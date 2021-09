Ganador con ventaja de los meses que van del 2020, Telefé se va armando con sus dos platos más fuertes ante el final de "La Voz Argentina". Se sigue grabando a pleno "Bake Off. El gran pastelero", en Pilar, con Paula Chaves, que hasta ahora estaría saliendo el lunes 13. Y con el regreso de Donato de Santis de Italia se empieza la preproducción de " MasterChef Celebrity 3", que ahora tiene fecha de grabación en los estudios de Viacom para finales del mes que se inicia. Mantienen el mismo jurado y están confirmando los que ya dimos, convocando además a otros, como Andrea Politti (que estrena en el Multiteatro "Dígalo con mímica"), Rochi Igarzábal y Santiago Almeyda, aunque todos apuestan a que Denise Dumas es quien la va a romper.

***

Frente a las elecciones del próximo 12 de septiembre, El Trece decidió cambiar, con buena lógica, el lanzamiento de la tira de Pol-ka, y de los nuevos programas. Tras pensar la jugada, Adrián Suar decidió pasar al lunes 20 de septiembre la salida de "La 1/15/18", con gran elenco que encabezan Agustina Cherri, Esteban Lamothe, Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres, Lali González, Leticia Brédice, El Polaco, Ángela Leiva, entre otros. Sería en el prime time, y el nuevo de Boxfish conducido por Agustín Aristarán -apodado "Soy Rada"-, "Match game", estaría listo y en el aire también para esa fecha. Tal como adelantamos, van a cambiar de horario a "ShowMatch. La Academia", con Marcelo Tinelli, que irá después de la tira. Hoja de ruta.

***

Se hicieron ayer las fotos de prensa y promoción del "late show" que va a conducir Germán Paoloski (sin Barassi, claro) en la medianoche de Telefé. Hasta ahora, fue sólo el conductor de "El noticiero de la gente" quien hizo en los estudios de Martínez los retratos. Definen en horas equipo y salida,teniendo en claro que Paoloski, marido de Sabrina Garciarena, comunicó que durante enero de 2022 se tomará vacaciones. ¡Y lo bien que hace!

***

A pesar de las noticias catastróficas que pretenden difundir acerca de Antonio Gasalla, lo cierto es que el genial actor-director-autor, si bien no pasa su mejor momento, está tranquilo. Sin contacto con su hermano ni sus sobrinos, a quienes les prohibió que vayan por su casa en la calle Uriburu, lo acompaña la mucama de toda la vida cuando sale a la farmacia o a pagar las cuentas. Si bien se queda mirando televisión casi en forma permanente, y pocas veces atiende el teléfono, es su manera de ser y vivir esta edad, que lo mantiene alejado de los escenarios. Muy consciente de que por ahora no volverá.

***

Por el tema Covid, que vuelve a estar fuerte en algunas zonas de España, Dolores Fonzi, quien tiene que presentar en el Festival de San Sebastián la película que filmó en Chile con la directora Claudia Llosa, llevó su certificado con las dos dosis de la vacuna al consulado. Antes de viajar hay que asegurarse de que se podrá ir y volver en tiempo y forma, y dejar asentado dónde se va alojar. El filme elegido es de Netflix y cuenta con la participación de los argentinos Germán Palacios, Cristina Banegas y Guillermo Pfening. La Fonzi, si le dan el ok, estará en el Festival el 17 de septiembre.

***

Mientras María Valenzuela evalúa ir los lunes y martes a Mar del Plata con Sabrina Carballo, con quien aquí les va muy bien en el teatro Multiescena presentando "Eva y Victoria", pocos saben que la Valenzuela compró los derechos de "Dos locas de remate". Los adquirió en sociedad con el productor de Javier Faroni, Juan Manuel Caballé, y de ese modo cobra un porcentaje de la obra éxito que protagonizan Soledad Silveyra y Verónica Llinás en el Astral. Fue su idea invertir en los derechos de la pieza, original de autor español Ramón Paso. Y la pegó. Con eso, para las cuentas tiene.

***

A esta altura del año ya se preparan las temporadas teatrales en Mar del Plata y Carlos Paz. En la Villa se va confirmando el regreso de Flavio Mendoza al Luxor al cumplirse los 10 años de "Stravaganza", que irá con elenco de bailarines y figuras con las que terminará de arreglar. Vuelve a la producción Dabope al Teatro Del Lago con una comedia que protagonizarán Peter Alfonso y Fredy Villarreal un clásico de la villa que en el 2020 no estuvo por la pandemia. En el Complejo Candilejas, que era del recordado Daniel Comba, el productor Aldo Funes está cerrando "Mi mujer se llama Mauricio", con Pablo Rago, Adriana Brodsky, Matías Alé, Ingrid Grudke, Huevo Müller, Rodrigo Noya, entre otros. En la sala chica buscan un espectáculo con pocos protagonistas. Todo va cobrando vida.

***

Uno que no se puede quejar del trabajo es José María Muscari, quien mantuvo "Sex" en plena pandemia por las redes y agota el aforo en el Gorriti Center. Por "Sex" han pasado todes; ahora quedaron del original Felipe Colombo, Diego Ramos, Tucu López, Noelia Marzol, Romina Richi y Adabel Guerrero. El precio de las entradas, limitadas por el covid, es de $2.400, y el sábado hacen dos funciones. Obvio que es sólo para mayores de 18 años, pero Muscari y Matías Napp (ex de Flor Vigna), si bien no son los productores, han podido facturar.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del lunes, "La Voz Argentina", 20.9 puntos de promedio; "ShowMatch. La Academia", 7.7; "En síntesis", 5.8; "Intratables", 1.5; partido Talleres-Estudiantes, 1.3; "Fuego amigo", 0.9, y "El patrón del mal", 0.4. Antes "Doctor Milagro", 17.3, versus "Los 8 escalones", 8.5, y en el duelo, "Bendita", 5.9, "Los Mammones", 2.4. Lo máximo en El Trece, "100 argentinos dicen", 8.7; en América, "Intrusos", 2.5; en Net TV, "Betty la fea", 1.3, mientras que sigue a la baja "El club de las divorciadas", 3.9, y "Zuleyha", 9.0. En tanto, "Pasapalabra", 9.2, frente a "Bienvenidos a bordo", 5.5; "Tele 9 Central", 4.9; "Polémica en el bar", 1.7, y "Reperfilar", 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.