Divina, Nicole Neumann aprovecha la circunstancia de tener un novio millonario como Manu Urcera y cada día libre que tiene lo utiliza para viajar. En este fin de semana largo el destino es Miami en un hotel súper exclusivo y liberada de responsabilidades. Vuelve, se supone, el martes próximo a grabar “Los 8 escalones”. Lo que se verá la semana próxima en el reality de Guido Kaczka es bien interesante, la banda de cuarteto La Konga, que viene de llenar 11 Gran Rex, y para equilibrar el ex funcionario Martín Redrado, el irrompible. Y más suave Darío Lopilato, ya en gateras pensando en el verano con “Casados con hijos”, versión que va a dar que hablar.

***

A pleno Marcelo Tinelli con el formato de “Canta conmigo ahora”, van cerrando al menos 7 jurados importantes (Coti, Candelaria, Manuel Wirtz y más). Ayer a la tarde grababa la promoción en El Trece, y van a realizar las fotos del estudio y de los que hayan arreglado para ser parte del jurado. Otro tema es el look del conductor y el vestuario moderno y elegante que va a usar. Van cobrando velocidad a medida que el canal apura porque “El hotel de los famosos” va por los últimos capítulos, calculan que será cerca del 10 de julio, por ahí. Hueco importante hasta agosto.

.

***

Tal y como anticipamos Valeria Lynch, cuyo nombre real es María Cristina Lancelotti, ya instalada en Uruguay, se encuentra en pleno trámite para sacar la residencia en la vecina orilla. Los días de semana vive con su pareja Mariano Martínez en un hotel cinco estrellas de Montevideo para grabar “La Voz” que ahora va en vivo y los demás días en su departamento de Punta del Este. Esa propiedad figura a nombre de sus dos hijos, Federico y Santiago Cavallero, y la tiene desde hace décadas. Es por ese inmueble el tema con su ex marido legal y técnico Cau Bornes, que no abandona la pelea. Igual, Valeria está supercómoda en el amor, y con sus dos nietos Julia y Benicio. En persona o por videollamada.

***

Con relación al reclamo que el actor Kevin Bacon ha decidido hacer al enterarse de que un restaurante de comidas rápidas en Buenos Aires usaba su nombre sin su autorización, hemos podido averiguar lo siguiente: el 3 de mayo de 2018 una firma llamada Sin Sombra SRL presentó bajo Acta Nº3.706.177 una solicitud de registro de una marca compuesta de las letras KB el nombre Kevin Bacon y las palabras fast food dentro de un círculo en la clase 43 (restaurantes y bares). La solicitud tuvo una objeción del INPI (la entidad que registra marcas) por el artículo 3o. h) que dice “no pueden ser registradas marcas consistentes en nombres y apellidos o seudónimos sin el consentimiento escrito de las personas involucradas o de sus herederos”. Al no tener la autorización del actor Kevin Bacon, la solicitud fue denegada. Aun así, sin tener un registro y desafiando las normas legales, la firma estuvo usando la marca sin el consentimiento del actor, por lo cual es de esperar que el actor reclame y consiga una indemnización millonaria. Aun cuando haya cambiado ya la imagen.

***

Este domingo Telefé sale con la primera comunicación oficial de “Gran Hermano 2022” que conducirá Santiago del Moro, y arrancando con los castings (influencers). La promo adelanta lo que se viene aunque faltan meses todavía, ya que está previsto en octubre cuando a principios de ese mes se despida “La Voz”. Por otra parte, y sin irnos de Telefé, ese mismo día Iván de Pineda en “Un pequeño gran viaje” mostrará La Rioja y su “universo colorado” de Talampaya. Se va a meter en las tradiciones de los pueblitos más desconocidos con el estilo de Iván. Su primer programa fue en CABA y ahora será federal.

***

El lunes 27 parten rumbo a España Moria como cabeza de compañía de “Julio César” de Shakespeare dirigida y adaptada por José María Muscari que produce el Complejo Teatral de Buenos Aires en una sala de Mataderos. Esperan poder viajar con el elenco completo al Festival de Mérida, que son pocos días, pero habrá que ver si arreglan con sus otros trabajos. Malena Solda, por ejemplo, está grabando “ATAV 2”, pero pidió esos días. La Casán viaja acompañada por su pareja Fernando Galmarini, mientras el director Muscari se va a quedar en la Madre Patria, primero vacaciones en Mallorca y después ya en modo trabajo para “Sex” en Madrid y Barcelona. Y es que le fue brutal en Uruguay con “Sex” a 55 dólares la entrada y los cambió a euros allá. Está bueno que le vaya bien.

***

Con buen éxito de público está Jey Mammón en “El mundo de Jey” en el MultiTabarís, de los pocos espectáculos que van de miércoles a domingo. Justo este miércoles estaba en fila 5 alentando a su amigo María Carámbula, a quien no se la ve desde hace tiempo, mamá de Vitto, que tuvo con Pablo Rago. A su lado Ernestina Pais, quien no paraba de reír. Jey logra un buen clima, afable, sin violencias ni gritos y muy a favor de la industria del entretenimiento. Se la pasa muy bien. Igual que cuando el público lo ve en “La Peña”, aunque aquí canta

y toca el piano, bastante.

* * *

Esta tarde en el teatro Cervantes de Santa Fe, Carolina Papaleo con su unipersonal “SOS Nací mujer”. La actriz y conductora de “Vivo para vos” junto a Julián Weich en Canal 9 se pondrá de acuerdo con Julián para tomarse unos días. Lo harán por turnos en acuerdo con la producción del programa. La idea de Carolina Papaleo es viajar con su padre Osvaldo y su tía Lidia Papaleo el lunes 11 de julio con rumbo a Madrid para darle gusto a Osvaldo que quiere ir a saludar a su amigo Pepe Sacristán y de ahí a Londres, que Carolina no conoce, donde además no están pasando tanto calor. Su hijo Matías Río no puede porque trabaja como asistente de producción en el canal de cable IP. ¡Ah! La Papaleo estuvo con su amiga Luisa Kuliok en el Congreso el miércoles pasado.

***

Curiosidades del rating: el martes se lo llevó Telefé con 9.8 puntos de promedio; El Trece, 7.2; América, 2.5; Canal 9, 2.3; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.3. Lo más visto de cada canal: “La Voz Argentina”, 16.1; “El hotel de los famosos”, 10.2; “Bendita”, 4.3; “LAM”, 3.4: “Quién sabe más de Argentina”, 1.1, y “El señor de los cielos”, 0.8. Los duelos “A la Barbarossa”, 5.3, acosado por “Nosotros a la mañana”, 4.2, los dos programas de la misma productora. Luego, el gran ganador, “Ariel en su salsa”, 8.1, versus “Socios del espectáculo”, 5.1. En América destaca “A la tarde”, 2.9, casi duplica a “Súper súper”, 1.5, y “Todas las tardes”, 2.1. Por último Florencia Peña estabilizó “LPA”, 1.7, le alcanzó para ganarle a “La hora exacta”, 1.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.