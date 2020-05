Esta sección pudo informarse para informar como corresponde acerca de la salud del genial Antonio Gasalla. Desde su entorno cercano nos dicen que “Antonio está bien, luchando con el estómago, pero algo avanzó”. Se refieren a los problemas estomacales (nada grave) que lo llevaron al Sanatorio Otamendi. Ahí le hicieron todos los estudios en pocas horas, ya que temían que al ser persona de riesgo no estuviera bien quedarse ahí en virtud de la pandemia. Lo analizaron en lo físico y psíquico, y por supuesto le están dando medicación que Gasalla no toma con facilidad, cuesta que lo haga. Es más su personalidad lo que atenta contra su salud. No tiene nada que revista una extrema gravedad. Achaques de la edad.

***

Graciela Alfano lleva con gracia esta cuarentena en su piso monumental de Figueroa Alcorta, sin problemas económicos y con el ánimo “animé”, fanática de las creaciones japonesas. La actriz-conductora-ex jurado del “Bailando” sólo sale de su refugio cinco estrellas para llevar a su perro, al que ama, a la plaza de enfrente a que haga sus necesidades fisiológicas, y vuelve. Quizás porque tiene un caudal económico importante y duradero, no se hace problema por la cuarentena y el no facturar. Y eso que la llaman de todos los programas para que concurra. La Alfano ve a su nieta por video y se conforma hasta tanto venga la nueva normalidad. Sabe vivir con alegría aun en crisis.

***

Tal cual comentamos el regreso de Lali Espósito a Tenerife (Canarias) para retomar el rodaje de la serie de Netflix “Sky rojo”, diremos que Darío Grandinetti también reanuda lo que estaba haciendo para MoviStar, “Hierro” . Al actor se lo vio promocionando la película “La isla de las mentiras” por Skype desde Madrid, donde se encuentra junto a su pareja Pastora Vega, y desde allí volverá a grabar en las Islas Canarias luego de los 14 días de aislamiento. Las grabaciones se realizan con las restricciones impuestas para todes: en el set no se servirá catering, sólo habrá máquinas de café, té y gaseosas; el horario estricto, de 8 a 16 horas; absoluto distanciamiento de los que estén en el set, y los equipos de maquillaje y peinado van con elementos de protección para evitar contagios.

***

En tiempos en que nadie de la gente de la industria del entretenimiento, desde mediáticos hasta virtuosos, puede facturar, las jóvenes “influencers” se las saben arreglar. La reina es Carolina “Pampita” Ardohain, con cada post en Instagram, donde usa todo lo que tiene a su alcance para vender el producto y puede llegar a los $200.000. Siguen en la lista Eugenia “China” Suárez, Paula Chaves, Lali Espósito, Flor Peña, y más accesibles están en la segunda línea como Mica Viciconte, quien factura menos que su archirrival Nicole Neuman, y que Noelia Marzol. La lista es larga y los precios varían, hay posteos en oferta, y otros en mesa de liquidaciones.

***

Ayer grabaron en El Trece, por fin, el primer episodio de “Mamushka”, que conduce Mariana Fabbiani y produce Mandarina, con idea de verlo y ajustar los detalles bajo la mirada de Adrián Suar. Es lo que empieza a moverse en medio de este parón que no deja a la televisión en pie. Hasta ahora se mantiene la idea de arrancar el lunes 1º de junio a las 18.30. En cuanto a Marcelo Tinelli y su “Bailando 2020” ahora apuesta -pero nadie lo jura- que podría ser el lunes 15 de junio. La productora LaFlia se mantiene con el programa “Corte y confección”, de bajo presupuesto a excepción de la conductora Andrea Politti, y “Hay que ver” en Canal 9. Es muy necesario a todo nivel que asome el “Bailando 2020”.

***

En Telefé van a seguir toda la semana -salvo el miércoles, que va “Los internacionales”- con “Educando a Nina” en el prime time al término de “Jesús”. Les funciona bien en el rating y termina siendo un ingreso para los actores/actrices argentinos sin trabajo. En relación al domingo, va a mantenerse “Avenida Brasil” en la previa de Marley y Mirko en “Por el mundo. En casa”, quienes harán el programa con Catherine Fulop. Y luego irá “Bake off”, el éxito de la pastelería con 7 participantes en el capítulo número 12. Hay que reconocer que Telefé- Viacom se mueve mucho con el tema programación, están activos y eso ayuda a que la televisión siga viva.

***

Siguen los problemas con la productora Pol-ka, cuyas acciones mayoritarias son del Grupo Clarín. Ya hay una propuesta para el elenco completo de “Separadas” y para el correspondiente a “El Tigre Verón 2”. Las deudas acumuladas ofrecen abonarlas en seis cuotas a partir del mes que viene. Las decisiones son personales de cada actor/actriz, y por supuesto de los técnicos y empleados de Pol-ka, que suman más de 300. Al menos se inicia una etapa de negociaciones y eso es bueno. Después, las discusiones sobre las diferencias. Deberían tener en cuenta que es una industria de la que viven desde hace 30 años y quieren destruir en tres meses. Rarísimo.

***

Nadie sabe con exactitud los motivos, pero son varias las fi guras que no quieren estar en “PH (Podemos hablar)” con Andy Kusnetzoff, pese a que la producción les insiste. No hay que olvidar que su productora, Kuarzo tiene varios programas en distintas pantallas y mucha gente contratada. Para mencionar alguno, diremos que Marley, quien era muy amigo, pero claro, nunca, pese a que lo invitó, Andy fue a alguno de sus programas. Tampoco va Susana, según parece porque no le va el estilo. Y son más los que tal vez por la misma razón que Marley -que Andy no devuelve las gentilezas- se niegan a ir allí. Y, tienen sus razones.

***

Curiosidades del rating: el domingo se lo llevó Telefé, 6.1 puntos de promedio; El Trece, 4.6; América, 1.7; Canal 9, 1.5; TV Pública, 0.7, y Net TV, 0.3. Lo más visto, “Bake off”, 9.5; “El mundo del espectáculo”, 4.6; “Livin in América”, 2.2; “Todo puede pasar”, 0.8; “Festival País”, 0.5, y “Periodismo puro”, 0.4. Segundo, “Por el mundo. En casa”, 9.3; “Cine shampoo”, 4.7; “Antes que mañana”, 2.8; “Vivo para vos”, 1.5; “El secretario”, 0.8, y “Lo mejor de editando”, 0.5. Si bien ganó en el mano a mano, “La peña de Morfi ” en el promedio quedó atrás, 4.3, frente a Juana Viale, 5.1. En Canal 9 destacó “Implacables”, 2.9; en la TV Pública “Somos Argentina”, 0.9, y en Net TV la repetición de “Pampita online”, 0.6. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.