Emocionada y cuidadosa, Noelia Marzol espera un poco para dar a conocer que está atravesando el embarazo con su pareja el jugador Ramiro Arias. Su papá, quien tiene campos en Iriarte, colecciona locomotoras y vagones de ferrocarril, y todavía no cae con el abuelazgo. Igual su mamá. Pero quien más tiene que replantearlo es José María Muscari, ya que Noelia es una de las atracciones principales de “Sex virtual”, aunque por el momento todo sigue tal cual, incluyendo el programa “Todo puede pasar” en Canal 9, que conduce Nico Occhiato los sábados y cuyas fi guras son Graciela Alfano y Noelia Marzol.

***

La gente del quehacer teatral, musical y todo lo que tiene que ver con la industria, escenógrafos, directores, vestuaristas, entre otros, se han unido en la pelea. Hoy es la primera de las cuatro movilizaciones que se harán bajo la consigna “El arte es esencial”. Hoy a las 13, encabeza Flavio Mendoza; mañana en el Obelisco sólo con autos es el turno de sonidistas, músicos, boliches, representantes, locutores, programadores. El miércoles, como anticipamos, la de los técnicos en el Congreso y el domingo 15 es la más grande, en la que van a estar todos, actores, directores, productores, de la que esta sección anunció la semana pasada. Bien fuerte todo.

***

La salida de ayer de Iliana Calabró en “MasterChef Celebrity” es la primera de las tres eliminaciones que hizo el jurado con la suplente Dolli Irigoyen. Hay que decirlo, no la quería. Claro que habrá que ver si ganó en su grupo el repechaje para volver, algo que se verá en unas tres semanas en el repechaje fi nal. En tanto, diremos que mañana se graba la nueva eliminación, y Fede Bal, quien viene sobreviviendo bien, tiene sus miedos. Por otra parte, ya se están barajando los nombres para el “MasterChef Celebrity” y tras este suceso Telefé no quiere dar ventaja y mandarlo seguido, así Diego Guebel, de Boxfi sh, apunta a grandes fi guras, muchas de las cuales, aún con buen cachet, dicen “no”.

***

Hoy a las 11.30 AM, primera batalla. Luego de la celebración íntima en Nordelta, Flor Peña estrena sus 46 años con todo en “Flor de equipo” junto a Campi, Jorgelina Aruzzi, Nancy Pazos, Paulo Kablan, Karina Gao y Marcelo Polino, quien podrá hablar de las tramas ocultas de “MasterChef” con Vicky Xipolitakis. Del otro lado, en El Trece, Mariano Chihade, dueño de Mandarina y productor de “LAM”, se pertrechó para repeler el ataque con Karina la Princesita a bordo de las angelitas, y una invitada especial, Carina Zampini, a quien le van a preguntar por un romance del que no va a hablar. No existe.

***

El viernes, “Cantando 2020” marcó 11.4 puntos de promedio, y fue lo más visto de la jornada. Esta noche apuntan a la ronda libre y a los números con la suerte de los sorteos y Carmen Barbieri, que va a pelear, seguro, cantando “Derroche”; apuestan a Dan Breitman y Flor Anca (la amiga de Griselda Siciliani) que van con el clásico de ABBA “Chiquitita”; Cachete Sierra con Stefi Romero, que va bien y sale ganando en las devoluciones, irá haciendo el tema “Amor narcótico”. En tanto, Lizardo Ponce se queja de sus competidores porque fueron mejores en el súper duelo, Flor Torrente, Carmen Barbieri, la Bomba Tucumana.

***

Tal como informó esta sección, el reality “Cantando 2020” seguirá durante enero del 2021, y tendrá que competir con el “MasterChef 2”. En El Trece lo cuentan para el prime time, y quieren fortalecer la tarde. Conformes con Darío Barassi, que conduce “100 argentinos dicen”, el actor-conductor, al confi rmar su continuidad, decidió bajarse de la obra “Carcajadas salvajes” que estaba realizando con Verónica Llinás con gran éxito en la pre-pandemia. Si vuelve la obra, él no estará en el escenario. Entre las grabaciones y su vida familiar con una beba pequeña, no le dan los tiempos.

***

Tras la salida del documental “Carmel” en Netfl ix -que va primera en el ránking del público- la multinacional TNT, que estaba preproduciendo la serie “María Marta García Belsunce”, la estaría atrasando hasta junio del 2021. Recordemos que ya tenían varios actores y actrices en el elenco, como Carlos Portaluppi, Jorge Marrale, María Leal, Laura Novoa y Muriel Santa Ana. Estaba previsto el inicio en abril, ya con los 8 capítulos escritos, pero no saben si van a poder llegar a armar todo con el protocolo sanitario incluido y la fi rma de contratos en las actuales condiciones. Se dará la doble condición de un mismo tema desde dos ópticas distintas. Ya pasó con los Puccio. Las dos versiones: la de Francella y la serie con Alejandro Awada.

***

El productorcreativo y ejecutivo de Telemundo Marcos Santana dio el ok para comenzar a grabar en febrero del 2021 “El marginal IV y V”. Estarán a cargo Sebastián Ortega y Pablo Culell, y ya está confi rmada la realización y el protagonismo de Juan Minujín, a quien convocaron de varias productoras, pero eligió quedarse en la ex Underground. Sigue cuidándose y con los mapas que le dan un éxito importante. Los demás protagonistas: Nico Furtado, Claudio Rissi, Abel Ayala, Martína Gusmán, Rodolfo Ranni, y siguen buscando extras para la nueva cárcel de San Honorio. Los libros ya están.

***

Este año la Comic Con se hará vía remota a través de un estudio que montará Telefé y se podrá ver los tres días todas las actividades. Será el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 en la ACC Live Stream, online. Es el escenario elegido por el director Ariel Winograd para presentar “Hoy se arregla el mundo” el domingo con el trailer y la participación de los protagonistas Leonardo Sbaraglia, Pipo Luque, Gabriel Corrado, y está viendo si cuentan con Natalia Oreiro que hizo una participación especial.

***

Curiosidades del rating: el sábado, con bajo encendido, Telefé ganó con 6.2 puntos de promedio; El Trece, 4,3; América, 1.5; Canal 9, 1.2; TV Pública, 0.6 y Net TV, 0.4. Lo más visto: “PH (Podemos hablar)”, 8.2, que venció a Juana Viale, 5.8; “Santo sábado”, 1.7; “Secretos verdaderos”, 1.4; “Vivo para vos”, 1.3; “Todo puede pasar”, 1.2; “Aguante cine”, 0.9, y “Lo mejor de editando tele”, 0.7. La mayor audiencia en América: “Los escandalones”, 2.3; en Canal 9, “Clave argentina”, 1.8; TV Pública, “Automovilismo”, 1.1, y Net TV, “Lo mejor de editando”, 0.7. “Los Simpson” quedó cuarto en el día con 5.2, que pudo con las películas de “Cine 13”, 3.4, 4.5, y 4.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.