3. El Trece se quedó con las horas desde las 13.52 hasta las 20.53, en que Telefé tuvo varias películas en "Cine del domingo" que fueron detrás. Y en América destacó "Recreo. El programa", 1.7, que fue la mayor audiencia en la emisora. Con audiencia escasa ganó el día Telefé, 6.0; El Trece, 5.2; Canal 9, 1.6; América, 1.0; TV Pública, 0.8 y Net TV, 0.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.