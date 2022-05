La decisión de Carolina "Pampita" Ardohain, que por primera vez está al frente de un éxito propio en la conducción, de tomarse vacaciones con su marido legal y técnico Roberto García Moritán y sus cuatro hijos (Bautista, Beltrán, Benicio y Ana) es irrevocable. Tiene que cumplir su contrato con una cadena de hoteles que le exige tantas noches por año (en cualquier lugar del mundo). Irá a Miami y a Ibiza. Por eso no pueden alargar más "El hotel de los famosos", que bien que hubieran querido. La modelo conductora se va un mes, desde el 15 de junio, obvio, todo por canje, ya sabemos que Pampita no paga en ningún lado (no con dinero) e incluso su mejor experiencia hotelera fue en Marruecos y de invitada. * * * La productora del momento es la de Diego Guebel (Boxfish) con programas, además de Argentina, en Brasil y España. Así, ya comenzó con la preproducción de "The Challenge", un reality show de competencias que irá por Telefe, y el formato es de Paramount-Viacom. La idea de los ejecutivos de Telefé es grabar con Marley en la conducción durante septiembre, octubre y noviembre, todo en la previa del Mundial de Qatar adonde Marley va a cubrir con "Por el mundo". Son 16 concursantes salidos de casting, algunos influencers o "casi famosos" con la intención de sacarlo en enero del 2023, o viendo cuándo. El formato es un éxito mundial, sobre todo en Estados Unidos, que sigue por la temporada número 37. Luego hay una competencia entre todos los ganadores del mundo. * * * Con los últimos tres concursantes de "MasterChef Celebrity, la revancha" que van a la final el domingo próximo, 5 de junio, en Telefe miran el ajedrez a conciencia para mover las fichas. Van a hacer coincidir el final de la revancha de "MCC" con la primera salida de "La Voz Argentina". Que será una suerte de presentación de jurados, copetes de Marley y notas de ese estilo. Van contra dos fuertes del Trece, uno es "Periodismo para todos". Ya el lunes 6 arrancan con toda la fuerza. * * * "La Voz" II: hoy y mañana en Martínez se van a grabar los "coacheos": Palito Ortega con los participantes de Montaner; Karina la Princesita con los de Soledad; Manuel Turiso los que le tocan a Mau y Ricky y Lali los de Alex Ubago. El viernes Rochi Igarzábal, la nueva líder de redes, grabó "El regreso", adonde van los concursantes que no convencieron, y son evaluados por Maxi Espíndola y Agustín Bernasconi. Todo se graba antes y con cierta rapidez por los compromisos de los artistas convocados. De hecho, Mau y Ricky se van a Miami porque hasta el 8 de junio no vuelven a grabar. Chicos ricos. * * * Sin duda "El hotel de los famosos" se convirtió en la gran pegada del primer semestre del 2022. Más allá de que hay muchos que ven una final mano a mano entre Alex Caniggia y Loccho, no se puede descartar a "la familia". Sabrina Carballo también va por todo, y juega. Así, diremos que El Trece decidió extender las grabaciones hasta el 9 de junio. Seguirán en el aire, achicando y pegando lo más que puedan, su idea es primeros días de julio. Habrá que ver si lo logran. Y como anunció esta sección en exclusiva (ver el archivo) habrá una segunda temporada en el mismo predio y con posibilidades de que compita con el "Gran Hermano" de Telefé (Kuarzo). Guerra de canales y de productoras (Boxfish). * * * Mientras se sigue grabando "ATAV 2" ("Argentina, tierra de amor y venganza 2") en Don Torcuato, el equipo legal tramita los derechos de uso de frases y marcas de los '80. Todo se paga, si deciden repetir el "Shock" de Susana a la empresa que fabricaba el jabón, o la de Moria "Soy el Obelisco con tetas", con la Casán. En cuanto a las marcas de esos años, Fiorucci, Deep, más las internacionales de moda, y los nombres de los teatros (con El Nacional no hay problema), pero el Maipo hoy tiene otros dueños, o el Astros. En cuanto a la música, ya arreglan con Sadaic para usar los hits del rock nacional de Charly, Los Abuelos de la Nada, Soda Stereo, Virus, entre otros protagonistas del boom de la época. La idea es que la historia atrape desde el minuto cero. * * * Sin dejar lugar a dudas, el santiagueño Rusherking declaró en público su amor por Eugenia "China" Suárez, confirmado por la actriz con foto de enamorados en su Instagram. Terminaron las especulaciones y conjeturas, luego de que Thomas Tobar se plantara frente a Andy Kusnetzoff y se la bancara. Todo muy bien para la pareja , salvo cuando le toque a China volver a España, que es su intención ya que dejó abiertas las puertas luego de que su serie con Álvaro Morte llegara a Cannes (no ganó, pero estuvo). En cuanto a su vínculo con Benjamín Vicuña, parece ser mucho más conflictivo que el que tiene con Cabré. * * * "Nos casamos Pepe & Nahuel", reza la tarjeta de invitación para el lunes 27 de junio a las 20.30 en el Distrito Barracas cuyo código de vestimenta es "elegante sport". La fiesta la organiza una amiga de Pepito, Carla, que se ocupó de hacer los canjes para que se dividan los puestos de sushi, de carne, de bebidas, de lugares con helados y dulces, y por supuesto la torta de casamiento. Eso sí, como para que cada cubierto ponga lo suyo se ocuparon de dejar el número de cuenta bancaria para que le envíen fondos que usarán en su luna de miel a México. Y por ahora sin firma en el Registro Civil. El viernes Pepito llegó a Rosario y se alojó en el hotel Savoy, solo, sin Nahuel, acompañando a "Drácula", que arrasa donde va. En su fiesta van a cantar Juan Rodó y Cecilia Milone, y veremos si va con la orquesta su socio Ángel Mahler. Para los amigos preocupados por sus finanzas, Pepito es gastador, pero sabe lo que hace. * * * Curiosidades del rating: mientras el sábado lo más visto fue "PH (Podemos hablar)", 8.8 puntos de promedio, que le ganó cómodo a "El mundo del espectáculo", 6.4, El Trece se quedó con la segunda tarde por 4 décimas. En América destacó "Secretos verdaderos", 2.2; Tv Pública, "Angelita la doctora", 0.7; Net TV, "Periodismo puro", 0.5, y Canal 9, "Implacables", 2.5, y "Vivo para vos", 2.2. Después de la medianoche sigue primero "Resto del mundo" con Fede Bal, 4.1, en tanto el larga duración de "Los Simpson", 6.3, tuvo la competencia más fuerte en la película "Todo el dinero del mundo", 5.5. El mes de mayo ya lo tiene ganado Telefé y este sábado se quedó con el día con 6.3 puntos; El Trece, 5.6; TV Pública, 1.7; Canal 9, 1.4; América, 0,4, y Net TV, 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.