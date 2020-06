A esta altura del año, Carolina “Pampita” Ardohain ya está pensando en poder volver con su programa “Pampita on line” en Net TV (lo que se emite ahora son repeticiones) y sus productores trabajan para que sea a fin de mes o primera semana de julio. Esta vez sí, porque su marido, García Moritán, la viene peleando con los restó, pero no va tan bien. En relación con el “Bailando 2020”, si bien la definición actual es “está todo parado”, se puede confirmar que va a salir por El Trece y que “Pampita” está feliz de la vida de volver al jurado, tal como lo expresa en sus diálogos con los productores de LaFlia. La fecha de la que se está hablando es mediados del mes próximo, en tanto siguen trabajando en el protocolo y la escenografía acorde a estos tiempos. Todavía no hay reemplazo de Flor Peña. ¿Volverá alguna ex jurado?

***

Según pudo informarse esta sección, Dady Brieva, el Chino Volpato y Miguel del Sel se mantienen unidos y no se pelean por política, más allá de las declaraciones de uno u otro. De hecho, siguen en permanente contacto. Tanto Dady como el Chino viven en Buenos Aires en lugares privilegiados, tras décadas de trabajo, y Del Sel, en Santa Fe. Los tres “Midachi-mosqueteros” se hablan constantemente, porque esperan volver con nuevo espectáculo -si se abre con aforo limitado- recién en enero de 2021. Todavía no piensan en el contenido, mientras cumplen con la cuarentena. Pero van a seguir.

***

Toda esta semana Telefé va a mantener “Educando a Nina” en el prime time, salvo el miércoles, cuando va “Los internacionales”, que no está funcionando. Desde esta noche “Nina” va a competir con otra ficción nacional, “El Tigre Verón”, que protagonizan Julio Chávez y Marco Antonio Caponi, entre otros, en esa primera temporada de 12 episodios. Veníamos anticipando el enojo de Caponi por la falta de pago de Pol-ka, ya que estaba grabando la segunda de “El Tigre Verón” y no pudo cobrar (le deben un mes). Tras el posteo de su rabia, amigos comunes lo están calmando, porque la intención de pagar está y habrá en breve novedades. Van a pagar.

***

Con el atraso del “ Bailando 2020”, Charlotte Caniggia encontró nuevo trabajo hasta tanto comience con los ritmos. Va a sumarse a “Corte y confección”, que conduce Andrea Politti, y en donde están Verónica de la Canal, el mormón Santiago Artemis y Matilda Blanco, mientras que el jefe de taller es Fabián Paz, socio de Guillermina Valdez. Charlotte está más que entusiasmada con opinar sobre moda y seguro va a dar que hablar. En tanto, diremos que Marcelo Tinelli va a prestarse a que recorran sus distintos looks a lo largo de los años en el programa que produce y adonde irá esta semana. Suena divertido.

***

El martes próximo se graban en Estudio Mayor varios de los programas de Guido Kaczka, conductor que está remando a full en El Trece con “Bienvenidos a bordo”, del que además es coproductor. Entre los invitados famosos que van a jugar a sacar el lingote y encender el auto con los ojos vendados, todo con humor, entraron en la lista Iliana Calabró, Lourdes Sánchez, Rocío Marengo, Fredy Villarreal, Rodrigo Vagoneta y Felipe Colombo. Ayudarán al público a ganar premios, y ellos algo se llevan.

***

Sin discusiones entre ellos, Celeste Cid y Michel Noher se llevan perfecto a la hora de cuidar del hijo en común, Antón, y por supuesto, hay que decirlo, que al actor paga todo lo que le corresponde como padre. Dicho esto, y ya que no está generando ningún ingreso y vive de sus ahorros, como muchos actores, claro, ha puesto su obra “El hijo eterno” en las redes. Por lo demás, Celeste será de las primeras en cobrar lo que le adeudan de “Separadas” en Polka, ya que les están ofreciendo sin quitas la deuda contraída y en menor cantidad de cuotas. Sería en principio a las protagonistas de la tira interrumpida.

***

A sus 82 años Raúl Lavié es uno de los artistas convocados por el gobierno, que se ocupa de llamar a los adultos mayores como él y darles ánimo. El actorcantante está instalado con su mujer, Laura, en un country de Malvinas Argentinas, lo que le permite salir a caminar 4 kilómetros a la mañana y 4 a la tarde, con barbijo y distanciamiento. Y, en virtud de la ausencia de trabajo por la pandemia, se está dedicando a pintar en acuarela y acrílico, y parece que lo hace muy bien. Importante mantenerse activo a esa edad. Bien por el Negro.

***

Efectiva fue la presencia de Roberto Moldavsky con Andy, ya que le dio su pico más alto de audiencia. El comediante espera en cuarentena que se abra algo para terminar la película “Nosotres”, que estaba rodando con la directora Sabrina Farji y junto con Jorgelina Aruzzi y Campi. La cuestión es que Moldavsky ayuda a llevar el encierro con sus videos, que son los que tienen mayor cantidad de usuarios. El humor salva. *** Luis Brandoni Se reflotó en Telefé la serie que estaban preproduciendo los directores Daniel Burman y Sebastián Borenzstein. El cineasta de “La odisea de los giles” está escribiendo el guion de “El espía”, que ahora iría en tira con un elenco que ya tenían pensado. Entre otros, Nancy Dupláa, Luis Brandoni, el Chino Darín y Verónica Llinás. La idea de realización es en el último trimestre del año, con preproducción apenas se pueda y luego de que se levante la cuarentena. Por ahora se está hablando con los intérpretes para saber si todavía están interesados.

***

Curiosidades del rating: el sábado lo más visto fue “PH, podemos hablar”, 10.9 de promedio, en tanto que Juana Viale quedó en sexto lugar con 6.1. Segundo en el día el especial risas de Susana, 7.5; “Cine 13”, 7.4; “Intratables”, 1.4; “Vivo para vos”, 1.1, y “Germán últimas viñetas”, 0.9. Antes, “Casados con hijos”, 5.9; “Implacables”, 2.1; “América especial coronavirus”, 1.7, y “La liga de la ciencia”, 0.6. En el duelo “El zorro”, 5.2, versus “Los Simpson”, 4.7; “El Chavo”, 0.9, y “Desde la vida”, 0.2. El día lo ganó Telefé, con 6.3; seguido por El Trece, 6.0; América, 1.4; Canal 9, 1.3; Net TV, 0.7, y TV Pública, 0.6. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.