Al menos durante este año 2022, no hay en vista un nuevo “MasterChef Celebrity”. O sea que a medida que se vienen las semifinales en “MasterChef Celebrity 3” y se acerca en semanas la final, los enojos con la producción se hacen sentir. Esta noche será Juariu, quien entró y salió varias veces, la que denuncie en forma explícita a la “mafia” de quienes eligen dónde cocina cada participante. Están en competencia Mica Viciconte, Denise Fumas, Malena Guinzburg, María Del Cerro y el “dorado” Tomás Fonzi desde el balcón. Santiago del Moro mira y el jurado, que recientemente protagonizó una curiosa escena con Vicky Xipolitakis, explica que en este desafío se mezcla originalidad y el “menos es más”. Van por las estrellas.

***

Tal como informamos, y confirmada la segunda temporada de “Iosi, el espía arrepentido”, ya se realizaron las pruebas de vestuario y looks, con los cambios de tiempo. Arrancan en CABA, en locaciones que se están definiendo, y repiten parte del elenco de la primera, en estos 8 capítulos. Así, Alejandro Awada, Natalia Oreiro, Mercedes Morán, Daniel Kuzniecka, Matías Mayer, Marco Antonio Caponi ya están a full. Vale aclarar que no todos participan en los episodios completos que dirige Sebastián Borensztein, sino que hacen participaciones especiales. Es un negocio de Mediapro (Daniel Burman) y Amazon.

***

Lo habíamos adelantado cuando Cau Bornes pidió consejo legal a gente de su país, Brasil, que la situación con Valeria Lynch iba a ser muy tensa. La realidad es que no llegó a ningún acuerdo aún, y el cantante sigue reclamando la parte de bienes gananciales durante la década que compartió con ella. Según nos informamos, las cuentas en Uruguay en común con la secretaria de Valeria “fueron”, ya no están. Valeria tiene ingresos por “La Voz” y de eso vive, siendo que tiene residencia fiscal en la vecina orilla, donde tiene su piso, que quedó a nombre de sus hijos, y ahí Cau estuvo de acuerdo y ahora lo reclama. Valeria ya tuvo conflictos con sus ex por lo mismo. Recordar el de Miguel Habud, que ganó él.

***

Tras el final anticipado de “El Tigre Verón 2” que se redujo a pocos capítulos, Julio Chávez se dedica a la edición de la película que rodó en su debut como director, “Cuando la miro”, junto a la gran Marilú Marini. La mayoría de sus horas las utiliza para este trabajo, en tanto no descuida sus clases. En cuanto al teatro, desde que terminó “Después de nosotros”, en La Plaza, producida por Nacho Laviaguerre y Adrián Suar, estudia textos y escribe, pero nada confirmado. De hecho, Chávez está nominado a los ACE, igual que su compañera Alejandra Flechner, por esa labor. Se lo extraña en tele.

***

Hoy se hacen las fotos de la obra “Las irresponsables” que protagonizan Paola Krum, Julieta Díaz y Gloria Carrá dirigidas por Javier Daulte, que es puntapié inicial de la gestión de Andrea Stivel al frente del teatro Astros. Con sus socios de Blue Team, la productora y viuda de Jorge Guinzburg quieren transformar la histórica sala que inaugurara Raphael en los ‘70 en un verdadero polo cultural. Ya están refaccionando todo, con la asesoría de Ana Sans, con idea de tener ciclos de música, unipersonales, otras obras en distintos horarios. Interesante destacar que Stivel será de las pocas mujeres que manejen la programación teatral en una sala de Corrientes.

***

Curiosidades del rating: imbatible, lo más visto del martes, “Masterchef Celebrity 3”, 14.2 puntos de promedio; “Los 8 escalones”, 11.1; “Intratables”, 1.9; “La hora exacta”, 1.8, y “Música argentina”, 0.4. Los ciclos de espectáculos marcaron así: “Socios del espectáculo”, 5.5, que igual le ganó a “Flor de equipo”, 4.5; “Intrusos”, 2.9, vs. “Cortá por Lozano”, 8.5; “LAM”, 2.8, frente a “Bendita”, 4.8. Luego, los informativos se mantienen liderados por “Telefé noticias”, 11.5; “Telenoche”, 7.2; “Telenueve central”, 3.2, “América noticias”, 2.0, y “TV Pública noticias”, 0.4. El día lo ganó Telefé por ventaja de 3.2 puntos sobre El Trece. Los datos corresponden a la encuestador