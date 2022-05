En minutos Nicole Neumann se debe reintegrar a las grabaciones de "Los 8 escalones" en Estudio Mayor ya que fue reemplazada el viernes por Luli Fernández, cuando Nicole avisó" al toque" que viajaba con sus hijas a Río Hondo. En el exacto y justo momento en que su ex Fabián Cubero estaba a punto de ser papá de Luca con Mica Viciconte. Que ya fue y todo con felicidad. ¿Casualidad? La Neumann pidió acompañar a su novio Manu Urcera y se ocupó e hacerlo en forma pública a través del Instagram, como para tener la coartada perfecta. Lo que arreglará con Guido Kazcka y la productora es que desde el 15 de este mes, solo estará en el programa de martes a jueves, quedándose en libertad los viernes y lunes.



***

Mientras ayer nuestro visitante ilustre Robert De Niro dejó nuestro país en avión privado junto a su mujer actual Tiffany y su hija menor Helen Grace rumbo a una isla en el Caribe donde tiene un hotel cinco estrellas, aquí el enorme actor bromeó con Luis Brandoni por una segunda temporada de "Nada". El viernes De Niro no se sentía nada bien , tanta movida a sus 78 años deja sus secuelas y aún así el sábado grabó en La Boca toda la tarde. Dijo en su despedida que quedó encantado con su estadía , y con el trato de Disney que aceptó todas sus exigencias y el pago millonario del cachet, en blanco con lo cual el 50% es de impuestos. Bueno, no nos vamos a preocupar por la economía de Disney o de De Niro. Por lo demás, los políticos que lograron acercarse hicieron cola para sacarse la foto en la mansión Four Seasons, porque De Niro no se movió.

***

Pendientes en América y en la productora Jotax de la salida de Florencia Peña con "La p…ama", con alguna expectativa de rating en medio de los cambios del prime time de la emisora. La actriz, comprometida además con los ensayos de "Network", obra que va al Coliseo, con capacidad para 1.500 localidades, se tiene mucha confianza. Así, el primer invitado del programa es el comediante Roberto Moldavsky, quien protagoniza un éxito en la sala Apolo, y es hoy el cronista de humor de la realidad argentina. Hay lista de invitados entre ellos Francella, Siciliani, Rago, Silly, pero tienen que ver la agenda. Veremos hasta dónde se la juega el comediante con el gobierno doble K.

***

Una de las actrices que más la pegó en la tira de Polka "La 1/5/18" es Lali González, quien va a estar en la gala de los Martín Fierro acompañada por su marido Walter Riveros, con quien viaja desde Paraguay. Van a compartir mesa con sus colegas nominadas Agustina Cherri, Leticia Bredice, los autores Lily Ann Martin –Valss-y Marcelo Nacci, y los directores Jorge Nisco y Alejandro Ibañez. En la mesa de Polka no va a estar el también nominado Luciano Cáceres porque se encuentra de gira por el interior con "Desnudos". Tampoco Adrián Suar quien tiene un compromiso.

***

Arrasó con 3 premios Platino en España la serie "El Reino" y no pudo viajar su director Marcelo Piñeyro, dueño del corte final de cada capítulo porque se encontraba rodando en el norte, cerca de Purmamarca. Le tocaron escenas con Peter Lanzani, y luego siguen grabando en distintas locaciones aquí con Mercedes Morán, Diego Peretti , Nancy Dupláa y ahora con "Chino"Darín. Esta segunda temporada consta de 6 episodios ( dos menos), escritos por Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeyro, que leyó el "capo" de Netflix LATAM Francisco Ramos. Hay que decir que el apoyo de Ramos fue decisivo para la realización de la serie, y que viajó a Madrid con la delegación. Perfil bajo, no salió en cámara.

***

Tras finalizar su trabajo con Marcos Carnevale en Mendoza y Chile para la película "Papá al rescate", el actor chileno Benjamín Vicuña se decidió a tomar un descanso en el exterior (se habla de Europa) con su novia Eli. La idea en principio es quedarse hasta finales del mes de mayo, en tanto su representante sigue las conversaciones con Paramount para la precuela de "El primero de nosotros". Hay un tema de agendas que tienen que resolver y quieren grabar en el último trimestre. A Vicuña se le juntaría con "El método Groholm" que tendría que ensayar en junio en La Plaza.

***

Ya estamos en las horas de descuento para la gala del Martín Fierro en el Hilton, en la que todos los invitados se van a tener que hisopar. La conductora de "Corte y confección", Andrea Politti, con una figura espectacular va a ir vestida con Verónica de la Canal con un vestido largo negro de su última colección. El envío de "LaFlia" está nominado en el rubro reality, donde va a presentar los elegidos Carolina Papaleo, invitada especial. También confirmaron los productores "Chato"Prada y Fede Hoppe, quienes van a estar sentados en la mesa de "Big show" que compite "ShowMatch".

***

Curiosidades del rating: el sábado el top five lo encabezó la película "Megalodón", 8 puntos de promedio, segundo "Proyecto géminis"(film del 13), 7,3, tercero "PH (Podemos hablar)", 6,5, "El mundo del espectáculo", 6,1, y "Pasapalabra", 6. La mayor audiencia en Canal 9, "Vivo para vos", 2,1, en América "Pasión",1,6, TV Pública "Fútbol ATP", 0,9, y Net Tv "Lo mejor de cómo todo", 0,4. El detalle , la repetición de "Doctor Milagro", 5,2, perdió con "Cine 13", 7,3. El día lo ganó Telefe por 2 décimas de ventaja y perdió el prime time en manos de El Trece por 8 décimas. En tercer lugar quedó América, 1,4, Canal 9,1,1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.