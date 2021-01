Con la llegada de “Corte y confección famosos”, prevista para el mes de febrero con la conducción de Andrea Politti, se va a modificar la grilla de programación del Trece. Era previsible que Mariana Fabbiani volviera a la conducción con un programa periodístico y dejara el de entretenimientos “Mamushka”, cosa que va a suceder. La Fabbiani ocupará el espacio desde las 11 am hasta las 13. En tanto “LAM” irá en el horario de 9 a 11, y queda sin aire el envío que maneja Pollo Álvarez, “Nosotros a la mañana”. En el prime time la novela mexicana saldría el martes 19 de enero, o en esa semana.

***

En febrero ya empiezan a movilizarse en la productora LaFlia para confeccionar de participantes del “Bailando 2021” que tiene que estar al aire en abril. A como dé lugar, y con protocolos, Marcelo Tinelli quiere estar en pantalla con el programa líder, mezclando humor, tal vez con un contenido más light (sin tantas peleas) y participantes con llegada al público. En la lista del “Bailando 2020” estaba Dalma Maradona, y van a volver a convocarla, y estaría confi rmado ya Cachete Sierra, una de las revelaciones del “Cantando”. A partir del lunes que viene se van a acondicionar los estudios en Don Torcuato, y empezar con la escenografía descomunal para este regreso que tiene que ser “con todo”. Dada la distancia para muchos/muchas participantes, la producción les va a poner combis y remises. Si no, sólo de transporte es una fortuna.

***

El domingo próximo con Boca en la fi nal de la Copa Diego Maradona, Telefé decidió cambiar su programación y pasar la defi nición de “MasterChef Celebrity” al lunes. O sea, el domingo irá una suerte de resumen del camino que tuvieron que atravesar los fi nalistas hasta llegar a el o la ganadora. Se guardan la carta fuerte y de paso arman un súper lunes con la salida del “Minuto para ganar” y la serie “Monzón”. En tanto, ya empezaron con las confi rmaciones de los participantes para el “MasterChef Celebrity 2” que fuimos anticipando, Carmen Barbieri, Juanse de los Ratones Paranoicos, Flavia Palmiero, Gastón Dalmau, Candela Vetrano, Barbarossa, otros. El lunes arrancan en las cocinas de Martínez.

***

Cuando muchos le vaticinaron contagios a Marley al inicio la pandemia el programa mundo en casa”, lo cierto es que se mantuvieron sanos y sin Covid. Lizy y Marley están viajando al fi n del mundo, Ushuaia, para despedirse este domingo en vivo y en directo del ciclo que los obligó a reciclarse en plena cuarentena y lo hicieron muy bien. Antes de comenzar con “Minuto para ganar”, harán las promociones. Dicho sea de paso, Florencia Peña nunca se cruzó con Marley. Sí Lizy y Vicky. que ya tuvieron Covid y serán las compañeras del programa.

***

Tras la baja de Marco Antonio Caponi, Fabito en “El Tigre Verón 2”, se tuvieron que reducir los capítulos previstos, y sólo quedarán los 8 que pensaban. Ya trabaja la preproducción en las ofi cinas de Pol-ka, rearmando las escenas para terminar la serie con las escenas principales que jugarán Julio Chávez y Pipo Luque. Y así se irán sumando las actrices Andrea Pietra y Sofía Gala durante el fi nal de “El Tigre” que, es obvio, termina en la segunda. Sin más.

***

En esta “nueva normalidad” nadie escapa a los contagios, tanto en las grabaciones de las plataformas como en los estudios de televisión. En Estudio Mayor, desde donde sale “Flor de equipo”, de la productora Kuarzo, dieron positivo Paulo Kablan y Carmela Bárbaro, en tanto se hicieron hisopados a todos los integrantes del programa, que hasta ahora han dado negativo. Habrá que saber que esto pasó y va a seguir pasando, sólo contar además los contagios del “Cantando”, los periodísticos, de las radios, y de las fi cciones para los gigantes. Es la triste verdad.

***

Una vez que se liberó de las grabaciones de “El Reino”, Peter Lanzani, quien vive en zona norte, se está tomando con calma el tiempo para sus vacaciones. Por ahora no hay novedades de trabajo, aunque piensa en volver al teatro con su unipersonal, todo si es que se confi rma con la productora de Ricardo Darín, Kenya, que la película “1985”, sobre el Juicio a las juntas, se iniciaría en abril de este año. Dirigida por Santiago Mitre, Darín sería el fi scal Strassera y Lanzani el fi scal Moreno Ocampo. Se supone que ya en abril estarían en condiciones, si el Covid lo permite, de rodar. En esta se la juega fuerte Darín.

***

Está regresando aeropuerto de Córdoba donde está haciendo temporada con “Divino divorcio” Viviana Saccone, a quien le toca grabar todo el día en las locaciones de protectores” de Disney. Tiene varias escenas con Gustavo Bermúdez (feliz y enamorado) y el colombiano Andrés Parra. En cambio, no se va a cruzar con Adrián Suar, cuyas grabaciones van en otra locación. La actriz tiene un solo día en el que supone que termina su participación en la serie y va a aprovechar para comer con su novio catalán Aitor, quien estaría viajando a Córdoba para el día del cumpleaños de Viviana (53), el 28 de enero. ¡Ay amor que derriba fronteras!

***

Tras arreglar con la producción de Boxfi sh el cachet de “Masterchef Celebrity 2”, Georgina Barbarossa tendrá que reestrenar el jueves “Un estreno y un velorio” en el Broadway junto a Raúl Lavié, quien ya está mejor de la infección urinaria. Hay quienes dicen que va a durar poco con la obra, no bien arranque las grabaciones en Martínez, ya que son muchas horas (si es que no la echan pronto), y llegaría al centro de la Capital sobre la hora y muy cansada. Ofi cial nada aún. Ella tiene además en Villa Giardino la cabaña, que si bien no es premium, se alquila bien. Y es otro ingreso.

***

Curiosidades del rating: mientras lo más visto del domingo, “MasterChef Celebrity”, 15.8 puntos de promedio, el prime time marcó la diferencia. Telefé, 10.8; El Trece, 4.5; Canal 9, 1.4; América, 1.2; Net TV, Pública, 0.3. lo demás, “Por mundo”, 7.8; Cine shampoo”, 4.6; “Vivo para vos”, 1.4; “El show de los escandalones”, 1.1; y “Ser esencial”, 0.6. Las tiras turcas Fatmagul”, 4.1, y Moisés”, 5.1; versus “Cine shampoo”, 3.9, e “Implacables”, 2.2, y “Mauro la pura verdad”, 1.1. En Net TV destacó “Lo mejor de como todo”, 0.6, y “El patrón del mal”, 0.5; y en la TV Pública “Cocineros argentinos” desde el puerto marplatense, 1.0. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.