Esta sección tuvo la primicia del elenco, hasta ahora elegido de la miniserie de ocho capítulos de Disney “Santa Evita”, escritos por Marcela Guerty, coordinados por Rodrigo García Barcha y dirigidos por Alejandro Maci. Confirmamos a Natalia Oreiro y Darío Grandinetti (Evita y Perón), así como a Ernesto Alterio, Diego Velázquez (en el papel de Tomás Eloy Martínez) y Diego Cremonesi (un militar). Esperan que el mes próximo venga Rodrigo García para comenzar a grabar en mayo de este año. Alcanza con fijarse en la web de DiarioShow.

***

Contenta con mantenerse líder en su horario, Verónica Lozano demoró sus vacaciones para febrero. En Telefé, y visto y considerando que el negocio teatral de “Casados con hijos” es también de Viacom, Florencia Peña, reconciliada con su marido, Ramiro Ponce de León, será la encargada de reemplazarla. Será en la tercera semana del mes que viene cuando Vero viaje a Nueva York, unos días con amigas, y otros días junto a su marido, Corcho Rodríguez y su hija Antonia. A la Peña , que sigue con “Cabaret” en el Liceo, la acompañará el equipo ganador encabezado por Mauro Szeta. Todo queda en familia, acá nadie se pierde.

***

Ya grabado “Bake Off. El gran pastelero”, con la conducción de Paula Chaves (lo realizó antes de que su embarazo la complicara) y el francés Christophe Krywonis, tiene fecha de salida. Será en marzo, los domingos, y están defi niendo el horario, que obvio es en el prime time. Por lo demás, Paula está en Carlos Paz acompañando a su marido, Pedro Alfonso, quien hace su temporada con “Atrapados en el museo”, que va primero en la taquilla, superando a Flavio Mendoza. Ella estará en la presentación a la prensa previa al estreno en Telefé.

***

Tras darse el gusto de fi lmar con su padre, Santiago Bal, “Rumbo al mar” -que servirá de testimonio a futuro-, Federico sigue en Mar del Plata con “Mentiras inteligentes” en el Lido, ya con dos funciones. Este año no parece que quiera ir al “Bailando 2020”, y planea vacaciones en Australia con un grupo de amigos. Se iría para la segunda quincena de marzo, sabiendo que en aquellas tierras, tan complicadas actualmente con los incendios, se tiene que portar superbién. Vuelve y arranca la gira de la obra junto con la maestra Nora Cárpena, Arnaldo André y Mica Vázquez, producidos por Alberto Raimundo, quien ya está cerrando las plazas en el interior.

***

Las radios no están exentas de la crisis general en los medios, cada vez más empobrecidos y con escaso presupuesto. Entre los pases llamativos está el de Beto Casella, que se va a Continental, mientras que La Red suma a Fabián Doman, a quien ya tiene en América, y veremos cómo será la gestión de Alejandro Pont Lezica al frente de la AM 890 Nacional. En Del Plata se van a jugar una carta con la bahiana Maria Creuza, que irá con “Encuentro con Maria Creuza”, los lunes de 0 a 1 de la mañana. La acompaña su productor (y de Alfredo Casero) Damián Sequeira, quien, por su parte, conducirá los sábados, de 14 a 15, “Plan C”. Por otra parte, quedó afuera de Radio 10 Oscar González Oro, aunque ya consiguió en Rivadavia.

***

Muchas son las famosas -a las que no mencionaremos- que, luego del video de Brad Pitt bromeando con su premio SAG diciendo que lo iba a subir a su perfi l de Tinder, sí están pensando en buscar novio por las redes. Como algunas tienen familia y otras ya son abuelas de chicos y chicas adolescentes, están viendo con un “informático” cómo simular un perfi l en el que no queden expuestas en público. Es un recurso que, a falta de propuestas, por múltiples razones, no está mal utilizar. Veremos cómo les va. Con la fecha de salida de la primera temporada de “Puerta 7” (8 capítulos sobre las barras bravas dentro y fuera de la cancha dirigidos por Adrián Caetano y con producción de Pol-ka) para el 21 de febrero en Netflix, se confirma que se viene la segunda. Entre abril y mayo comenzarán las grabaciones, siempre con Dolores Fonzi como protagonista, y verán quiénes quedan de la primera, en la que participaron además Esteban Lamothe, Carlos Belloso, Daniel Aráoz, Juan Gil Navarro y Antonio Grimau, entre otros. Buena noticia para la ficción.

***

Buena estrategia la del canal de las pelotas la de ir dosifi cando sus armas a la medida del rating y sus necesidades. La pegaron con “El muro infernal” y “La divina comida” (formato chileno adaptado). La semana próxima arranca Vicky Xipolitakis como anfi triona, en su casa. Y siguen Gerardo Rozín, Pichu, Sofía “Jujuy” Jiménez y Fabián Cubero. Van a mandar todos los capítulos que ya tienen en gateras. La hacen bien.

***

Si bien es una participación especial -igual que la de Marco Antonio Caponi-, Viviana Saccone está más que contenta con su trabajo en “Separadas”, que arrancó muy bien en El Trece. Además, acompaña a Pepito Cibrián por los programas para promocionar la obra “Por el nombre del padre”. La dupla está protagonizando una comedia escrita y dirigida por el propio Cibrián y producida por Guillermo Marín, que este verano en Mar del Plata parece llevar un collar de disgustos entre “20 millones” y “Gasalla”. Hay entradas con descuento para ir a verlos al Picadilly, y es posible cruzarse con Saccone y Cibrián a la salida del teatro, pues pegaron muy buena onda y al término de la función casi siempre van a cenar y la pasan bomba.

***

Luego de la festejada función que ofrecieron la semana pasada en ocasión de reinaugurarse el legendario teatro Tronador en Mar del Plata, Les Luthiers comunicó que, debido a un problema de salud que lo aqueja desde el año pasado, Marcos Mundstock deberá prolongar durante todo el 2020 la licencia médica que lo mantiene alejado de los escenarios. Por lo tanto, no podrá participar en las funciones del grupo previstas para este año. Su prioridad para los próximos meses será guardar reposo, seguir adelante con su tratamiento y realizar, posteriormente, el debido proceso de rehabilitación. ¡Que se mejore!

***

Curiosidades del rating: buen debut para “Separadas”, con 10.5 puntos de promedio, quedó segundo en el ránking del lunes, detrás de “ El muro infernal”, 12.0. En tanto, fl ojo el estreno de “Bienvenidos a bordo”, con Guido Kaczka, 7.7, décimo en la jornada y perdiendo con Marley. Los duelos “Todo puede pasar”, 1.5, versus “Modo noche”, 1.6; “Telefé noticias”, 8.4; “Telenoche”, 5.3; “Cortá por Lozano”, 7.8; “Crónicas de la tarde”, 3.0, y “Corte y confección”, 4.2. En América, “Intrusos” e “Intratables”, ambos con 2.6, fueron la mayor audiencia; en Canal 9, “Bendita”, 3.8; en Net TV, “El patrón del mal”, 0.9. Telefé ganó el día con 8.4, seguido por El Trece, con 5.6. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.