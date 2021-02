Desde este sábado Nicole Neumann será coconductora de “Santo Sábado” junto al Pelado López. Así lo anunció en Twitter el productor, José Núñez. La modelo ocupará el lugar dejado por Soledad Fandiño, quien pasa a otro ciclo de América que comienza el 8 de marzo, con Guillermo Andino. En cuanto a Nicole, tomó la decisión de renunciar a El Trece donde trabajó más de dos años como panelista de “Nosotros a la mañana” porque sentía que había “cumplido un ciclo”. La ex de Cubero estaría iniciando una relación con un poderoso empresario por lo que este 2021 le sonríe. ¡Qué lindo que la gente se quiera!

***

Al igual que Barby Silenzi y el Polaco, que atravesaron varias crisis afectivas, Camila Cavallo y Mariano Martínez están a un paso de la reconciliación tras varios meses separados y una hija en común, Alma. El fi n de semana estuvieron juntos en la casa del actor en Nordelta y se mostraron muy divertidos y en familia con las hijas mayores de él, producto de su relación con Juliana Giambroni. Él, totalmente renovado, luce una nueva imagen luego de pasar por el quirófano y además, volvió a sus rulos naturales. Un dandy que no quiere perder su impronta de galán.

***

Verónica Lozano celebró recientemente los 1000 programas de “Cortá por Lazano” en Telefé con una mini fi esta ya que la pandemia se convirtió en un problema a la hora de convocar fi guras. Sin embargo, prometió que más adelante, cuando se normalice, hará una multitudinaria reunión para agradecer a todos los que de alguna manera, colaboraron para el programa continuara en el aire. Una profesional agradecida y feliz que le encanta trabajar y combinar su rol de conductora con el de mamá y esposa.

***

Después del escándalo de la “vacunación Vip”, el cuestionado por estos días Horacio Verbitsky se quedó sin su trabajo en la radio El Destape, de Roberto Navarro. El periodista, aparentemente arrepentido por el episodio que repudian propios y extraños, dio a conocer su nuevo lugar para comunicarse los oyentes. Será en Radio Del Plata junto a Marcelo Figueras, quien lo acompañará en “El Cohete la Luna” los domingos de 9 a 12.

***

Screpante, la ex del Pocho Lavezzi, ya en pareja con nuevo novio, sigue luchando contra el futbolista debido a que aún no resolvieron los problemas económicos en cuanto a bienes por repartir y, pesar de que ambas partes contrataron importantes y onerosos abogados, no llegan a un acuerdo. Es más; él le pide que abandone uno de sus departamentos que le había cedido aquí en Buenos Aires cuando se enteró que en el mismo convive con su fl amante amor.

***

Marisa Andino debutó el en la MX radio el ciclo “GPS, recalculando” y en el magazine la acompaña su marido, el cirujano plástico Marcelo Velcoff, aportando consejos para mujeres que no se animan a pasar por el quirófano. Ella, que sigue en el noticiero de Canal 9 está feliz, ya que cumplió el sueño de trabajar con su amiga, Mariana Assadouriam, para todos, la Turca. Felicitaciones.

***

Es una verdadera apuesta fuerte la que hacen los artistas que volvieron al teatro presencial, en un verano con muchas dudas y temores aún por el covid -con una vacuna que llega de a poco, y para “pocos”- y los bolsillos fl acos, hay que decirlo. Por eso es una buena noticia que el show de Dalia Gutmann que acaba de estrenarse en el Maipo y se anunciaba por cuatro únicas semanas, prolongará sus funciones por dos semanas más, hasta el sábado 13 de marzo, dentro del marco de las celebraciones por el Día de la Mujer. Que sigan los éxitos.

***

Mucha alegría entre los millones de fans de la de Luis Miguel que ayer Netfl ix confi rmó la tan esperada fecha de estreno de su segunda temporada. Contada en dos líneas de tiempo y con una que explorará difi cultades que enfrentó Luismi para balancear su vida familiar y profesional, esta nueva entrega llega el 18 de abril, y constará de 8 episodios que estarán disponibles todos los domingos a las 9pm. Al elenco liderado por Diego Boneta, se suman Macarena Achaga, Fernando Guallar, Pablo Cruz Guerrero, Juan Ignacio Cane, Teresa Ruiz, Valery Sais y Axel Llunas (hermano menor de Izán, quien fuera el niño Sol de México). Además, Camila Sodi, el argentino Cesar Bordón, Juan Pablo Zurita, Cesar Santana entre otros, regresan a la serie.

***

Hablando de la patriada de los artistas en temporada, esta semana cumplirá 60 funciones “Mar del Plata La Revista”, obra que se llevó 4 Premios Estrella de Mar 2021. Es una de las pocas que tiene “localidades agotadas” la mayoría de las noches, y la única revista que continúa con sus últimas funciones de martes a domingos a las 22:30. Este domingo 28 tienen programado el fi nal de esta etapa, aunque anticipan que existe la posibilidad de seguir hasta Semana Santa. Yayo, Lorena Liggi, El Mago Black y Paquito Wanchankein quieren seguir, ojalá se les de.

***

La Tv pública sigue sumando fi cciones de calidad a su pantalla. No todo son las mega producciones de Pol-ka y otras empresas, hay mucho y bueno en la emisora estatal. Un ejemplo de ello es “Decisiones de Vida”, la miniserie de capítulos unitarios con historias en las que los personajes se ven obligados a tomar importantes resoluciones que ayer estrenó tres nuevos capítulos, a las 22. Esta noche se verá “La Luz de la Esperanza”, con las actuaciones de Osvaldo Santoro, Marcela Ferradas, Juan Guilera y Gustavo Bonfi gli que cuenta la historia de Luciano, quien recibe la noticia de que necesita un trasplante de riñón y esto le cambiará la vida a su familia. El elenco rotativo es de excelencia vale la pena ser visto.

***

Hoy cumple 60 vigorosos años querida Patricia Sarán. Aunque ya recibió muchos y bellos regalos, más querido por conductora y ex modelo es Lila, la perra rescatada que adoptó y es pura dulzura y compañía. Sarán ha encontrado en Instagram una buena vía de comunicación para transmitir sus mensajes, relacionados no sólo con el maltrato animal y el fomento de la adopción sino también con el cuidado del medio ambiente. Y para “pegar” canjes también, que nadie vive del aire al fi n y al cabo. ¡Feliz cumple!