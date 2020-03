La fecha de inicio de grabaciones de “El marginal 4” es el 1º de junio en la nueva cárcel que están construyendo en Capital, en una fábrica abandonada cerca de Almagro. Confi rmada como protagonista, Martina Gusmán está regresando de Barcelona, donde estuvo fi lmando, para participar de la segunda de “El mundo de Mateo”, y una película que se rodaría en mayo. Y ya en junio, con los castings hechos por la productora Vanina Martorilli y Leandro Culell por Underground, empieza a grabar la emblemática serie, siendo la única actriz que se mantuvo en todas las temporadas.

***

Va por la segunda semana de rodaje en España Oscar Martínez con la enorme Penélope Cruz y Antonio Banderas dentro del elenco de “Competencia oficial”. Dirigen la dupla Gastón Duprat y Mariano Cohn, a caballo del éxito que fuera “El ciudadano ilustre” con Martínez, que arrasó en los Premios Platino de 2016. Contaremos que el actor argentino, en la previa a viajar a la Madre Patria, se ocupó de ensayar con Norma Aleandro la obra que van a estrenar, “Mi abuela la loca”, que dirige Claudio Tolcachir. Y de paso diremos que Tolcachir se fue a Uruguay a dar un curso, convocado por aquel país, obvio que con sus dos hijos, Camila y Gaspar. Todo en uno.

***

Si bien sigue firme en Canal 9 Graciela Alfano en el programa que coconduce con Nico Occhiato (el ganador del “Bailando 2019”), lo hace sin contrato. Es que aún no se sabe si continuará o no el programa que produce Kuarzo, y espera la definición. Hay que decir que a la Alfano, tras el éxito mediático que logró en los carnavales, no le faltan propuestas. La “nonna” se mantiene fresca.

***

Anticipamos que el primer invitado de Mirtha el próximo domingo iba a ser Adrián Suar, ya confi rmado en la mesa 2020 que va a compartir con Moria Casán, Luciana Salazar (fi gurita difícil que arrancará en mayo en C5N), Agustina Cherri, el director Marcos Carnevale y el doctor Daniel López Rosetti (ver nota a la Chiqui págs. 24 y 25). Temas para hablar: seguro la película “Corazón loco”, de Suar; el coronavirus; la tira de Pol-ka, y el momento actual con la Salazar, la politóloga del Twitter.

***

Confirmada la coproducción entre Telefé y Kuarzo (Kweller-Kaczka) “El último pasajero”, que hiciera Guido Kaczka hace más de diez años, volverá a la pantalla de Viacom a fi nes de abril, principios de mayo. Ya se dijo que los conductores serán Chino Leunis y Laurita Fernández. Siendo una conducción “bifronte”, se equilibran las responsabilidades por si el rating resulta esquivo.

***

En Telemundo (Miami), donde está fi lmando “100 días para enamorarnos”, le dieron una semana libre a Soledad Fandiño, el tiempo que necesita para acompañar a su hijo Milo (y de René) al colegio. La actriz está feliz trabajando allá con un personaje creado a su medida, en tanto aquí estudia oferta para hacer conducción. Ya la habían convocado el año pasado, pero declinó al llegarle la propuesta de Pol-ka por “ATAV”. Esta vez parece que va en serio y aceptaría. Sería después de abril, cuando vuelva del millonario mundo de la compañía yanqui.

***

El domingo cierran la primera etapa de “Desnudos” en Mar del Plata, por más que volverán a fi nales de marzo. El elenco completo, feliz por cómo les fue en el Neptuno, ya programó gira de dos meses, que está armando el funcionario de Aerolíneas Argentinas Javier Faroni. Irán por las principales provincias con la obra Luciano Castro, Sabrina Rojas, Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Cáceres y Mercedes Scapola. Cuando fi nalicen estudiarán el mercado porteño a ver si conviene ponerla en Buenos Aires.

***

Gran momento profesional para Julieta Nair Calvo, quien se luce en “Separadas”, y que pronto dará sorpresa en la fi cción cuando se enamore de un hombre que la doblará en edad, como cantaba Sandro. En la vida real sigue en pleno romance con el empresario Andrés Rolando, a quien cuida bastante de exhibirlo en público. Por lo demás, en breve comienza los ensayos de “School of Rock”, enorme producción de Fernando Moya y asociados, dirigida por Ariel Delmastro y con Migue Granados en el protagónico que estrenará el jueves 21 de mayo en el Ópera. Hasta ahora, la chica se la banca sin pedidos especiales de horarios.

***

Hoy estará Santiago del Moro en los estudios de Martínez de Telefé, convocado para trabajar en la gráfica y en lo visual de su próximo programa, “Trato hecho”. El conductor, tal como vinimos informando, sigue de cerca la construcción de su nueva escenografía y está en todos los detalles de producción, para no dejar cabos sueltos. En Telefé, que ayer cumplió 30 años con ese nombre (antes de su privatización en 1990 tuvo otros nombres y operadores), esperan con ansias la llegada del nuevo reality, que se calcula estará en el aire en abril (falta poco) e irá de lunes a viernes en el prime time.

***

El director del fi lme “No soy tu karma”, que mantiene su privacidad y se hace conocer con el apelativo de “WHO”. Y es quien está ensayando la película “Causalidad” con las dos protagonistas, Juana Viale y Laura Novoa, en medio de un elenco de actores secundarios. Empezarían a fi lmar la semana que viene, en tanto la nieta de Mirtha e hija de Marcela Tinayre no se priva de vivir el amor con el arquitecto Agustín Goldenhorn. Fiel a su estilo, no pregunta, no cuenta y no deja que opinen sobre sus decisiones. ¡Y lo bien que hace!

***

Se las está rebuscando como puede el brasileño ex esposo legal y técnico de Valeria Lynch, Cau Bornes. Ahora fue contratado para una fi esta privada a celebrarse en Córdoba el Día de la Mujer, obvio, con cachet. No para tirar cohetes, pero útil. Al parecer, le aconsejaron que mantenga perfi l bajo y no haga declaraciones sobre la cantante, con la promesa de que arreglarán sus cuitas económicas. Ha sido por intermediarios que le llegó la recomendación que obedece, aunque, no guarda las armas. “Você abusou. Tirou partido de mim. Abusou...”.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del miércoles, “Separadas”, 8.6 puntos de promedio; “Huérfanas”, 7.2; “Animales sueltos”, 2.3; “Todo puede pasar”, 2.1; “La viuda negra”, 0.9, y “Festival País”, 0.6. Se cayó “El muro infernal”, 7.6, perdedor con “Bienvenidos a bordo”, 8.4; “Intratables”, 2.5, y “Mejor de noche”, 2.2. Tercero quedó “Divina comida”, 8.4, que venció a “Las mil y una noches”, 5.0; “Telenueve al cierre”, 1.5, y “Las muñecas de la mafi a”, 0.7. Por su parte, “Cortá por Lozano”, 6.9; “Crónicas de la tarde”, 3.6, y “Corte y confección”, 4.8; “Confrontados”, 2.3; “Intrusos”, 2.1, e “Incorrectas”, 1.3. La jornada terminó con Telefé arriba, 7.1; El Trece, 5.7; Canal 9, 2.8; América, 1.8; Net TV, 0.4, y TV Pública, 0.3. Llama la atención lo sólido que está Canal 9 en el tercer puesto, que le está llevando 5 décimas a su competidor, América, que quedó cuarto. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.