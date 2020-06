Cuando aún no hay un protocolo que permita retomar grabaciones, se continúan las reuniones buscando una manera de hacerlo. Eso sucede en las productoras y también en Telefé. La emisora de Viacom tiene varios pendientes, el primero es “Trato hecho”, el reality que va a conducir Santiago del Moro y que se interrumpió por la cuarentena. También los cambios de programación quedan stand by, como sucedió con “Graduados”, en tanto que verán si sale el 15 “Floricienta” y en el prime time continuará “Educando a Nina”. También “Los internacionales”, que no funciona pero están comprometidos. En cuanto a Flor Peña, estaba hablada para conducir un programa, pero todavía, nada. Y tal vez quede para después de la temporada de “ Casados con hijos” en 2021 en el Gran Rex.

***

Nueva fecha para la grabación de “El marginal IV” por parte de Underground. Lo cierto es que esperan la construcción de la cárcel que harán en una fábrica abandonada en CABA, para lo cual necesitan dos meses que, tras la extensión de la cuarentena, piensan que serán agosto y septiembre. De ahí que prevén las grabaciones en septiembre con Juan Minujín, Nico Furtado, Claudio Rissi, Martina Gusmán, Gerardo Romano, Rodolfo Ranni y sumarían a Verónica Llinás y Soledad Silveyra. Según parece, están adaptando los libros ya con el tema del coronavirus. Sebastián Ortega estará a cargo, bajo el paraguas de Marcos Santana, actual presidente de NBC Universal Telemundo.

***

Terminada la primera etapa del tratamiento en el Fleming, Federico Bal se siente con fuerzas para enfrentar la próxima movida, que será, de cara a los resultados, en mes y medio. Muy sereno en la casa de Ingeniero Maschwitz, se las arregla para ver a su mamá, Carmen Barbieri, en el hall del edificio de ella, cumpliendo los protocolos. Fede está bien acompañado por su novia, Sofi, que lo banca mil. Esta noche hará su programa en radio Late desde la casa. Con respecto a la gira que había quedado de “Mentiras inteligentes”, esperan el protocolo para poder avanzar. Lo único que importa ahora es que Fede esté bien.

***

Guardada en su piso de Figueroa Alcorta, Graciela Alfano estudia bien adónde ir, ya que por edad se encuentra en el grupo de “adultos mayores”. La actrizconductora aceptó el sábado sentarse con Juana Viale y compartir mesa junto con Luli Fernández, Luis Bremer y Alfredo Leuco. Fácil imaginar que la Alfano va a obtener el récord de minutos hablando en pantalla, y ya está invitada en “PH” con Andy. El domingo la nieta de MIrtha, ya a cargo del programa, va con Fredy Villarreal, el diseñador Fabián Zita y la conductora de TN Dominique Metzger, apellido histórico en El Trece.

***

Buena iniciativa es el festival “Un abrazo para la 31” que se hará en forma virtual el miércoles 10 de junio, en conjunto con el padre Willy Torre, con el objetivo de recaudar fondos. A cargo de Ricky Pashkus se desarrollará por todas las redes sociales con destacadas figuras como Valeria Lynch, Ale Sergi, Iván Noble, Sebastian Wainrach, Patricia Sosa, Diego Topa, Griselda Siciliani, Fátima Flores, Graciela Borges, Soledad Silveyra, Emilia Attias, Pocho Lavezzi y Antonio Birabent, entre otros. Se van a recibir donaciones vía bancaria a la cuenta de la Parroquia Cristo Obrero. Es importante apoyar la iniciativa y donar el dinero a uno de los barrios más vulnerables.

***

Le va muy bien al marido de Mercedes Funes, Cecilio Flematti, tanto en radio Rivadavia como en la TV Pública. El conductor es coproductor de ambos programas y en especial el que presenta “Que vuelvan los potreros” los domingos a las 19, en el post-fútbol. La idea está bien pensada, al convertirlo en un docureality social y deportivo, y el próximo le toca a La Boca. Le sumará el atractivo de tener al actor César Bordón para que relate su experiencia en la serie de Luis Miguel, que lo agarró en México cuando comenzó el coronavirus. Va a intervenir en el diálogo Ivana Nadal, dedicada al deporte femenino.

***

Esta noche estará disponible en el streaming de Amazon, que permite usarlo en forma gratuita por un mes, la serie de Armando Bo (nieto) “El presidente”, que se grabó aquí y en Chile. Ya hay un equipo de abogados esperando que salga, incluso los de la familia de Julio Grondona, a quien pintan sin la menor piedad. Todo el asunto del Fifagate se menciona con nombre y apellidos reales. La serie cuenta con un elenco internacional que encabeza el colombiano Andrés Parra, como para que nada quede libre del escándalo. De más está señalar -pero, por las dudas...- que la multinacional cuyo dueño es Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, tiene dinero de sobra para pagar arreglos extrajudiciales o juicios. Billetera sin fin.

***

Confirmada en El Trece la salida el lunes próximo de “El Tigre Verón” a las 23.30 en lugar de “Las mil y una noches”, compitiendo con “Educando a Nina”. Diremos que Julio Chávez fue uno de los más perjudicados tanto con la suspensión de su obra “ Después de nosotros” como con el freno a las grabaciones de “El Tigre Verón 2” y la consiguiente falta de pago de Pol-ka. Sin embargo, y más allá de su patrimonio personal, apoya la salida de la repetición, que así aportará algo de efectivo a los actores y actrices. Por otra parte, vale consignar que Adrián Suar está en tratativas de venta de su mansión en el Este para pagar los sueldos adeudados. Hasta ahora, la oferta del Grupo Clarín es abonar el 50% de los sueldos en 4 cuotas. Y no aceptaron.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del miércoles “Jesús”, 12.5 puntos de promedio; “ Bienvenidos a bordo”, 9.3; “Intratables”, 2.1; “ Mejor de noche”, 1.8; “En terapia”, 1.2, y “La viuda negra”, 0.7. Después, “Las mil y una noches”, 6.1; “Los internacionales”, 4.4; “Animales sueltos”, 2.7; “Nada personal”, 1.4, y “Doce casas”, 0.9. Segundo en el día, “¿Y tú quién eres?”, 12.3; “El gran premio de la cocina”, 6.6; “Todas las tardes”, 2.6, “América noticias”, 2.0, y “Altavoz”, 0.5. La mayor audiencia en Canal 9, “Bendita”, 4.8; en América “Intrusos”, 3.4; en TV Pública “En terapia”, 1.2, y en Net TV “Editando tele”, 0.8. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.