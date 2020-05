Buen aporte el de Pablo Rago a la historia argentina, al aceptar el pedido del historiador Felipe Pigna para que se preste a un reportaje ficticio asumiendo el papel de Mariano Moreno. Al actor le mandaron las preguntas y las respuestas que tiene que estudiar, igual que un guión, para hacerlo en radio Nacional. Con respecto a su propia vida, se mantiene activo en su departamento con su hijo adolescente Vito. Por supuesto, los proyectos teatrales con Miriam Lanzoni que iban a hacer en Miami quedarán a futuro, si Dios quiere.

***

Acompañada por su hijo Martín, quien le arregla todo lo que tiene que ver con las cuestiones tecnológicas, Cecilia Roth no se mueve de su departamento en Palermo, ni deja entrar a nadie. Consciente del peligro de salir en plena pandemia, cumple a rajatabla y se cuida. De hecho la invitaron a ir a varios programas de Telefé para promocionar “Los internacionales”, y pidió hacerlo por Skype o vía Zoom. Estará con Verónica Lozano el miércoles 20, en la previa de la salida del primer capítulo de esta coproducción que al día siguiente estará en Flow.

***

Tras la reunión de los dueños de Polka, el Grupo Clarín y Adrián Suar en representación de la minoría, decidieron no continuar las grabaciones de “Separadas”. La cuestión económica pesó mucho, por más que serán tres o cuatro meses de sacar de las ganancias, que si no se usan en una pandemia universal, ¿cuándo? Sí van a terminar el unitario “El Tigre Verón”, con los protagónicos de Julio Chávez y Marco Antonio Caponi, al que le quedan pocos días de grabaciones (más o menos dos semanas). Así, y luego de acogerse a la ayuda del Estado a través de la Anses, tanto actores, actrices como los empleados fijos de la productora recibirán una parte de sus sueldos y la otra la debe pagar Clarín. A quienes no les llega la ayuda -porque los contratos terminaron antes- es al elenco completo de “El Tigre Verón”, todos ellos sin cobrar un mes completo. Situación muy difícil.

***

En Telefé, al ser propiedad de una multinacional, se está cumpliendo con los sueldos y se piensa en una reestructuración cuando pase el “temblor coronavirus”. Diremos que el domingo próximo Marley y Mirko vuelven con Lizy Tagliani, grabada y editada, y en la previa se verá un capítulo doble de “Avenida Brasil”, de manera de dejar un buen piso de audiencia. Padre e hijo van a continuar los domingos con distintas figuras como Wanda Nara desde Italia por Skype, Paula Chaves, Jimena Barón, Catherine Fulop y la Negra Vernaci -segunda en su horario en La Pop- , y el domingo 24 Lali Espósito. Marley y Mirko seguirán.

***

Con sinceridad y dolor, Julieta Díaz aceptó ya la separación del humorista Tute, y cuida en su departamento a su hija Helena, a quien comparte con su ex marido Brent. La actriz se acaba de asociar con ReiCine y The Remake (Javier Furgang) para comprar los derechos de la última novela de Claudia Piñeiro, “Las maldiciones”. Por primera vez se pondrá de productora cuando se pueda rodar la película de la novela, que va a dirigir Paula de Luque, pareja de Jean Pierre Noher, y con quien realizó “Juan y Eva”.

***

Con la barba larga tipo filósofo y el pelo al estilo profeta, Peter Lanzani se deja estar en la cuarentena y no intenta cortárselo ni afeitarse. Como venimos contando, el actor está solo, se cocina y limpia la casa, tranquilo, se organiza en horarios de gimnasia, series y películas. Espera con paciencia que la productora Netflix y K&S retomen -ahora pasó a julio- el rodaje de la miniserie “El Reino” que dirige Marcelo Piñeyro, en la que están Nancy Dupláa, Mercedes Morán, Chino Darín, Joaquín Furriel y Diego Peretti, entre otros. Hace honor a la cuarentena.

***

Va a salir de su aislamiento este viernes -que lleva más de 50 días- Soledad Silveyra, que está compartiendo la cuarentena con su hijo Baltasar, su nuera Romina y sus nietas Clara e Inés. La actriz, de enorme trayectoria y con varias ficciones hechas en Pol-ka, es una de las invitadas de Andy Kusnetzoff en “PH (Podemos hablar)”. Entre otros temas, Solita hablará sobre el proyecto teatral que estaba en marcha con Corina Fiorillo y Mercedes Funes, “La fuerza del cariño”, que pasó a enero de 2021. Y por supuesto, de la mejor manera de atravesar este momento.

***

Sobrino de Diego, primo de Ángela, nieto de la gran Lolita, Benjamín Torres, quien en rigor se llama Diego, se ocupa de lanzarse como cantante apoyado en su tío Diego. El chico, de apenas 22 años, suele tener largas conversaciones vía Skype con su tío, quien está en su piso de Miami con su pareja Deborah y su hija Nina, para que lo aconseje en sus canciones. Incluso hay idea de hacer algo juntos, ya que Diego, hermano de Angélica, es muy familiero y le tiene especial cariño al chico.

***

Debido al cierre de salones de belleza y peluquerías, en las redes sociales muchas actrices no tienen vergüenza de mostrar intimidades acerca de cómo pueden hacerse la tintura en sus casas, y jamás sucedió que las más coquetas se muestren sin maquillaje, pestañas postizas y ojos delineados. Un fenómeno que nació en cuarentena, sin duda.

***

Curiosidades del rating: los diez programas más vistos del lunes, “Jesús”, 13.1 puntos de promedio; “¿Y tú quién eres?”, 9.8; “Telefé noticias”, 9.4; “Huérfanas”, 8.7; “El noticiero de la gente”, 8.0; “Educando a Nina”, 7.9; “Elif”, 7.8; “Cortá por Lozano”, 7.8; “Bienvenidos a bordo”, 7.1 y “Telenoche”, 5.8. Por su parte, la mayor audiencia en América, “ Intrusos”, 3.8, en tanto “Fantino a la tarde”, 2.2, y Marina Calabró, 2.1, cabeza a cabeza. En Canal 9, sigue liderando “Bendita”, 4.7; en la TV Pública, “Cine argentino”, 0.8, y en Net TV, “Editando tele”, 0.8. Telefé, 8.7, ganó el día y aventajó a El Trece en 3.5 puntos; Canal 9, 2.8; América, 2.4; TV Pública y Net TV, 0.4. Comparando con el lunes pasado, Telefé creció 0.3 y El Trece cayó 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.