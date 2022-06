Si hay alguien que tiene coronita en “Los 8 escalones”, sin duda, es Nicole Neumann, a quien nada ni nadie la puede parar. Cada quince o veinte días se toma sus descansos, a veces más largos, otras no, pero Guido Kaczka no le dice ni mu, todo bien. La tiene superclara el conductor en lo que busca con la modelo-conductora, mamá de tres niñas y novia formal del millonario Manu Urcera. Pues bien, Nicole Neumann ya avisó, porque sólo cumple en informar que se va de vacaciones con su pareja y vuelve recién después del 12 de junio. Y eso que la fuerza y el éxito de Guido no tienen la repercusión que deberían, aun con oficina de prensa propia en la productora.

* * *

Tal como anticipamos, “El hotel de los famosos” seguirá grabando en Cañuelas hasta la semana que viene, el jueves, en virtud de los compromisos de Pampita, quien dicho sea de paso comienza ya con la segunda temporada de “Siendo Pampita” en Paramount+. Para Boxfish se vienen horas decisivas en la definición del ganador de los diez millones de pesos (hay que descontar impuestos). Los favoritos en la contienda final son Alex Caniggia y Locho, entre la media docena que va quedando porque Melody, la enamorada de Alex, se accidentó en el hotel y están viendo. Alex no da un paso atrás, se la súper juega a futuro por los mangos y quiere ir al exterior en competencia. Muy fuertes los últimos capítulos.

.

* * *

Mientras el escándalo de Tini, hoy con Rodrigo de Paul, se opacó por el de la China Suárez con Rusherking, la ex del futbolista, Camila Homs, va a estar en “Pasapalabra” este sábado. La chica, cultora del perfil bajo, aunque se entera de todo, cuida de los hijos de ambos, Bautista y Francesca, y la quieren en Disney, más allá de su carrera como modelo. Avizora un futuro bien interesante. Por lo demás, hará un especial con los campeones Brian Alex Parkinson e Ivanna Hryc, acompañados por Felipe Colombo, Claudia Villafañe y el Mono de Kapanga. A las 20.45 arranca en la previa de “PH”.

* * *

Se la juega fuerte la productora de Guido Kaczka y socios con “Gran Hermano” para Telefé, cuando Boxfish le sacó mucha ventaja y ganó el Martín Fierro de Oro por “MasterChef Celebrity”. Tal como dijimos, se está trabajando para octubre con la construcción de la casa en los estudios Pampa con supervisión de Seijas. Ya empezaron los castings, buscan influencers de entre 20 y 30 años y por ahora mantienen a los 16 participantes. Conduce Santiago del Moro e irán viendo cómo lo manejan. Un mundo por vez, o todos los mundos juntos. Eso lo decide Guillermo Pendino.

* * *

Ya están en Uruguay Soledad “Solita” Silveyra y Verónica Llinás (será tapa de este domingo en nuestro DS) haciendo prensa y contestando a todas las preguntas más complicadas. Van a realizar cinco funciones a partir de mañana en el teatro Metro de Montevideo, con entradas en dólares. Luego, la Llinás tiene que grabar con Hernán Casciari “Canelones”, se supone que durante el descanso de la comedia, antes de la temporada 2023. Compartirá protagonismo con Darío Barassi y Radagast. Es una apuesta de Casciari, quien se ocupó de conseguir sponsors y anunciantes para financiarla. Así, no depende de nadie. Bien pensado.

* * *

Qué pegada la de “Brujas”, que sigue en quinto lugar en el ránking de AADET de las diez más vistas. Al parecer van a parar cuando Moria se vaya al Festival de Mérida con “Julio César”, de Muscari. Se mantienen Nora Cárpena, Thelma Biral, Graciela Dufau (que va y viene cuando hace falta), María Leal y Sandra Mihanovich. Ahora habrá que ver cómo se arreglan, porque Moria continuará en Mataderos durante agosto y septiembre, ya que le está funcionando al gobierno de la ciudad, que auspicia el espectáculo (lo paga).

* * *

Por más que en Paramount Plus suelen mantener bajo llave los proyectos de series, ya anticipamos el de “Inadaptadas”, dedicada al público adolescente, cuyo casting están llevando adelante para grabar de octubre a diciembre de este año. Y, además, buscan realizar una miniserie dedicada a nuestros héroes del rock nacional, al estilo de “Rompan todo”, que hizo Netflix, con material inédito y en un tono documental. El CEO Darío Turovelsky está llevando adelante con productores, obvio, cuando ya metió “Chefs”, “Siendo Pampita”, la novela “El primero de nosotros” y, en breve, “Medusa”, que es de una calidad superlativa (así nos dicen).

* * *

Buen descanso se tomó Ana María Picchio en la obra “Perdidamente”, que viene haciendo desde el 22 de septiembre de 2021. Hubo intervalos, como cuando se fue Patricia Sosa a Egipto y la reemplazó Muscari. Pues bien, la Picchio decidió viajar al verano europeo, en rigor va a pasar por Barcelona, donde tiene sitio bonito para habitar con sus tres nietos, hijos de su hija Delfina Peña. A la nieta mayor, Juana, se la ve actriz, y los mellizos van por su camino. Ayer, con su personaje, debutó Emilia Mazer y se quedará las tres semanas de la Picchio en España e Italia. La llevan muy bien.

* * *

Curiosidades del rating: el top five del martes “Los 8 escalones”, 11.5 puntos de promedio, seguido de “Fugitiva” y “Telefé Noticias”, 11.0; “Zuleyha”, 10.4; y “El hotel de los famosos”, 10.2. A las 11.0; “Socios del espectáculo”, 5.7; “Flor de equipo”, 4.3; siguió con “Intrusos”, 2.6, vs. “Súper súper”, 1.2; y “Bendita”, 5.8, vs. “LAM” (con Alejandro Fantino y Daniela Cardone), 3.8. El pastor Dante Gebel en baja con “La divina noche”, 0.6; empatando con “El Señor de los Cielos”. Mayo del 2022 lo ganó Telefé; 8.2; El Trece, 6.8; Canal 9; 2.3; América, 2.2; Tv Pública, 0.5; y Net TV, 0.3. Para comparar mayo del 2021, Telefé marcaba 10.1 y El Trece, 6.6.Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.