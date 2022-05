"PH Podemos Hablar" se mantiene como uno de los ciclos exitosos de Telefe, aunque los últimos registros de rating muestran una notable baja. Sin embargo, surgió otro problema que podría estar relacionado con Andy Kusnetzoff, el conductor del programa.

Según lo que informó La Pavada de Diario Crónica, el Ruso Slominsky está realizando un gran trabajo para armar las emisiones del ciclo con invitados poderosos. Le cuesta bastante, más los que ya fueron y los que no quieren ir porque Andy Kusnetzoff no tiene el mismo trato. O sea, le van, pero no va.

.

Para el próximo programa sufrieronla baja de Karina Jelinek, a quien reemplazaron con Vicky Xipolitakis. Además, estará el marido de Pampita, Roberto García Moritán, veremos el diálogo con Diego Brancatelli, La Joaqui y Gastón “La Gata” Fernandez, ex futbolista.

Andy Kusnetzoff con problemas en "PH Podemos Hablar".

De todos modos, Andy Kusnetzoff lo sabe cocinar parado y con la libretita de preguntas. El conductor espera mejores resultados en el rating y este sábado podría comenzar su buen momento.

